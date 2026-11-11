Inter, anche Marotta sbaglia: il caso Stones e gli stop di Thuram e Bonny scoprono le contraddizioni del mercato 

Le condizioni fisiche del centrale inglese e la raffica di infortuni in attacco hanno messo in evidenza i limiti della campagna acquisti estiva: ma il presidente può rimediare a gennaio

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Gli infortuni di Marcus Thuram e Ange-Yoan Bonny, uniti alle condizioni fisiche tutt’altro che perfette di John Stones stanno evidenziando i punti deboli della campagna acquisti dell’Inter della scorsa estate, orchestrata dal presidente Beppe Marotta. Il numero uno del club può però rimediare a gennaio.

Thuram e Bonny infortunati, Inter in emergenza

L’Inter spera che Lautaro Martinez acceleri il suo percorso di recupero e si faccia trovare pronto per la ripresa del campionato, dopo la sosta per le nazionali. Già perché se il capitano avesse bisogno di ulteriore tempo per mettersi alle spalle il suo infortunio muscolare, tra qualche giorno Cristian Chivu potrebbe ritrovarsi in emergenza: ieri Marcus Thuram e Ange-Yoan Bonny si sono aggiunti alla lista di infortunati dell’Inter, lasciando il solo Pio Esposito – tra l’altro impegnato con l’Italia i Nations League nei prossimi giorni – come unico attaccante disponibile.

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Le difficoltà di Stones

Da tempo, invece, l’Inter ha imparato a convivere con un ristretto numero di soluzioni in difesa: le condizioni precarie di John Stones, tornato ad allenarsi ma ancora lontano dalla forma migliore, hanno ridotto le opzioni di Chivu, che dall’inizio della stagione può contare su 5 difensori centrali di ruolo più il jolly Carlos Augusto. Una condizione di partenza che si è rivelata problematica in questi mesi per una squadra abituata a schierare sempre almeno 3 difensori e che ambisce ad essere protagonista sia in Italia che in Champions League.

L’errore di Marotta sul mercato

La parte più critica del tifo nerazzurro imputa dunque a Beppe Marotta di aver sbagliato i calcoli nella composizione della rosa nello scorso pre-campionato e di aver commesso degli errori in campagna acquisti. Al di là dei problemi fisici di Stones, ingaggiato a parametro zero, è la scelta di aver rinunciato alla quinta punta per problemi di budget a non aver convinto i tifosi nerazzurri: mentre le risorse in attacco sono numericamente sufficienti soltanto in caso di infortuni di breve durata, in estate l’Inter ha investito massicciamente per rafforzare un centrocampo già ricco di soluzioni.

Ad oggi Chivu dispone di 7 centrocampisti per 3 posizioni in campo e per due di essi, Curtis Jones ed Aleksandar Stankovic, Marotta ha speso complessivamente in estate ben 55 milioni di euro. Come se non bastasse, proprio i due nuovi innesti sono i centrocampisti ad oggi meno utilizzati da Chivu: 103’ i minuti totalizzati da Stankovic, 242’ quelli di Jones, 90’ in meno di Henrik Mkhitaryan.

Inter, le prospettive a gennaio

Ad oggi, dunque, l’ultimo mercato condotto dall’Inter può essere etichettato quantomeno come mal equilibrato. E ad oggi non sono in programma correzioni di rotta nella sessione di gennaio: Marotta tornerà a comprare soltanto se ci saranno cessioni con cui finanziare gli acquisti. A Chivu, dunque, non resta che sperare di recuperare a pieno i suoi attaccanti e che Stones superi del tutto i suoi problemi fisici e di ambientamento.