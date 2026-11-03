Lautaro impaziente: dalle foto sui social all’abbraccio ai compagni in partenza, il capitano ha fame di Inter. Ma lo staff medico frena

L’argentino ha intensificato gli allenamenti e caricato la squadra prima della partenza per Rotterdam. Ma per rivederlo in campo servirà ancora del tempo

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Prima le foto sui social per mostrarsi al lavoro, poi l’abbraccio alla squadra in partenza per Rotterdam: Lautaro Martinez non è ancora disponibile, ma ha fame di Inter e prova a contribuire come può al rilancio dei nerazzurri dopo la sconfitta nel derby. Lo staff medico del club frena però sul suo ritorno in campo.

Lautaro Martinez ha fame di Inter

Ah, se ci fosse stato Lautaro Martinez… Questo il pensiero di molti tifosi dell’Inter dopo la sconfitta nel derby col Milan: per il popolo nerazzurro la presenza del capitano avrebbe di certo aiutato la squadra di Cristian Chivu a scuotersi dopo l’avvio di gara negativo e offerto un punto di riferimento in termini di leadership (a differenza di quanto pensa Marcus Thuram). Ma Lautaro è ancora indisponibile, impegnato nel recupero dall’infortunio muscolare che l’ha colpito all’inizio di ottobre: una situazione che ha stancato anche il Toro, che ieri ha mostrato di avere una grande fame di Inter.

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Le foto dall’allenamento

Il primo segnale è arrivato sui social, precisamente su Instagram, dove Lautaro ha postato una serie di foto tratte dall’utimo allenamento ad Appiano Gentile: nelle immagini il capitano appare sorridente mentre lavora col pallone, anche se da solo, lontano dai compagni. Ancora più evidente è la didascalia che accompagna le foto, completamente “muta”: niente parole, solo emoji di una clessidra, del bicipite flesso e di due colori, ovviamente il nero e l’azzurro. Tradotto: manca ancora poco, sto tornando.

L’abbraccio alla squadra in partenza

Lautaro non ce la fa più a stare fuori, ma intanto non dimentica il suo ruolo di capitano. Sempre nella giornata di ieri l’attaccante si è trattenuto ad Appiano per l’allenamento di rifinitura dei suoi compagni, prima che questi partissero per Rotterdam dove stasera è in programma la gara di Champions League col Feyenoord. Lautaro ha salutato e caricato la squadra in vista della partita con gli olandesi, svolgendo al meglio il suo compito di leader.

Inter, quando torna Lautaro

Due segnali, quelli dati ieri da Lautaro, che confermano la sua importanza sul piano del carisma, prima ancora che su quello tecnico. Alla fame di Inter del capitano, però, fanno da contraltare i tempi tecnici per il suo pieno recupero. Lo staff medico dell’Inter, infatti, ritiene di non dover assolutamente accelerare il percorso di guarigione dell’attaccante argentino, ripetutamente vittima di infortuni muscolari negli ultimi anni. Il traguardo per il ritorno in campo di Lauti è fissato ancora dopo la sosta per la Nations League, per la partita contro l’Atalanta del 22 novembre.