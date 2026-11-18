Il presidente ha ringraziato il fondo per la fiducia mostrata nei dirigenti nerazzurri, ma le sue parole suonano anche come un avvertimento al tecnico

La rivendicazione del buon lavoro svolto insieme agli altri dirigenti dell’Inter, il ringraziamento a Oaktree per la fiducia riposta in lui, ma anche un messaggio a Cristian Chivu sul prossimo mercato di gennaio: c’è tutto questo nelle ultime dichiarazioni di Giuseppe Marotta, che ha parlato del presente e del futuro del club nerazzurro.

Inter, Marotta ringrazia Oaktree

Se l’Inter è riuscita a restare ai vertici del calcio italiano anche dopo l’ultimo cambio di proprietà lo si deve principalmente al lavoro di Giuseppe Marotta e dei suoi collaboratori, ma anche alla fiducia che Oaktree, il fondo subentrato al gruppo Suning nel 2024, ha riposto nei dirigenti nerazzurri. Lo ha ribadito oggi lo stesso Marotta, intervenuto all’evento Rcs Sport Industry Talk. “L’Inter è uno dei pochi casi in cui un fondo di investimento arriva in Italia e non stravolge il management – ha dichiarato il presidente nerazzurro – È stato un atto d’intelligenza. Il concetto di delega è importante, la proprietà è presente quotidianamente e mi ci confronto. Insieme abbiamo modellato un’Inter vincente”.

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Il successo doppio dell’Inter

Marotta ha ricordato che, grazie alla collaborazione con Oaktree l’Inter è riuscita in un’impresa sempre più complicata nel calcio contemporaneo: vincere tenendo i conti in ordine. “Sono orgoglioso perché nella stagione scorsa abbiamo conquistato campionato e Coppa Italia e al tempo stesso, per la seconda volta consecutiva, abbiamo chiuso il bilancio in attivo”, ha ricordato Marotta, che non pare voler cambiare strategia per il futuro.

Il messaggio a Chivu per il mercato

Proseguendo nel suo elogio del lavoro svolto dall’arrivo di Oaktree a oggi, il presidente dell’Inter ha ribadito come il perseguimento dei risultati sportivi non può discortarsi dall’attenzione al bilancio. “L’equazione più si spende più si vince non è sempre valida, a volte la competenza pareggia gli investimenti”, ha detto Marotta in quello che, a poco più di un mese dal via del mercato di gennaio, è parso anche un messaggio a Cristian Chivu. L’allenatore non ha mai battuto il pugno sul tavolo per avere determinati giocatori, tuttavia anche Chivu gradirebbe qualche nuovo elemento in una finestra invernale che molto probabilmente vedrà le avversarie in campionato – Roma e Milan su tutte – impegnate a rafforzarsi.

Le parole di Marotta suonano però come un chiaro avvertimento: ad oggi, l’Inter non ha programmato investimenti a gennaio. “L’obiettivo è creare un mix perfetto per rispettare gli obiettivi e ottenere risultati positivi. Proseguiremo con questo modello”, ha concluso Marotta. Chivu ha già un organico di alto profilo: dovrà essere bravo a tirarne fuori il meglio, senza aspettarsi regali dal club.