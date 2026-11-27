I nerazzurri possono ritrovare Lautaro Martinez dal 1’, ma la vera incognita per il tecnico rumeno è il trio in mediana. Nel Grifone abbondanza nei ruoli alle spalle di Osmajic

L’Inter vuole tornare alla vittoria in campionato dopo il 4-4 di Bergamo (e il successo sullo Stoccarda in Champions League), ma dovrà stare attenta al Genoa, che nelle ultime 7 giornate ha raccolto 5 vittorie e 2 sconfitte, contro Roma e Milan). Chivu deve scegliere a chi affidare la guida del centrocampo, a causa dell’assenza di Calhanoglu e probabilmente anche di Zielinski, e se lanciare Lautaro dal 1’. De Rossi potrà contare su Ostigard e ha tanta abbondanza sulla trequarti.

Inter, le scelte di Chivu

Nell’Inter Bastoni non dovrebbe essere rischiato da Chivu, che contro il Genoa arretrerà nuovamente Carlos Augusto come “braccetto”, completando col brasiliano la difesa composta da Bisseck e Akanji. Dimarco torna titolare della fascia sinistra, mentre a destra è probabile il riposo di Spence, sostituito da Diouf. La scelta più complicata per Chivu è a centrocampo: Calhanoglu è infortunato e Zielinski ancora acciaccato, se il polacco dovesse accomodarsi in panchina è probabile l’utilizzo di Barella come vertice basso, con Sucic e Jones (favorito su Mkhitaryan) come mezz’ali. Davanti Lautaro Martinez scalpita per la sua prima da titolare dopo l’infortunio, Marcus Thuram è favorito su Pio Esposito per fargli da spalla.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Genoa, abbondanza sulla trequarti per De Rossi

In casa Genoa è rientrato l’allarme Ostigard, ristabilitosi dopo il violento attacco influenzale che l’aveva costretto al ricovero in ospedale in settimana. Nel 3-4-2-1 di De Rossi il norvegese sarà dunque regolarmente al centro della difesa, con Marcandalli e Vasquez ai lati. La novità principale dovrebbe essere a centrocampo, con rientro di Frendrup accanto a Traoré, in alternativa è pronto Amorim. Ellertson agirà sulla fascia sinistra, con Ehizibue a destra. Nel tridente offensivo l’unica certezza è Osmajic in posizione di centravanti: alle sue spalle De Rossi può scegliere tra El Shaarawy, Messias, Baldanzi e Vitinha, con i primi due che partono favoriti.

Inter-Genoa, le probabili formazioni

Queste le probabili formazioni della partita in programma al Meazza (sabato 28 novembre ore 20:45, diretta streaming su Dazn).

Inter (3-5-2): J. Martinez; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Diouf, Sucic, Barella, Jones, Dimarco; L. Martinez, M. Thuram. All. Chivu.

Genoa (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ehizibue, H. Traoré, Frendrup, Ellertson; Messias, El Shaarawy; Osmajic. All. De Rossi.

L’arbitro di Inter-Genoa: chi è Ayroldi

A dirigere la gara del Meazza sarà l’arbitro Giovanni Ayroldi della sezione di Molfetta, coadiuvato dagli assistenti Bindoni e Barone e dal quarto uomo Sacchi; l’addetto al al Var è Meraviglia, con Dionisi come Avar. Ayroldi porta bene all’Inter, che ha sempre vinto nelle 4 partite dirette dal fischietto pugliese in serie A; per il Genoa, invece, il bilancio è quasi opposto: una vittoria e 5 sconfitte con Ayroldi direttore di gara.