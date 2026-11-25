Dopo la vittoria con lo Stoccarda il tecnico torna sulla rimonta subita contro l’Atalanta, i due nerazzurri rispondono agli attacchi degli ultimi giorni

Cristian Chivu applaude l’Inter vista contro lo Stoccarda… e anche quella di Bergamo: dopo la terza vittoria in Champions League il tecnico ha infatti rivendicato anche la prestazione offerta contro l’Atalanta. Nicolò Barella e Yan Bisseck hanno risposto alle critiche piovute sui nerazzurri negli ultimi giorni.

Chivu promuove l’Inter

Nessun calo di concentrazione, stavolta, da parte dell’Inter, che contro lo Stoccarda ha tenuto sempre altissimo il livello di attenzione, soprattutto in fase difensiva. E di questo non poteva che essere contento Cristian Chivu. “Siamo stati bravi nella mentalità, nell’organizzazione, nell’intensità, nell’accettare che le partite sono mai semplici, nell’approfittare degli errori avversari… Siamo stati bravi in tutto”, ha dichiarato il tecnico a Sky Sport nel post-partita. “Sappiamo che non possiamo essere sempre perfetti, la perfezione deve essere nella mentalità”, ha poi aggiunto Chivu.

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Chivu rivendica la prova di Bergamo

Il successo sullo Stoccarda è stata anche una risposta dell’Inter alle critiche arrivate dopo il pareggio a Bergamo contro l’Atalanta. Una partita di cui però Chivu oggi ha dato un’analisi decisamente controcorrente, rivendicando la prestazione offerta dai nerazzurri prima della rimonta della Dea. “Se siamo intervenuti dopo la rimonta subita? C’è sempre bisogno di interventi, anche quando le cose vanno bene – la replica di Chivu – Ma bisogna dire che per 75-80 minuti a Bergamo abbiamo fatto una buona gara: ci è mancato qualcosa negli ultimi 10 minuti, ma non possiamo buttare via quello che abbiamo fatto prima. Dobbiamo salvare quanto di buono e limare gli errori”.

Barella e la frecciata ai critici

Tra i migliori in campo contro lo Stoccarda c’è stato Nicolò Barella, che a fine gara si è soffermato sugli attacchi ricevuti dall’Inter la rimonta subita dall’Atalanta domenica a Bergamo. “Le critiche? Siamo abituati a sentire tante cose su di noi, l’Inter fa parlare perché ci sono tante aspettative – ha detto il centrocampista nerazzurro – Non abbiamo mai nascosto le ambizioni, quindi accettiamo le critiche, anche se a volte sono un po’ esagerate”.

Barella poi ha sottolineato l’atteggiamento combattivo dell’Inter. “Avevamo bisogno di tirare fuori l’elmetto, l’abbiamo fatto con 2-3 interventi difensivi che a volte sono mancati”, ha ammesso Barella che poi è tornato sulle critiche piovutegli addosso negli ultimi tempi. “Fanno parte del gioco, ci sono periodi in cui sei al 100%, altri in cui sei al 50%, al 60% o all’80%. Io sono disposto ad accettare le critiche e le scelte del mister. Cerco sempre di dare il mio contributo”.

La risposta di Bisseck

Anche Yan Bisseck si è tolto qualche sassolino dalle scarpe dopo la vittoria sullo Stoccarda. Il tedesco ha fatto prima ammenda per gli errori delle precedenti partite (“Noi dobbiamo stare sempre sul pezzo, se stiamo così concentrati in fase difensiva possiamo vincere tante partite”, ha detto), poi però ha sottolineato come, nonostante il pareggio di Bergamo, l’Inter è comunque in corsa per lo scudetto. “È sempre tutto da migliorare – ha detto Bisseck – ma in campionato siamo tre punti dietro la Lazio: non rendiamo le cose più grandi di quelle che sono”.