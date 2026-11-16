Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

L’Inter sta per ritrovare Lautaro Martinez: Javier Zanetti ha fatto il punto sul recupero del capitano, azzardando anche la partita esatta in cui il Toro farà il suo ritorno in campo. Tuttavia Cristian Chivu potrebbe attendere qualche altro giorno e rilanciare l’argentino in una gara di fondamentale importanza per i nerazzurri.

Inter, Zanetti svela quando torna Lautaro

La sosta per le nazionali sta per terminare e nell’Inter sta per tornare Lautaro Martinez. Del rientro del capitano ha parlato senza peli sulla lingua Javier Zanetti, secondo cui i tifosi dovranno attendere davvero poco per rivedere il capitano al centro dell’attacco nerazzurro. “Lautaro sta facendo le ultime prove per essere a disposizione domenica – ha dichiarato il vicepresidente dell’Inter – ha fatto una riabilitazione accurata con lo staff medico. Conoscendolo, ha una grande voglia di tornare. Mi auguro che possa essere già disponibile contro l’Atalanta”.

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Infortuni e fame di campo

Assente dallo scorso 13 ottobre, Lautaro potrebbe dunque tornare a giocare nella prima gara dopo la sosta, domenica a Bergamo contro l’Atalanta di Maurizio Sarri. I problemi di Marcus Thuram e l’infortunio di Ange-Yoan Bonny, d’altra parte, potrebbero spingere Cristian Chivu a lanciare immediatamente il capitano dal 1’, così come la fame di campo di Lautaro, che sui social si è lasciato andare a continui countdown rivolti ai tifosi. Ma il tecnico potrebbe anche scegliere di aspettare un altro po’ prima di restituire la maglia da titolare al Toro.

La scelta di Chivu

Dopo Bergamo, infatti, l’Inter sarà impegnata contro lo Stoccarda in una partita da non sbagliare: i nerazzurri hanno assoluto bisogno di punti in Champions League per rilanciare la propria candidatura a un posto nei playoff o – addirittura – negli ottavi di finale.

L’appuntamento con i tedeschi è fissato per mercoledì 25 novembre, tre giorni dopo la gara con l’Atalanta: Chivu potrebbe dunque scegliere di presentarsi a Bergamo col 3-4-2-1 – sistema di gioco che però non ha funzionato granché nel derby col Milan – per poi dare spazio a Lautaro solo per qualche minuto nel corso della partita, in modo da averlo più vicino alla migliore condizione contro lo Stoccarda. Valutazioni che il tecnico inizierà a fare a partire da domani: per Lautaro e l’Inter, dopo la sosta, si apre una settimana chiave.