È l’Inter di Thuram: dalla polemica di Chivu all’investitura social di Lautaro, come Tikus s’è trasformato in leader  

La vittoria sul Como ha confermato la centralità dell'attaccante francese nella squadra nerazzurra, soprattutto dopo l'infortunio del capitano

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Durante l’ultimo mese Marcus Thuram si è preso l’Inter come mai era riuscito a fare in precedenza: la centralità dell’attaccante francese è stata rimarcata polemicamente anche da Cristian Chivu dopo la partita col Como, ma Tikus ha ricevuto anche l’investitura attraverso i social da parte del capitano Lautaro Martinez. Un ruolo da leader, quello di Thuram, che è emerso dentro e fuori dal campo.

Inter, Chivu e la polemica su Thuram

Da quando Lautaro Martinez si fermato per infortunio Marcus Thuram si è caricato l’Inter sulle spalle, trascinandola anche nei momenti più complicati e facendo la differenza nei big match di campionato: 3 gol e 2 assist per Tikus nelle ultime 5 partite di serie A, tra cui la rete che domenica ha blindato il successo dei nerazzurri sul Como. Un gol che ha certificato il salto di qualità del francese: non più nobile “spalla” di capitan Lauti, ma trascinatore autentico e leader nerazzurro in assenza del Toro. Un livello, quello di Thuram, che Cristian Chivu ha polemicamente voluto sottolineare al termine dell’incontro: “Thuram ha raggiunto uno status e un livello che solo in Italia può essere messo in dubbio ogni tanto”, ha dichiarato l’allenatore.

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Tikus e l’investitura social di Lautaro

Il salto di qualità di Thuram è stato idealmente ufficializzato anche dallo stesso Lautaro, che sui social ha voluto sottolineare la straordinaria prova del suo compagno d’attacco nell’Inter. Dopo la gara Tikus ha pubblicato su Instagram l’immagine della sua pacata esultanza a San Siro dopo la rete al Como: tra i commenti alla foto spicca quello “muto” di Lautaro, che ha scelto tre emoji dalla faccia scioccata per descrivere la prestazione del francese nel derby con i lariani. Una vera e propria investitura, quella del capitano, nei confronti di un giocatore chiave per l’Inter in questa fase della stagione.

Inter, la striscia di Thuram

Oltre ai gol e agli assist, infatti, Thuram si è sobbarcato la responsabilità di fare da punto di riferimento per l’Inter. Un dato, più di tutti, sottolinea l’importanza del francese per i nerazzurri: contro il Como l’attaccante ha giocato la sua 12a gara consecutiva da titolare, un vero e proprio record per una squadra che, sotto la gestione Chivu, ha elevato il turnover a propria inderogabile filosofia di vita.

La scossa post-derby

Oltre ai fatti e ai numeri, ci sono poi le parole pronunciate da Thuram nei momenti difficili di questo periodo senza Lautaro: come quelle successive alla sconfitta col Milan, quando Tikus difese lo spogliatoio nerazzurro dall’accusa di essere rimasto senza carisma con l’infortunio del capitano. “Si vede ciò che fa Lauti, ma anche gli altri leader fanno il bene della squadra, anche se non lo vedete”, disse il francese difendendo i senatori del gruppo e restituendo fiducia a uno spogliatoio uscito piuttosto depresso dal k.o. nel derby. E, soprattutto, ponendosi contemporaneamente come un punto di riferimento per tutti: compagni, allenatore e tifosi.