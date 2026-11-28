I nerazzurri calano il poker contro il Grifone e restano aggrappati al treno della capolista Lazio: i migliori e i peggiori del match

Giornalista pubblicista. Lo affascinano, da sempre, le categorie minori e i talenti in erba. Ha fiuto per la notizia e per gli emergenti. Calcio, basket, motori: ci pensa lui

Ciak, si gira: la ThuLa è tornata e il Genoa finisce sotto i titoli di coda! Se “certi amori non finiscono”, quello tra Lautaro e Thuram sembra proprio destinato a non conoscere crisi. La coppia si ricompone, si ritrova e torna a fare quello che le riesce meglio: seminare il panico nelle difese avversarie. Il risultato? Un poker dell’Inter senza appello: il Toro apre le danze, il compagno francese si prende la scena con una doppietta e Sucic si dimostra ancora una volta freddo dagli undici metri. A San Siro va in onda un film a senso unico, con i nerazzurri protagonisti assoluti e il Grifone relegato al ruolo di comparsa, dopo un buon inizio, dove Provedel nega due gol a Osmajic. Tra i rossoblù, serata da dimenticare per Otoa, finito nel cast dei peggiori: più che una partita, per lui un vero horror.