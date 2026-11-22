Tre volte avanti di due gol, i campioni d'Italia si sono fatti acciuffare sul 4-4: non sfruttato il dominio nel primo tempo, troppi i gol presi, inutili le recriminazioni.

“Pazza Inter amala”, recita la canzone. Ma a volte questa Inter è davvero troppo pazza, perfino per i suoi tifosi. Durissimo da mandar giù il pareggio di Bergamo, un 4-4 contro l’Atalanta maturato quando ormai i tre punti sembravano in cassaforte. Per tre volte avanti di due gol, la squadra di Chivu si è fatta acciuffare in extremis, scivolando al terzo posto dietro la Roma e a -3 dalla Lazio capolista. Un’Inter incapace di gestire, fragilissima in difesa – con 17 gol al passivo, addirittura la nona del campionato – e inutilmente furiosa con l’arbitro: le decisioni di Maresca nel finale, infatti, sono assolutamente corrette.

Bastoni nell’occhio del ciclone, all’Inter e con l’Italia

Partiamo dalla fine, dal rigore concesso per fallo di mano di Bastoni. Larghissime le braccia del difensore, che ha lamentato una spinta da parte di De Ketelaere ma che in realtà ha sbagliato il tempo del suo intervento. Per un destino beffardo, Bastoni – all’Inter o in Nazionale – sembra condannato a finire costantemente nell’occhio del ciclone. Ma insieme a lui, è tutta la difesa a finire sotto accusa. Tante critiche sui social dai sostenitori nerazzurri alla retroguardia “allegra” di quest’anno. Tanti, sicuramente troppi gol presi. E in Italia, si sa, conta ancora prenderne il meno possibile.

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Gli sprechi e l’incapacità di gestire dei nerazzurri

Al di là degli errori dei singoli e della fragilità difensiva palesata dai numeri, i problemi dell’Inter sono evidenti anche in altre zone del campo. Più in generale, è l’atteggiamento dei nerazzurri a destare perplessità. In certe situazioni – non solo a Bergamo – l’Inter forse si specchia troppo, non riuscendo a capitalizzare il dominio espresso fino a quel momento. Contro l’Atalanta, dopo la prima mezz’ora, il match pareva assolutamente in cassaforte. E così anche dopo l’1-3 e ancor più dopo il rigore di Sucic del 2-4. Appena si ferma, appena rinuncia a insistere e prova a “gestire”, l’Inter va in difficoltà.

Atalanta-Inter, le parole di Chivu: “Non siamo maturi”

Chivu sembra essere d’accordo con le critiche dei tifosi. “Il rammarico è per i tre doppi vantaggi, si pensava di poter gestire e non l’abbiamo fatto”, le sue parole a DAZN. “Abbiamo fallito la prova di maturità nel finale. Siamo stati leggeri, superficiali e l’abbiamo pagato. Sono due punti regalati per me. La difesa? Bisogna capire determinate situazioni di gioco. Abbiamo subito il secondo gol su un corner dove poco prima aveva fatto una grande parata Martinez, sul quarto eravamo tutti dietro la linea della palla”. E ancora sui cambi: “Sulle corsie laterali soffrivamo troppo, crossavano troppo facilmente. Ho allargato Marcus per dare una mano sulle fasce, ma se hai leggerezza, se non hai voglia nell’uno contro uno, ne paghi le conseguenze“.

Zappacosta e Bastoni, per Marelli e Rocchi bravo Maresca

Un’Inter che ha sprecato tante energie nel finale a protestare per il mancato rosso a Zappacosta e per lo stesso rigore del 4-4. “Il primo tocco di Zappacosta non è punibile perché il braccio è in caduta, lo è il secondo, che è istintivo per agevolare il tocco del portiere”, la moviola di Marelli. “Maresca opta per il giallo perché il pallone non va verso la porta, non c’è la chiara occasione da rete e non ci sono giocatori dell’Inter nei paraggi”. Per Rocchi forse non c’era neanche il giallo. Unità di visioni, invece, sull’altro episodio: “Le braccia sono sopra l’altezza delle spalle, vero che Bastoni era di spalle ma già in Atalanta-Cagliari un episodio simile su Kolasinac era stato punito col penalty“, ricorda Marelli. Rocchi d’accordo: “L’unico dubbio che puoi avere è se Bastoni riceve una spinta, ma mi sembra che la decisione di Maresca sia corretta“.