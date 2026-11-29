La prova dell’arbitro Ayroldi al Meazza nell’anticipo della 13esima giornata di A analizzata ai raggi X da Marelli e Calvarese, il fischietto pugliese ha ammonito 3 giocatori

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Alti e bassi per Ayroldi che non convince appieno: discutibili alcune decisioni a livello disciplinare, sbagliata la decisione sul rigore assegnato all’Inter. Vediamo cosa è successo al Meazza nell’anticipo della 13esima giornata di A.

Inter-Genoa, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 15′ Sucic rischia il giallo atterrando Messias per fermare una ripartenza. Primo giallo al 17′, è per Barella che interviene ruvidamente su Traore. Al 29′ ammonito Carlos Augusto per un pestone ai danni di Ellertson. Regolare al 30′ il gol di Lautaro così come il raddoppio di Thuram al 30′.

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Al 44′ annullato giustamente dal Var il 3-0 dell’Inter per posizione irregolare di Dimarco. Il giocatore dell’Inter era oltre Vasquez. Al 46′ Barella va giù in area su contatto con Otoa. Lo scontro sembra lieve ma Ayroldi non ha dubbi e indica il dischetto. Il Var non interviene e dagli 11 metri segna Sucic. Al 54′ arriva il poker firmato Thuram. Al 73′ giallo per Marcandalli per un intervento in ritardo su Esposito. Dopo 2′ di recupero finisce 4-0.

La sentenza di Marelli

A fare chiarezza sui casi dubbi è il talent di Dazn, Luca Marelli, che elenca gli episodi: “Al 24′ c’è un episodio che riguarda Diouf, che respinge il pallone in qualche maniera, tra petto e braccio. Per fugare ogni possibilità di recriminazione, il braccio è aderente al corpo, in ogni caso non è punibile”. Sul rigore per l’Inter spiega: “Questa è una macchiolina sulla designazione di Ayroldi, era in buona posizione ma non so se avesse avuto la visuale perfetta. Il contatto è minimo, non c’è neanche un movimento del difensore verso il giocatore dell’Inter, il rigore è molto leggero. Non è stato chiamato il check VAR perché il contatto c’è stato e rimane la decisione di campo, è un rigore molto generoso”

Infine sul gol annullato: “Lo precisiamo ogni volta perché si leggono e sentono certe teorie: il fuorigioco di Dimarco sarà di 6-7 cm, ma questo episodio ci serve per rimarcare che l’immagine del SAOT non viene scelto dai varisti ma automaticamente dalla macchina”

La moviola di Calvarese

Sul rigore assegnato all’Inter interviene l’ex arbitro Calvarese che sul suo profilo social spiega: ” Il contatto Otoa-Barella c’è, ma è leggero. La dinamica è più da rigore, il replay ne depotenzia l’entità. Con l’altissima soglia d’intervento del VAR di quest’anno, si spiega il mancato richiamo di Meraviglia ad Ayroldi. Ma i dubbi restano”.

Chi è l’arbitro Ayroldi

Giovanni Ayroldi, la scelta per Inter-Genoa, è nato Molfetta, in Puglia, il 25 ottobre 1991, sotto il segno dello Scorpione. Attualmente ha 32 anni. Figlio d’arte, il padre è Stefano Ayroldi, mentre lo zio è Nicola Ayroldi, entrambi sono stati arbitri di calcio. Giovanni Ayroldi ha intrapreso sin da giovanissimo, a soli 16 anni, la carriera da arbitro. Nel 2013 ha fatto il suo esordio in Serie D e dopo tre anni di gavetta, nel 2016, ha ottenuto la promozione in Lega Pro. Il grande esordio in Serie A è avvenuto nel 2020, dove ha diretto non solo nel massimo campionato italiano, ma anche in Serie B. Due anni fa è stato fermato dopo la pessima direzione in Inter-Genoa. Ultima uscita in A in Cagliari-Frosinone.

L’arbitro ha ammonito 3 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Bindoni e Barone con Sacchi IV uomo, Meraviglia al Var e Dionisi all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito 3 giocatori: Barella, Carlos Augusto, Marcandalli.