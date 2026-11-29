Il Toro ammette di aver commesso un errore, Chivu rivela che i portieri indicano chi è più preciso dal dischetto tra i tre specialisti nerazzurri

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Ora è tornato davvero. Un’ora da titolare condita da un gol, giusto per non perdere l’abitudine. Lautaro Martinez ricomincia da dove si era fermato e con lui l’Inter è più sicura e spavalda. Nel 4-0 al Genoa c’è anche la sua firma che mancava da un mese e mezzo causa infortunio. E proprio sul problema che lo ha messo al tappeto l’argentino fa una confessione.

La verita di Lautaro

“Sono contento di essere tornato, di essere tornato in questa maniera – dice il Toro – sono stati 46 giorni in cui ho lavorato tantissimo. Volevo rientrare il prima possibile, ma è stato un infortunio in cui ho fatto una cazz… io e quindi sono stato tranquillo, questi erano i tempi. La cosa più importante è che l’Inter vinca, sono contento oggi di aver aiutato i miei compagni. Obiettivo? Mi sono messo in testa di continuare a portare trofei all’Inter, questa è la cosa che mi fa dormire tranquillo. Se segno vuol dire che sto aiutando la squadra, se non segno devo fare altro”.

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La scelta su Sucic rigorista

Per la terza volta di fila (e con successo) a battere un rigore è stato Petar Sucic che ci scherza su: “Se si deve preoccupare Calhanoglu? Nooo. Conta che vinciamo come squadra. Sono felice quando segno ed è importante che posso aiutare la squadra, anche con il rigore anche se non è facile segnarne tre di fila. Ma sono contento che ci sia fiducia in me».

La rivelazione di Chivu

A chiarire tutto è Chivu: “I nostri rigoristi sono tre, ossia Calhanoglu, Zielinski e Sucic. Li sanno battere e nessuno li discute. Petar è una scoperta, l’abbiamo scoperto l’anno scorso mentre allenavamo i rigori e i portieri mi hanno detto che Petar era uno dei migliori. Sono i portieri i giudici migliori e quindi le nostre gerarchie sono chiare: Calhanoglu, Zielinski e appunto Sucic”.

“Petar mi era piaciuto molto anche mercoledì per come aveva gestito – aggiunge Chivu – ora si è lasciato andare ancora di più nel secondo tempo con la serenità del risultato. Ha fatto vedere cose impressionanti. Ha qualità, margini di miglioramento e vuole essere determinante in questa squadra. Può fare bene da play, mezzala e anche trequartista come gioca in nazionale”.

Il tecnico rumeno poi elogia Lautaro Martinez: “E’ il leader, il nostro capitano. Ha una certa maturità, raggiunta in questa società e non solo. Ha fame, ambizione, voglia di far crescere anche i giovani che ha accanto. Vuole essere esempio per il gruppo, impara dai suoi errori e a noi fa solo piacere avere un giocatore del genere che ci dà tanto anche per il futuro”.

L’ora di Stankovic

Ultima riflessione per Stankovic che potrebbe tornare titolare martedì in coppa Italia: “Nessuno deve vedere la Coppa Italia come qualcosa di sperimentale. L’anno scorso l’abbiamo vinta e vogliamo creare i presupposti per vincerla anche quest’anno. Non vuol dire che se giocherà martedì sarà solo un premio così. Se giocherà è perché crediamo in quello che può dare, abbiamo fiducia nelle sue qualità e vorrà entrare in campo per passare il turno. E’ pronto, probabilmente giocherà. Ma non è un premio di pietà, giocherà perché lo merita”.