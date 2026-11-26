In attesa di conoscere la gravità dell’infortunio del difensore il club ha deciso di accelerare per il rinnovo del brasiliano. Il pressing per il portoghese, invece, potrebbe risultare vano

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

L’infortunio rimediato da Alessandro Bastoni contro lo Stoccarda ha spinto l’Inter ad accelerare le operazioni per il rinnovo di contratto di Carlos Augusto: già oggi potrebbe arrivare l’ufficialità della firma. Intanto il pressing orchestrato da Beppe Marotta su Gustavo Varela potrebbe risultare vano: i nerazzurri si sono mossi troppo tardi sull’attaccante portoghese del Monza.

Inter, lo stop di Bastoni e il rinnovo di Carlos Augusto

L’Inter attende la diagnosi dell’infortunio rimediato ieri da Alessandro Bastoni contro lo Stoccarda: il difensore è uscito nel primo tempo per un problema muscolare, la speranza è che non si tratti di nulla di grave. Lo stop di Bastoni, però, ha già avuto conseguenze in casa nerazzurra, portando la dirigenza ad accelerare le operazioni per il rinnovo di contratto di Carlos Augusto.

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La trattativa con gli agenti del brasiliano era definita già da qualche settimana, ma l’infortunio di Bastoni ha dato la spinta decisiva: Carlos Augusto sta vivendo il miglior momento da quando è in nerazzurro e l’Inter vuole caricarlo ulteriormente premiandolo con il nuovo contratto.

L’aumento per Carlos Augusto

Il nuovo accordo, che l’Inter potrebbe ufficializzare nelle prossime ore, prevede un netto aumento di ingaggio per Carlos Augusto, che passerà dai 2,2 milioni di euro annui percepiti finora a uno stipendio da 4 milioni di euro. La scadenza del contratto è fissata al 2031: l’Inter crede dunque fortemente nell’ex Monza, protagonista di un’altra prova strepitosa ieri contro lo Stoccarda, gara in cui ha giocato prima da esterno a tutta fascia e poi, dopo il k.o. di Bastoni e l’ingresso di Federico Dimarco, da “braccetto” della difesa a tre.

Inter, il pressing su Varela

Rinnovato il contratto di Carlos Augusto, a gennaio l’Inter potrà concentrarsi sulle operazioni di mercato in uscita – Aleksandar Stankovic potrebbe cambiare aria – e in entrata. Beppe Marotta, però, non ha in programma investimenti di rilievo nella finestra invernale, neanche per Gustavo Varela, attaccante del Monza e rivelazione della serie A che ha attirato anche l’attenzione di Juventus e Napoli, oltre che di diversi top club esteri. Marotta ha mandato il d.s. Dario Baccin a seguire dal vivo il portoghese in ben quattro occasioni, ma il pressing esercitato dall’Inter potrebbe risultare inutile, anzi la sensazione è che l’Inter si sia mossa in ritardo su Varela. Gli altri due club italini puntano a prendere il portoghese a gennaio, mentre Marotta si limiterebbe a prenotarlo per un eventuale acquisto a fine stagione, magari dopo aver ceduto Ange-Yoan Bonny.

Inter in ritardo su Varela?

Inoltre, sia Juventus che Napoli hanno già compiuto passi concreti: i bianconeri hanno contattato il Monza per conoscere il prezzo dell’attaccante, fissato al momento attorno ai 30-35 milioni di euro; il d.s. partenopeo Giovanni Manna ha invece parlato di Varela con l’agenzia Leadbrock, con cui vanta ottimi rapporti, dato che questa detiene la procura di Alisson Santos e Rafa Marin, oltre a quella dell’attaccante portoghese.

“È normale che i direttori sportivi vadano a vedere le partite – ha detto Marotta ieri, quando gli è stato chiesto della presenza di Baccin alle gare del Monza – Varela piace a tante squadre, non solo all’Inter”. Difficile capire, però, se le parole del presidente dell’Inter nascondano una strategia per arrivare al portoghese oppure preannuncino la resa.