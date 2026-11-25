I nerazzurri di Chivu ottengono il terzo successo nel torneo portandosi a -1 dall'ottavo posto: il centrocampista glaciale dal dischetto, grande impatto del capitano, decisivo l'ingresso del mancino

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

L’Inter supera lo Stoccarda 2-0 a San Siro e porta a casa tre punti preziosi in Champions League, al termine di una partita tutt’altro che spettacolare. La squadra di Chivu fatica per lunghi tratti a trovare ritmo e fluidità, soffrendo anche le iniziative della formazione tedesca. Nel primo tempo le occasioni non mancano, ma a pesare è soprattutto il palo colpito da Barella e la chance sprecata da Thuram dopo un errore di Jeltsch. Anche lo Stoccarda riesce a farsi vedere, con Fuhrich e Demirovic a creare qualche grattacapo alla difesa nerazzurra. L’Inter perde Bastoni per un problema muscolare e deve riorganizzarsi con l’ingresso di Dimarco.

Nella ripresa il copione resta simile, con i padroni di casa che provano ad alzare il ritmo senza riuscire a trovare subito la giocata decisiva. La svolta arriva al 57′, quando Sucic trasforma il rigore concesso dopo il controllo al monitor da parte di Letexier. Lo Stoccarda prova a reagire, ma l’Inter regge e si affida anche alle mosse dalla panchina. L’ingresso di Lautaro Martinez si rivela decisivo, con il capitano che trova il raddoppio al 74′ su assist di Dimarco e velo di P. Esposito. Una vittoria concreta più che brillante, costruita sulla capacità di capitalizzare gli episodi e chiudere la gara nel momento giusto.