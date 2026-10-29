Inter, Provedel o Martinez contro il Milan? Come la gara di Venezia può cambiare la strategia di Chivu nel derby: i tifosi hanno scelto  

L’ex portiere della Lazio ha impressionato al Penzo, venendo elogiato anche dall’allenatore: tornerà in panchina per la sfida con i rossoneri?

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Ivan Provedel è stato l’uomo partita della vittoria dell’Inter a Venezia, venendo elogiato anche da Cristian Chivu, e ora la sua prestazione potrebbe incidere sulla strategia dell’allenatore in vista della gara di sabato contro il Milan: i tifosi, intanto, sembrano aver già scelto chi schierare nel derby tra lui e Josep Martinez.

Inter, Provedel decisivo a Venezia

Chi in porta contro il Milan tra Ivan Provedel e Josep Martinez? La domanda circola in casa nerazzurra dopo l’ottima prestazione del portiere ex Lazio a Venezia, una prova che lo stesso Cristian Chivu ha voluto sottolineare in conferenza stampa, indicando in Provedel la vera eccezione tra i nerazzurri, piuttosto lontani al Penzo dalla migliore versione di sé. “All’intervallo avrei cambiato tutti tranne Provedel – ha dichiarato l’allenatore rumeno – ci ha salvati lui”.

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Inter, quale portiere nel derby col Milan

Lo stesso Chivu non si è però sbilanciato sul nome del portiere titolare nel derby col Milan. Dopo la buona prestazione con lo Shakthar, Josep Martinez è stato tenuto a riposo dal tecnico anche con la Fiorentina, prima della gara di Venezia: conoscendo le rotazioni di Chivu, è probabile che il piano fosse quello di togliere un po’ di pressione sullo spagnolo per averlo al massimo della forma e della motivazione contro il Milan. La prestazione di Provedel, però, non può non aver fatto sorgere più di un dubbio in Chivu, tecnico che ha già dimostrato di essere piuttosto flessibile in materia di turnover. Sintetizzando, si può affermare che Martinez resta favorito per il derby, ma che Provedel non è più tanto distante dallo spagnolo nelle gerarchie di Chivu.

Provedel o Martinez: la scelta dei tifosi

Intanto, dopo la prestazione del Penzo i tifosi dell’Inter sembrano aver già deciso chi preferirebbero avere in porta contro il Milan. Sui social Provedel è indicato da molti come la scelta migliore a causa della sua esperienza, inoltre diversi supporter interisti non dimenticano gli errori compiuti da Martinez nelle gare con Real Madrid, Udinese e Bruges.

“Giocherà Martinez, ma preferisco Provedel”, scrive ExDaniel su X. “Fosse per me il derby dovrebbe giocarlo Provedel, anche perché schierare Martinez, che è fermo da 10 giorni, non è che mi lascia tutta questa sicurezza e tranquillità”, aggiunge Gabry. “Provedel si merita il derby dopo Venezia”, commenta MarcuX. Altri tifosi, come Giulio, critiacano invece l’intera gestione dei portieri di Chivu: “Spiegatemi il senso di far giocare 2 partite a Provedel proprio quando Martinez aveva sfornato una bella prestazione? Ora giocherà il derby dopo essere stato ‘fermo’ due partite”.