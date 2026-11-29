Il centrocampista nerazzurro accusato di aver insultato l'arbitro prima e simulato poi in occasione del rigore concesso da Ayroldi, che bufera sui social

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Teoricamente non c’è stata partita: il 4-0 rifilato dall’Inter al Genoa non ammette discussioni ma un dubbio resta: cosa sarebbe successo se l’Inter avesse chiuso il primo tempo sul 2-0 anzichè sul 3-0 e con un uomo in meno? Durante e dopo la gara impazzano per le polemiche per un mancato rosso a Barella che avrebbe potuto indirizzare diversamente la partita del Meazza.

Le accuse a Barella

Il centrocampista dell’Inter ha rischiato grosso già al 17′ quando ha platealmente inveito sull’arbitro dopo essere stato ammonito, poi all’ultimo minuto del primo tempo si è procurato un rigore dubbio, finendo a terra in area su presunto tocco di Otoa. L’arbitro Ayroldi ha concesso subito il penalty ai nerazzurri e non è stato richiamato da Meraviglia e Dionisi al Var ma ai più è apparsa simulazione che avrebbe portato al secondo giallo.

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I dubbi di Zenga

L’episodio ha lasciato interdetto anche Walter Zenga, il quale a Sky ha sottolineato durante l’intervallo che “su Barella non si capisce chi ha fatto fallo”.

La rabbia dei tifosi

“Il rigore è clamorosamente inventato e Barella doveva prendersi il secondo giallo” e poi: “Secondo voi il var poteva intervenire per far fare una OFR che avrebbe comportato il secondo giallo a Barella?” e anche: “Barella già in volo prima di sfiorare Otoa, ma una bella immagine sgranata e schiacciata aiuta sempre”, oppure: “Manca Bastoni ? Tranquilli ci pensa Barella. Viene ammonito e come prassi interista si lamenta con l’arbitro, lui allontanandosi lo manda a quel paese. Gol annullato all’Inter per fuori gioco di Di Marco , Barella entra in area e con un tuffo si procura il rigore. Ghe pensi mi !!”.

C’è chi scrive: “Dopo il giallo Barella ha mandato a quel paese platealmente l’arbitro 3 volte. In seguito, per un fallo non fischiato, è partito con plateali e irriverenti proteste. Come al solito, avesse avuto strisce di un altro colore, non sarebbe manco arrivato al tuffo del rigore” e poi: “Ayroldi è stato un disastro… non ammonisce Susic … ammonisce Barella che lo manda a quel paese, a sto punto è da secondo giallo (rosso). Regala a Barella un rigore INESISTENTE… per una simulazione” e ancora: “La cosa assurda è che tutti sanno che Barella è un simulatore. Ora mi chiedo come un arbitro esperto come Ayroldi possa cascarci e assegnare un rigore? In serie A , ai giocatori con la reputazione di simulare raramente vengono assegnati rigori”.

Il web è scatenato: “Tuffo di Barella in puro stile Di Biasi” e poi: “Barella è già propenso al tuffo, è premeditato quello che fa Barella ” e anche: È così difficile ammettere che Barella ha simulato e che non c’è contatto e che è scandaloso?” e ancora: “Non è rigore ed è secondo giallo per Barella ed espulsione” e infine: “Un secondo giallo per simulazione e Barella fuori dal campo, con l’Inter in 10 per tutto il secondo tempo, come sarebbe finita?”