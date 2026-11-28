Due episodi controversi in pochi minuti: prima la rete di Dimarco cancellata dopo il controllo al Var, poi il penalty per Barella che non convince Marelli

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A San Siro bastano pochi minuti per infiammare Inter-Genoa. Prima il gol di Federico Dimarco, annullato dopo l’intervento del Var per una posizione di fuorigioco nata da un passaggio di Lautaro Martinez. Poi il calcio di rigore assegnato ai nerazzurri per un contatto in area su Nicolò Barella. Sulla seconda situazione è intervenuto Luca Marelli, talent arbitrale di DAZN, che ha espresso un giudizio piuttosto netto. Nel mirino dei social – è lì che si sono rapidamente trasferite le polemiche – è finito l’arbitro Giovanni Ayroldi.

Inter-Genoa, gol di Dimarco annullato dal Var: l’annuncio di Ayroldi

Il primo episodio si è registrato al minuto 43’, quando Dimarco insacca la rete del 3-0. La gioia dell’Inter, però, dura poco: dalla sala Var arriva la segnalazione di una posizione irregolare nell’azione che porta alla conclusione vincente. Il fuorigioco è determinato dalla posizione di Dimarco al momento del passaggio di capitano Lautaro. Ayroldi annuncia allo stadio la decisione presa dopo il controllo, spiegando il motivo dell’annullamento.

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Inter, polemiche sul rigore assegnato a Barella: per Marelli non c’è

Due minuti dopo Barella finisce a terra in area dopo un contatto con un avversario. Il direttore di gara di Molfetta indica il dischetto e concede il calcio di rigore all’Inter, ma la decisione non convince. Il primo a esprimere perplessità è Luca Marelli, intervenuto durante la diretta di DAZN. Il talent arbitrale non condivide la scelta di Ayroldi e giudica insufficiente il contatto per assegnare una massima punizione. “C’è un tocco leggerissimo con la punta del piede di Barella sulla gamba del difensore del Genoa, ma è troppo poco per dare un calcio di rigore: a mio parere non c’è”.

Sucic è il nuovo Calhanoglu: tre su tre dal dischetto

Se non c’è Calhanoglu, ci pensa Sucic. Chivu ha trovato un altro specialista dagli 11 metri. Prima della sfida contro il Genoa, infatti, il croato aveva già segnato il rigore nel pirotecnico 4-4 con l’Atalanta per poi concedere il bis tre giorni più tardi in Champions League contro lo Stoccarda. Tre su tre: score perfetto.

Rigore Barella: sui social scoppia la polemica

La polemica si è spostata sui social, dove i toni sono molto accessi. “Barella colpisce il piede a Marcandalli e si tuffa”, scrive su X Bobj29. “Rigore inesistente. E manca il secondo giallo a Barella per simulazione. Scandalosi Ayroldi e Meraviglia”, rincara Roberto. Andrea attacca: “Un altro rigore inventato da Ayroldi che fischia un fallo inesistente su Barella in Inter-Genoa”. Sono tanti i messaggi che inondano le piattaforme social. Per il giornalista Giovanni Capuano “il rigore di Barella è molto molto leggero. Ayroldi lo fischia, il Var non lo toglie. Sbaglia l’arbitro di campo”.