La Champions League torna a San Siro con una sfida delicata per l’Inter, chiamata a sfruttare il fattore campo contro lo Stoccarda per risalire la classifica della fase campionato. I nerazzurri arrivano all’appuntamento dopo il rocambolesco 4-4 in campionato contro l’Atalanta, una partita che ha evidenziato ancora una volta alcune fragilità difensive. Con sei punti conquistati nelle prime quattro gare europee, la squadra di Chivu non può permettersi altri passi falsi per consolidare la propria posizione e avvicinarsi alla zona che garantisce l’accesso diretto agli ottavi. Dall’altra parte, i tedeschi si presentano con sette punti e la possibilità di compiere un ulteriore passo verso la qualificazione.
- Inter-Stoccarda: le formazioni ufficiali
- Lautaro torna dal primo minuto, Esposito confermato
- Inter-Stoccarda, le formazioni ufficiali
- I precedenti e il cammino europeo delle due squadre
Inter-Stoccarda: le formazioni ufficiali
La Champions League torna a San Siro con una sfida delicata per l’Inter, chiamata a sfruttare il fattore campo contro lo Stoccarda per risalire la classifica della fase campionato. I nerazzurri arrivano all’appuntamento dopo il rocambolesco 4-4 in campionato contro l’Atalanta, una partita che ha evidenziato ancora una volta alcune fragilità difensive. Con sei punti conquistati nelle prime quattro gare europee, la squadra di Chivu non può permettersi altri passi falsi per consolidare la propria posizione e avvicinarsi alla zona che garantisce l’accesso diretto agli ottavi. Dall’altra parte, i tedeschi si presentano con sette punti e la possibilità di compiere un ulteriore passo verso la qualificazione.
Lautaro torna dal primo minuto, Esposito confermato
Chivu sceglie di affidarsi a Thuram in coppia con Pio Esposito, protagonista di un momento particolarmente positivo. Il tecnico nerazzurro opta per una soluzione che punta a garantire incisività in avanti, lasciando inizialmente fuori Lautaro Martinez, ancora non al meglio della condizione. In difesa torna Akanji al centro del reparto, con Bisseck e Bastoni a completare il terzetto. Sulle corsie esterne spazio a Spence e Carlos Augusto, mentre in mezzo al campo agiranno Barella, Zielinski e Sucic. Una formazione che combina esperienza, qualità e freschezza per affrontare una gara dal peso significativo nella corsa europea.
Inter-Stoccarda, le formazioni ufficiali
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Inter (3-5-2): J. Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoi; Spence, Barella, Zielinski, Sucic, Carlos Augusto; Esposito, Thuram. Allenatore: Chivu.
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Stoccarda (3-4-3): Seimen; Jelts, Chabot, Hendricks; Vagnoman, Nartey, Spalt, Mittelstädt; El Khannouss, Demirovic, Führich.. Allenatore: Hoeness.
I precedenti e il cammino europeo delle due squadre
Non ci sono precedenti diretti tra Inter e Stoccarda nelle competizioni europee, per cui il confronto di San Siro rappresenta una novità assoluta. I nerazzurri, tuttavia, arrivano con un bilancio incoraggiante nelle ultime sfide contro avversarie tedesche in Champions League, avendo raccolto tre risultati utili consecutivi, con due vittorie e un pareggio. Più complicato il rendimento esterno dello Stoccarda contro le italiane: nelle nove trasferte europee ha conquistato una sola vittoria, accompagnata da due pareggi e sei sconfitte. L’unico successo è arrivato proprio nell’ultima visita in Italia in Champions, contro la Juventus nell’ottobre 2024, ma il bilancio complessivo resta sfavorevole ai tedeschi.