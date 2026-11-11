Pio Esposito si è preso spazio e responsabilità con la maglia nerazzurra, attirando anche l'attenzione della Premier League. Il Manchester United lo segue con grande attenzione.

Tra gli estimatori di Pio Esposito ci sarebbe il Manchester United, che, nonostante i problemi in campo, pensa al futuro e avrebbe mandato un proprio osservatore a San Siro per seguirlo da vicino contro il Como. L’Inter, però, non ha intenzione di rinunciare facilmente al suo attaccante: a settembre lo ha blindato con un contratto fino al 2032 e mentre dall’Inghilterra arrivano nuove sirene di mercato, Cristian Chivu potrebbe ritrovarsi a dipendere proprio da lui per affrontare una fase delicata della stagione.

Manchester United a San Siro: Pio osservato speciale

La serata contro il Como ha offerto una vetrina perfetta. L’8 novembre, nella vittoria per 2-0 dell’Inter, Esposito ha sbloccato il risultato al 12′, facendosi trovare pronto sul pallone messo in area da Spence dopo una bella combinazione nerazzurra. Sette minuti più tardi ha partecipato anche all’azione del raddoppio di Marcus Thuram, confermando un’intesa che sta diventando sempre più interessante per Chivu.

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Sugli spalti del Meazza, secondo quanto riportato da Calciomercato.it, era presente un emissario del Manchester United, interessato a valutare dal vivo il centravanti italiano. Non sarebbe la prima volta che i Red Devils seguono il giocatore: il suo nome sarebbe già finito nella lista dei possibili obiettivi per rinforzare il reparto offensivo. Anche l’Arsenal, secondo le indiscrezioni di mercato, avrebbe mostrato interesse. Al momento, tuttavia, non risultano offerte o trattative concrete.

Inter, Pio Esposito vale 100 milioni

La posizione dell’Inter è piuttosto chiara. Il club considera Esposito un investimento per il presente e soprattutto per il futuro, tanto da aver ufficializzato il 6 settembre il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2032. Una scelta che rappresenta anche un messaggio alle società interessate: il talento cresciuto nel vivaio nerazzurro non è sul mercato.

La valutazione attribuita alla dirigenza si aggirerebbe intorno ai 100 milioni di euro, cifra che potrebbe essere necessaria per far prendere in considerazione un’eventuale cessione nella prossima estate. Non si tratta di una clausola rescissoria ufficiale, ma di una richiesta economica indicativa riportata dalle fonti di mercato.

Per il Manchester United, dunque, l’eventuale interesse si scontrerebbe con la volontà di un’Inter che non ha alcuna urgenza di privarsi del proprio centravanti.

Pio Esposito, protagonista anche con l’Italia

Se con l’Inter sta cercando di ritagliarsi uno spazio sempre più importante, con la maglia dell’Italia, Pio Esposito ha già dimostrato di avere un feeling speciale con il gol. Il centravanti classe 2005 ha collezionato sette reti in tredici presenze con la Nazionale maggiore, numeri che lo hanno portato a entrare in una statistica prestigiosa: prima dei 22 anni, soltanto Giuseppe Meazza aveva raggiunto quota sette gol in azzurro a un’età inferiore.

Nel settembre 2026 si è preso anche una piccola pagina di storia familiare, condividendo il campo con il fratello Sebastiano nella sfida contro la Turchia. Un percorso che racconta quanto il suo talento sia ormai considerato anche in chiave azzurra: il prossimo appuntamento sarà proprio a San Siro, contro la Francia, il 12 novembre, in una partita che potrebbe offrirgli un’altra occasione per confermare il proprio valore.

L’emergenza in attacco per Chivu

L’interesse del Manchester United arriva in un momento particolare. L’Inter rischia infatti di dover affrontare la ripresa del campionato con un reparto offensivo ridotto all’osso. Marcus Thuram è stato fermato da un problema muscolare durante la sosta, Ange-Yoan Bonny ha riportato un risentimento ai flessori contro il Como e Lautaro Martinez è ancora alle prese con il recupero dall’infortunio accusato a ottobre contro il Bruges.

La situazione è in evoluzione e serviranno gli esami per definire i tempi di recupero, ma il quadro racconta già quanto Pio Esposito possa diventare importante per Chivu. Proprio lui, che fino a poco tempo fa veniva considerato una delle alternative offensive, potrebbe essere chiamato a sostenere il peso dell’attacco nerazzurro.

Il Manchester United osserva, l’Inter si gode il suo gioiello: per il momento la priorità non è venderlo, ma affidargli sempre più responsabilità.