Inter, Marotta diviso tra il progetto per blindare l’inesauribile Thuram e l’assalto al baby-talento da soffiare all’Ajax

Col successo di Rotterdam la squadra di Chivu ha migliorato la classifica di Champions League: il presidente al lavoro su due operazioni per gennaio

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

L’Inter guarda con maggiore fiducia al percorso in Champions League dopo la vittoria col Feyenoord e il presidente Beppe Marotta può ora iniziare a dedicarsi alle operazioni per gennaio: tra queste il piano per blindare Marcus Thuram e l’assalto ad un baby–talento su cui ha messo gli occhi anche l’Ajax.

Inter, Marotta al lavoro per gennaio

La classifica dell’Inter in Champions League non dà certezze, ma di sicuro offre prospettive migliori di qualche settimana fa grazie al rotondo successo ottenuto ieri sul campo del Feyenoord. Il passaggio ai playoff è tutt’altro che un obiettivo impossibile da raggiungere per i nerazzurri, il che permette al presidente Beppe Marotta anche di iniziare a lavorare a due operazioni per il futuro prossimo e lontano del club. Operazioni che il numero uno del club potrebbe tentare di chiudere già nel mese di gennaio.

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Inter, Marotta vuole blindare Thuram

La prima riguarda Marcus Thuram, risorsa inesauribile in questa stagione, soprattutto dopo l’infortunio di Lautaro Martinez: a Rotterdam il francese ha giocato la sua 11a partita di fila da titolare, contribuendo col suo continuo movimento a disorientare la difesa del Feyenoord e a gettare così le basi per il successo nerazzurro. La striscia di gare giocate da Tikus ha ribadito la sua importanza per l’Inter e spinto Marotta ad accelerare le operazioni per il suo rinnovo di contratto, secondo quanto riferito oggi da Tuttosport.

L’accordo scadrà solo a giugno 2028, ma il presidente mira a cancellare la clausola rescissoria da 85 miilioni di euro attiva dall’apertura del mercato al 15 luglio: per riuscirci Marotta dovrà probabilmente concedere un aumento di ingaggio a Thuram, che già oggi è tra i nerazzurri più pagati, grazie allo stipendio da 6 milioni di euro annui. Le parti potrebbero incontrarsi a breve, con Marotta che punta a chiudere l’operazione già a gennaio.

Capin, baby-talento da soffiare all’Ajax

Il presidente dell’Inter, però, guarda anche al futuro remoto dell’Inter e mira ad assicurare al club nerazzurro anche un talento che potrebbe far parlare a lungo di sé negli anni avvenire. Si chiama Stefan Capin ed è un trequartista sloveno nato a Belgrado, in Serbia, a gennaio 2011: a neanche 16 anni, Capin ha già attirato l’attenzione di diversi club di livello internazionale tra cui l’Ajax, storicamente una delle società col miglior fiuto in Europa quando si parla di campioni in erba. Mancino, dotato di grande tecnica e di una struttura fisica già piuttosto progredita per la sua età, Capin gioca oggi nelle giovanili della società serba del Vozdovac. L’Inter non vuole lasciarselo scappare: l’obiettivo è soffiarlo all’Ajax nel mercato di gennaio.