Ciak, si gira: la ThuLa è tornata e il Genoa finisce sotto i titoli di coda! Se “certi amori non finiscono”, quello tra Lautaro e Thuram sembra proprio destinato a non conoscere crisi. La coppia si ricompone, si ritrova e torna a fare quello che le riesce meglio: seminare il panico nelle difese avversarie. Il risultato? Un poker dell’Inter senza appello: il Toro apre le danze, il compagno francese si prende la scena con una doppietta e Sucic si dimostra ancora una volta freddo dagli undici metri. A San Siro va in onda un film a senso unico, con i nerazzurri protagonisti assoluti e il Grifone relegato al ruolo di comparsa, dopo un buon inizio, dove Provedel nega due gol a Osmajic. Tra i rossoblù, serata da dimenticare per Otoa, finito nel cast dei peggiori: più che una partita, per lui un vero horror.
Pagelle Inter-Genoa 4-0: Thuram alla Luke Littler (7.5), Provedel "Avengers" (7), Otoa un gigante fragile (4.5)
I nerazzurri calano il poker contro il Grifone e restano aggrappati al treno della capolista Lazio: i migliori e i peggiori del match
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Top e flop dell'Inter
- Provedel 7 - A breve uscirà il nuovo film targato Marvel: potrebbe essere un protagonista di Avengers: Doomsday. Salva il mondo nerazzurro e grazie ai suoi miracoli parte il dominio dell'Inter.
- Lautaro Martinez 7 - Si riprende la fascia e la leadership della squadra, fa un gol da scuola calcio e insieme a Thuram ristabilisce la forza della ThuLa.
- Sucic 7 - Prende il posto di Calhanoglu sia in mezzo al campo sia dal dischetto: fa entrambe le cose con personalità e realizza un altro rigore perfetto.
- Barella 7 - "Sono un uomo, non un robot!", ma lui sembra avere le pile Duracell: corre come una trottola impazzita, vince duelli, dispensa tecnica e sforna assist. Praticamente Forrest Gump con i piedi da calciatore.
- Diouf 6.5 - Quando scatta sulla fascia lascia la scia. Mitaj non lo regge, poi regala a Lautaro il pallone che cambia il match.
- Akanji 6 - Nonostante il rumore di San Siro, alcune volte finisce in un altro mondo. Ha colpi di sonno improvvisi che gli fanno perdere Osmajic. Deve ringraziare Provedel.
Top e flop del Genoa
- Osmajic 6 - Lotta e duella, ma da solo non può fare nulla: sfiora due gol, ma Provedel è insuperabile.
- Traoré 6 - L'unico a metterci un po' di tecnica e dinamismo, ma è spesso isolato e si trovare a dialogare con sé stesso alla Mr Robot.
- Marcandalli 5 - Troppo leggero su Thuram, lo marca con il pensiero e lo fa girare con troppa libertà.
- Ehizibue 4.5 - Da una sua palla persa parte il crollo di un buon Genoa, che scompare dopo il vantaggio dell'Inter.
- Otoa 4.5 - Sfiora i due metri, ma crolla ai piedi di Lautaro. Un gigante di cartapesta.
Il migliore in campo
- Thuram 7.5 - Quando finisce novembre, si avvicina l'inizio del Mondiale Darts. E proprio come Luke Littler, fa un grande 180 con un colpo di precisione che chiude i giochi. Poi ha anche fortuna e regala un +6 ai suoi fantallenatori.
Il giudizio sull'arbitro
Ayroldi 5 - La partita è semplice, ma non è preciso: perdona le proteste eccessive di Barella e concede al centrocampista italiano un rigore molto generoso in stile natalizio.
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