La prova dell’arbitro Letexier a San Siro in Champions League analizzata ai raggi X, il fischietto francese ha ammonito 3 giocatori

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Prova energica dell’arbitro Letexier che però, soprattutto nel primo tempo, lascia troppo correre e forse è un metro di giudizio un po’ permissivo rispetto all’aggressività delle due formazioni. Dubbi su qualche decisione in area, vediamo cosa è successo a San Siro in Champions League.

Inter-Stoccarda, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Primo giallo al 13′, è per Thuram per Thuram per un pestone ai danni di Mittelstadt. Al 18′ Carlos Augusto cade in area tedesca in seguito a un contatto, ma il direttore di gara lascia correre giudicando troppo lieve l’entità dell’intervento. Ancora proteste nerazzure al 37′ quando Spence finisce a terra dopo una scivolata rischiosa di Hendriks che per l’arbitro però tocca il pallone. Al 47′ giallo a Jeltsch per una trattenuta su Pio Esposito.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

I dubbi sul rigore

Al 53′ sul cross di Dimarco il pallone impatta sul braccio largo di Vagnoman. Letexier inizialmente lascia proseguire, ma viene richiamato all’on-field review dal VAR: riviste le immagini cambia idea e assegna il calcio di rigore. Dal dischetto segna Sucic. Nel finale proteste dello Stoccarda per una chiusura da dietro di Spence su Mittelstadt in area interista, giudicata regolare poco prima del raddoppio regolare firmato da Lautaro Martínez. Al 78′ ammonito Akanji per un’entrata in ritardo su Undav. Dopo il recupero finisce 2-0.

Chi è l’arbitro Letexier

Francois Letexier con l’addio di Orsato, il calo di Turpin e il declino di Taylor, oggi è considerato il n.1 al mondo degli arbitri. Ad Euro2024 ha arbitrato la finale: aveva debuttato, benissimo, in Croazia-Albania, ripetendosi con ottimi voti in Danimarca-Serbia, sempre nella fase a gironi, e in Spagna-Georgia agli ottavi. Il francese vanta 67 partite Uefa all’attivo, internazionale dal 2017. Nato a Bédée, un comune con più 4mila abitanti situato nel dipartimento dell’Ille-et-Vilaine nella regione della Bretagna, il 23 aprile 1989. Il fischietto francese è stato il più giovane ad esordire in Ligue 1, a 25 anni.

I precedenti con l’Inter

Due precedenti con i nerazzurri, una vittoria nel 2023 (2-1 al Salisburgo) e un ko nel 2025 (2-1 con l’Atletico Madrid).

L’arbitro ha ammonito 3 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Mugnier e Rahmouni con Lissorgue IV uomo e gli olandesi Higler al Var e van Boekel all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Mittelstadt, Jeltsch, Akanji.