I brianzoli partono da una valutazione di 35-40 milioni di euro, mentre il Benfica conserva una posizione privilegiata sull'eventuale trasferimento: la doppietta alla Fiorentina potrebbe far salire ancora il prezzo

E ora chi lo ferma più? Anche la Fiorentina cade sotto i colpi di Varela: undici in serie A, due in Coppa Italia, il centravanti del Monza continua a segnare senza soste. E inevitabilmente, le antenne dei grandi club si sono sintonizzate su di lui.

Obiang mette Varela sul mercato

“Il progetto sta andando avanti piano piano. Ci aspettavamo di fare meglio, ma i giovani stanno imparando quello che gli chiede il mister. Oggi torna Pessina, il nostro capitano, che ci può dare una grossa mano”. Queste sono state le parole di Pedro Obiang ai microfoni di Sky Sport prima dell’inizio di Monza-Fiorentina. “Offerte per Varela? Vedremo, per ora non sono arrivate – aggiunge il direttore sportivo biancorosso -. Per ora ce lo godiamo, poi si vedrà”.

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Monza, Varela sotto gli occhi dell’Inter

A Monza sanno benissimo che a giugno il giocatore andrà via, tutto sta a capire dove ed a che prezzo. Che sarà alto, molto alto. Intanto, Dario Baccin, direttore sportivo dell’Inter, era presente allo Brianteo per assistere a Monza-Fiorentina. Con lui anche Simone Lo Schiavo, suo collaboratore. Gli osservati speciali sarebbero ovviamente Gustavo Varela, Jay Robinson, attaccante classe 2007 arrivato in prestito dal Southampton e Cher Ndour, centrocampista della Fiorentina, altro profilo che interessa all’Inter.

Baccin era già stato al Brianteo circa un mese fa per Monza-Cagliari. L’Inter sembra dunque seguire con particolare attenzione Gustavo Varela, che potrebbe diventare un obiettivo concreto soprattutto per la prossima estate. Ma non sarà la sola squadra, tutt’altro. Il Monza, che lo aveva acquistato per circa 2,5 milioni di euro, si ritrova così tra le mani un patrimonio tecnico ed economico di notevole valore.

Anche Napoli e Juventus in coda

Ma in Italia le attenzioni maggiori si concentrano anche su Napoli e Juventus. I partenopei avrebbero iniziato a muoversi con anticipo, raccogliendo informazioni e avviando contatti con l’entourage del calciatore. Il club di Aurelio De Laurentiis considera Varela un possibile investimento per rinforzare il reparto offensivo, soprattutto nell’ottica di una possibile partenza di Lorenzo Lucca. L’idea sarebbe quella di inserire un attaccante giovane, già capace di incidere nel massimo campionato, ma con ulteriori margini di crescita.

Anche la Juventus segue con grande attenzione la situazione. I bianconeri sono alla ricerca di soluzioni per il proprio attacco e vedono nel portoghese un profilo interessante per caratteristiche, età e prospettive. I contatti con gli agenti sarebbero già stati avviati e la società starebbe valutando la possibilità di anticipare la concorrenza, pur senza escludere un’operazione da impostare in vista della prossima estate.

Varela piace in Premier League

La concorrenza più insidiosa per le italiane potrebbe però arrivare dall’Inghilterra. Il Liverpool è tra le società che hanno manifestato interesse per Varela, insieme a Tottenham, Brentford e Sunderland, che avrebbero già chiesto informazioni sul giocatore. Anche Brighton, Fulham, Chelsea e Newcastle sono stati accostati al centravanti del Monza attraverso segnalazioni e attività di scouting.

La disponibilità economica dei club inglesi rappresenta un elemento da non sottovalutare. Napoli, Juventus e Inter dovranno infatti confrontarsi con società che potrebbero avere maggiore facilità nel soddisfare le richieste economiche del Monza. Tra le altre piste internazionali sono emersi anche i nomi di Barcellona, Manchester United, Borussia Dortmund e Lipsia, sebbene per queste società si parli soprattutto di interesse e osservazioni, non di trattative concrete.

Varela, il Monza fa il prezzo

Il vero ostacolo per tutte le pretendenti è rappresentato dalla valutazione del cartellino. Il Monza non ha intenzione di privarsi facilmente del proprio centravanti e, dopo averlo acquistato per circa 2,5 milioni, punta a realizzare una plusvalenza importante. Le indiscrezioni delle ultime settimane hanno indicato richieste iniziali comprese tra 30 e 35 milioni, mentre le valutazioni più recenti hanno portato la cifra intorno ai 40 milioni di euro.

Il diritto del Benfica

C’è poi un altro elemento da considerare: il Benfica conserva il 20% dei diritti economici legati alla futura rivendita e, secondo le ricostruzioni di mercato, anche una clausola che gli consentirebbe di pareggiare un’eventuale offerta accettata dal Monza. Una variabile che rende l’operazione ancora più complessa. Il futuro di Varela è dunque tutto da scrivere. Il mercato di gennaio potrebbe già offrire le prime occasioni per trasformare l’interesse in offerte concrete, ma il Monza non sembra avere fretta. La società vuole valorizzare ulteriormente il proprio gioiello e sa di avere dalla sua parte un contratto lungo, valido fino al 2030. Per le pretendenti, italiane o straniere, servirà un investimento importante.