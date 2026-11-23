Il turco è infortunato e il polacco potrebbe non recuperare in tempo per la gara contro lo Stoccarda, ma Chivu non è intenzionato a lanciare l’ex Bruges da titolare

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Chi sarà il regista dell’Inter per la delicata gara di Champions League contro lo Stoccarda? Sicuramente non Hakan Calhanoglu, nuovamente infortunato, mentre Piotr Zielinski resta in dubbio. Ad ogni modo Cristian Chivu non pare intenzionato a dare fiducia ad Aleksandar Stankovic: per il serbo sono in arrivo novità a gennaio?

Inter senza Calhanoglu e con Zielinski in dubbio

Cresce l’ansia in casa Inter per le condizioni di Hakan Calhanoglu, uscito poco dopo la mezz’ora del primo tempo nella gara con l’Atalanta per un nuovo problema muscolare: domani il giocatore sarà sottoposto ad esami clinici, il timore per lo staff medico nerazzurro è che il turco abbia subito un nuovo infortunio al flessore e quindi per lui possa preannunciarsi un nuovo stop di medio-lungo periodo. Di sicuro Calha non sarà a disposizione mercoledì per la delicata sfida di Champions League contro lo Stoccarda, gara per cui resta in dubbio anche Piotr Zielinski: oggi il polacco avrebbe dovuto allenarsi con i compagni, invece ha svolto ancora differenziato. Soltanto domani si saprà se sarà a disposizione per la partita contro i tedeschi.

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Nuova bocciatura per Stankovic?

Senza Calhanoglu e Zielinski, chi occuperà il ruolo di regista contro lo Stoccarda? In attesa di rispondere a questa domanda, c’è da registrare la nuova bocciatura di Aleksandar Stankovic: ieri il serbo avrebbe rappresentato il sostituto naturale di Calhanoglu, invece il turco è stato rimpiazzato da Petar Sucic, una mezz’ala, che si è poi alternato con Nicolò Barella nel ruolo di playmaker davanti alla difesa.

Stankovic ha fatto il suo ingresso in campo soltanto nella ripresa al posto di Henrik Mkhitaryan al 77’, sul punteggio di 4-2 per l’Inter, poco prima dunque della rimonta dell’Atalanta. Una scelta, quella di Chivu, che presuppone una nuova prossima bocciatura per l’ex Bruges: se Zielinski non dovesse farcela, ad oggi è più probabile che Chivu proponga Barella o Sucic in regia, piuttosto che Stankovic.

Chivu non vede Stankovic

Considerato il minutaggio estremamente ridotto del centrocampista serbo, viene dunque da chiedersi quale sarà il suo futuro a gennaio. Stankovic finora ha messo assieme appena 116’ minuti distribuiti in 7 presenze, di cui una sola da titolare, a Venezia, in uno dei peggiori primi tempi dell’Inter in questa stagione: ad oggi è il giocatore meno utilizzato da Chivu (John Stones, nonostante gli infortuni, gli è davanti con 144 minuti), il che fa pensare che a gennaio l’Inter possa pensare di liberarsene. Si tratterebbe di una cessione esclusivamente in prestito, dato che la dirigenza crede fortemente nelle doti del figlio di Deki Stankovic, protagonista nella scorsa stagione di una brillante stagione con il Bruges.

Quale futuro per Stankovic

Prima che l’Inter ne rilevasse il cartellino, pagando 23 milioni di euro per la recompra, sul serbo si era acceso l’interesse anche di club del livello di Arsenal e Newcastle. Difficile che qualche società di prima fascia in campo europeo si faccia avanti a gennaio, ma per Stankovic non dovrebbero mancare offerte da parte di altre squadre: dovessero arrivare, starà all’Inter e a Chivu capire se liberare il serbo o confermarlo, stimolandolo a dare di più. Una scelta che sarebbe condivisibile considerati i continui problemi fisici dei due registi che gli sono avanti nelle gerarchie del tecnico rumeno: l’ultima parola, come spesso accade in questi casi, spetterà però al giocatore. Sarà Stankovic a dover decidere se andare a giocare altrove o se provare a conquistare Chivu dopo 6 mesi di bocconi amari.