Inter, attacco frontale di Juan Jesus per il primo gol al Venezia: il post al veleno per il fallo non fischiato a Carlos Augusto 

Il difensore dei lagunari ha preso posizione sull’episodio che ha preceduto l’autorete di Moreno che ha sbloccato la gara per i nerazzurri

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Juan Jesus non le manda a dire all’Inter, all’arbitro Pairetto e all’addetto al Var Campione: in un post su Instagram il difensore del Venezia si è lasciato andare a un duro sfogo sull’episodio del presunto fallo di Carlos Augusto su Sohm, che ha preceduto l’autorete di Moreno per il vantaggio ai nerazzurri.

Contatto Carlos Augusto-Sohm, lo sfogo di Juan Jesus

Mandare giù una sconfitta per 2-0 provocata da due autoreti, dopo aver giocato alla pari se non meglio dei campioni d’Italia, non è certo facile. Ma ciò che Juan Jesus, difensore del Venezia battuto in maniera rocambolesca dall’Inter nella giornata di ieri, non è riuscito proprio a digerire è stato l’episodio che ha preceduto l’1-0 dei nerazzurri, ovvero il presunto fallo a centrocampo di Carlos Augusto su Sohm, da cui è nata l’azione che ha portato all’autorete di Moreno. Il difensore ex Napoli ha dedicato all’episodio un duro sfogo su Instagram. Fallo non rilevato dall’arbitro Pairetto e neanche dal responsabile Var Campione.

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Venezia-Inter, il duro post contro arbitro e Var

Juan Jesus se l’è presa in particolare con quest’ultimo, attaccando in maniera diretta gli addetti alla review. “Un fallo così evidente, con tutte le telecamere a disposizione, non può passare inosservato”, ha scritto il difensore del Venezia nel suo post. “Se nemmeno il VAr corregge episodi del genere – ha poi aggiunto il brasiliano, ex anche della stessa Inter – il calcio pulito e credibile resta solo uno slogan”. Una frase, quest’ultima, piuttosto spericolata: il riferimento al calcio pulito suona infatti come un’allusione alla buonafede della squadra arbitrale.

La carica al Venezia

Vedremo se e come risponderà l’Inter, o se la giustizia sbportiva prenderà provvedimenti nei confronti di Juan Jesus, personaggio che non ha mai avuto paura di dire ciò che pensa, sia nelle interviste che sui social. Nel suo post, però, Juan Jesus prova anche a risollevare l’umore del Venezia, uscito senza punti dalla migliore partita della stagione. “Noi continueremo a lottare, con ancora più fame e determinazione. Perché credo in questo gruppo e in quello che possiamo costruire insieme. A testa alta. Sempre”, la chiosa del difensore brasiliano.