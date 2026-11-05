Inter, Chivu ritrova Stones e Jones: recupero ultimato, per i due inglesi è l’ora di imitare Spence  

I due infortunati verso la convocazione per la gara con il Como: il periodo di adattamento è ultimato, ora il tecnico si aspetta che incidano come il connazionale

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

John Stones e Curtis Jones tornano a disposizione dell’Inter di Cristian Chivu dopo gli infortuni e si candidano alla convocazione per la gara con il Como di domenica: il periodo di adattamento è terminato, per i due inglesi è arrivato il momento di incidere come fatto dal connazionale Djed Spence contro il Feyenoord.

Inter, tornano Stones e Jones

Cristian Chivu avrà a disposizione anche John Stones e Curtis Jones per la delicata sfida tra Inter e Como di domenica pomeriggio a San Siro. I due inglesi hanno definitivamente superato i rispettivi infortuni e sono a disposizione per il derby lombardo d’altra classifica contro la squadra di Cesc Fabregas: oggi entrambi si sono allenati col resto del gruppo e dunque è probabile che arrivi la convocazione per la prossima gara dei nerazzurri al Meazza.

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Stones e Jones, minutaggio ridotto

Più difficile che Chivu inserisca subito nella formazione titolare uno tra Stones e Jones, specialmente in una gara complicata come si annuncia quella col Como, avversario che attraversa un momento di forma straordinario ed è appena reduce dalla storica vittoria per 9-1 in Champions League sul campo del Lens. Stones non vede il campo dal 14 settembre, quando fu titolare nel rocambolesco 5-3 con l’Udinese, e finora ha collezionato appena 144’ con la maglia dell’Inter. Maggiore l’utilizzo di Jones, arrivato a quota 244’ ma fermo anch’egli da settembre: l’ultima apparizione dell’ex Liverpool risale al 2-2 con la Roma del 19 settembre.

Inter, l’esplosione di Spence

La speranza di Chivu è che entrambi possano assaggiare il campo contro il Como e poi sfruttare la pausa per le nazionali per trovare la forma migliore, in modo da farsi trovare pronti alla ripresa del campionato. E, soprattutto, che riescano a incidere in favore dell’Inter come fatto dal connazionale Djed Spence nella gara di martedì in Champions League contro il Feyenoord. Dopo l’infortunio e un periodo di adattamento non facile, ora l’ex Spurs sembra infatti pronto a dare il suo contributo, rappresentando un’alternativa importante sulla fascia destra ad Andy Diouf.

Stones e Jones, l’obiettivo è imitare Spence

Al di là dello scarso minutaggio, infatti, prima dei rispettivi infortuni sia Stones che Jones avevano mostrato assai poco del proprio potenziale. Un problema per l’Inter, che in estate ha puntato forte sui due inglesi, ingaggiati con l’obiettivo di rendere sempre più profonda e competitiva la rosa messa a disposizione di Chivu. L’obiettivo di Stones sarà quello di smentire Beppe Marotta, che qualche settimana fa, commentando il mercato nerazzurro, aveva fatto mea culpa affermando che l’Inter manca “di un leader difensivo”.

Quanto a Jones, il suo compito è forse ancora più arduo, data la concorrenza a centrocampo: nessuno dei compagni di reparto, però, è dotato del mix di qualità, intensità e capacità di inserimento proprio dell’inglese. Un potenziale di cui l’Inter ha assoluto bisogno in una stagione che, anche grazie al successo di Rotterdam, si prospetta ancora lunga e ricca di impegni.