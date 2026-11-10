Inter: Thuram paga gli straordinari d’autunno e la Francia lo rimanda a casa, si ferma anche Bonny 

Lo staff di Zidane ha verificato la presenza di un problema muscolare e ha deciso di rinunciare a Tikus. Infortunio più serio per l’ivoriano

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Meno male che è arrivata la sosta: questo il pensiero in casa Inter dopo la notizia arrivata dal ritiro della Francia riguardante Marcus Thuram, fermato da un problema muscolare e rispedito a casa dallo staff di Zinedine Zidane. Più serio, invece, pare l’infortunio che ha colpito Ange-Yoan Bonny.

Inter, la Francia rispedisce a casa Thuram

Alla fine Marcus Thuram ha pagato con l’assenza nelle prossime gare di Nations League della Francia gli straordinari fatti in autunno per l’Inter, dopo l’infortunio di Lautaro Martinez. Poco fa, infatti, la federcalcio transalpina ha annunciato di aver rispedito a casa l’attaccante a causa di un problema muscolare emerso già durante l’ultima partita disputata domenica con i nerazzurri.

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“Marcus Thuram ha accusato una tensione al bicipite femorale destro durante la gara dell’Inter contro il Como, che gli ha impedito di partecipare all’allenamento, questo lunedì – si legge in una nota diffusa dalla Federcalcio francese – . In assenza di miglioramenti martedì mattina e dopo gli esami, di comune accordo con l’Inter e il giocatore, lo staff medico dei Bleus ha deciso di rimetterlo a disposizione del suo club. Lascerà quindi la nazionale”.

Gli straordinari di Thuram

Nulla di grave, dunque: l’indurimento muscolare che ha colpito Thuram è probabilmente il risultato del tour de force a cui l’attaccante francese si è sottoposto negli ultimi mesi per permettere all’Inter di rimediare allo stop di Lautaro Martinez. Nelle ultime partita col Como, infatti, è stata la 12esima di fila da titolare per il francese in meno di due mesi: quando possibile – in 9 casi – Cristian Chivu ha provato a tutelare la salute di Tikus sostituendolo nelle fasi finali delle partite, ma di fatto il francese è stata la vera eccezione alla regola del turnover rigidamente osservata dal tecnico rumeno. Ed era quindi ovvio che Thuram potesse pagare dazio prima o poi.

Per fortuna sono stati evitati guai più seri: il francese potrà riposare durante la sosta, la sua condizione verrà monitorata ma a giudicare dal comunicato della Francia non è escluso che l’attaccante possa recuperare in tempo per la ripresa del campionato.

Inter, infortunio per Bonny

Diverso il discorso per Ange-Yoan Bonny, che oggi si è sottoposto ad esami clinici all’Istituto Humanitas di Rozzano per un infortunio muscolare alla coscia destra. Rispetto al compagno di squadra, per il franco-ivoriano la diagnosi è stata peggiore: il comunicato dell’Inter parla di un generico risentimento (una lesione di basso grado?) che renderà l’attaccante indisponibile per due o tre settimane. L’ex Parma non rientrerà prima del 5 dicembre, quando in calendario c’è la gara in trasferta sul campo del Frosinone. Bonny, dunque, dovrebbe saltare Atalanta, Stoccarda e le due gare col Genoa di campionato e Coppa Italia.