Dopo la vittoria in Champions contro lo Stoccarda, i nerazzurri ospitano il Genoa: le scelte dei due allenatori

Archiviata l’entusiasmante vittoria in Champions League contro lo Stoccarda, l’Inter si rituffa subito in campionato: a San Siro va in scena la 13esima giornata di Serie A, con il fischio d’inizio fissato alle 20:45. Di fronte ai nerazzurri c’è il Genoa guidato da De Rossi. Chivu sceglie Provedel tra i pali, preferendolo a Josep Martinez. In difesa c’è un’assenza pesante, quella di Bastoni, e a prenderne il posto è Bisseck, che spunta nel ballottaggio con Pavard. In attacco torna dal primo minuto capitan Lautaro, che sarà affiancato da Thuram, mentre Pio Esposito inizia la sfida dalla panchina. Sul fronte opposto, anche De Rossi ha dovuto fare i conti con un forfait: out l’infortunato Ostigard, sostituito da Otoa. Di seguito le formazioni ufficiali.

Inter, Provedel tra i pali: in attacco riposa Pio Esposito

Chivu sceglie Provedel tra i pali: il portiere, con ogni probabilità, sarà confermato titolare anche nella sfida di Coppa Italia. Il terzetto difensivo è composto da Bisseck, Akanji e Carlos Augusto. Out Bastoni, fermatosi in Champions League, mentre Stones, con ogni probabilità, partirà dal primo minuto proprio nella gara di Coppa Italia. In cabina di regia il tecnico conferma Sucic, con Barella e Jones nel ruolo di mezzali. Parte dalla panchina Mkhitaryan, mentre tra i convocati c’è anche Zielinski, rientrato a disposizione. Sugli esterni la scelta ricade su Spence a destra e su Dimarco a sinistra. In attacco torna dal primo minuto capitan Lautaro, che ha ritrovato il gol in Champions contro lo Stoccarda, e al suo fianco ci sarà Thuram.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Clicca qui per leggere tutte le news sull’Inter

Genoa, De Rossi sceglie Otoa al posto di Ostigard

Sul fronte rossoblù, De Rossi deve rinunciare all’infortunato Ostigard e al centro della difesa lancia Otoa, con Marcandalli e Vasquez a completare il terzetto come braccetti. Tra i pali c’è Bijlow. Sulle corsie esterne agiscono Ehizibue a destra e Mitaj a sinistra, mentre in mediana Wiafe e Traorè formano la coppia di centrocampo. In avanti il Genoa si affida a Osmajic, che arriva alla sfida in un gran momento di forma e guida l’attacco. Alle sue spalle agiscono Messias ed Ellertsson. Out Baldanzi che non è al top, mentre tra gli indisponibili figurano anche Colombo e Nuredini.

Clicca qui per leggere tutte le news sul Genoa

Le formazioni ufficiali