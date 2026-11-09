Verstappen ha ottenuto un podio in Brasile partendo almeno dalla 17° posizione in tre edizioni consecutive. Una specialità costruita nel tempo che ha visto protagonisti anche Sainz e Hamilton.

Max Verstappen parte 21° e chiude secondo: il GP del Brasile 2026 regala un’altra rimonta da ricordare. Diciannove posizioni recuperate, una prima parte di gara impressionante e un podio conquistato nonostante le difficoltà incontrate nella seconda metà della gara. Ma Interlagos ha già trasformato partenze complicate in imprese memorabili, da Sainz nel 2019 al capolavoro di Hamilton nel 2021 tra squalifiche e penalizzazioni.

Verstappen da 21° a secondo: altra rimonta di Max

Nel GP del Brasile 2026 Max Verstappen è partito dalla 21° posizione dopo le penalità legate alla sostituzione di componenti della power unit. La sua rimonta è cominciata immediatamente: già al quinto giro era arrivato in ottava posizione, sfruttando al meglio le gomme intermedie e il ritmo della Red Bull.

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Dopo il passaggio alle slick, però, il comportamento della vettura è cambiato drasticamente. Max ha parlato di un possibile danno, descrivendo un bilanciamento completamente diverso rispetto a quello avvertito nel resto del weekend. Nonostante le difficoltà, ha straordinariamente chiuso secondo alle spalle di Lando Norris.

2016 e 2024, due capolavori sotto la pioggia

Il rapporto tra Verstappen e le rimonte brasiliane non nasce oggi. Nel 2016, a soli 19 anni, l’olandese aveva già incantato il mondo della Formula 1 con una, più che convincente, prestazione sul bagnato. Partito quarto, era scivolato fino alla 14° posizione dopo una sosta per montare le intermedie, chiudendo terzo.

In quella gara Max aveva recuperato terreno con una serie di sorpassi spettacolari, tra cui quello su Nico Rosberg che gli ha fatto vincere il Fia Action of the Year, ovvero il premio per il miglior sorpasso dell’anno.

Otto anni dopo è arrivato forse il suo capolavoro più grande: nel 2024, dopo una qualifica complicata, partito 17°, ha dominato una gara condizionata dalla pioggia, ha recuperato terreno giro dopo giro, beneficiando anche della bandiera rossa che gli ha permesso di cambiare le gomme senza perdere tempo ai box.

Superato Esteban Ocon, ha preso il comando e vinto con quasi venti secondi di vantaggio. Un successo pesantissimo che lo ha avvicinato al quarto titolo mondiale.

2025, dalla pit lane al podio: Verstappen si ripete

Come se non bastasse, Verstappen aveva già dimostrato di saper risalire il gruppo a Interlagos appena dodici mesi prima. Nel 2025 era partito dalla pit lane per le modifiche alla vettura e alla power unit, ma aveva chiuso terzo.

A complicargli la gara era arrivata anche una foratura nelle prime fasi, che lo aveva costretto a un ulteriore pit stop. Da lì era ripartita la sua rimonta, fino ad arrivare a insidiare Kimi Antonelli per la seconda posizione. Tre edizioni consecutive, tre partenze difficili e altrettanti podi: il rapporto tra Max e il circuito brasiliano è ormai speciale.

Sainz e Hamilton: Interlagos non fa pronostici

Non c’è soltanto Verstappen nella storia delle rimonte di Interlagos. Nel 2019 Carlos Sainz era partito ultimo, in ventesima posizione, dopo i problemi alla power unit in qualifica.

Lo spagnolo aveva costruito una gara solidissima, chiudendo quarto al traguardo ma la penalità di cinque secondi inflitta a Lewis Hamilton per il contatto con Alexander Albon lo aveva poi promosso al terzo posto, regalandogli il primo podio in Formula 1 e interrompendo un’attesa di oltre cinque anni per la McLaren. Una rimonta diversa da quelle di Max, ma altrettanto significativa.

Nel 2021, invece, proprio Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio di San Paolo partendo dalla decima posizione, dopo essere stato squalificato dalle qualifiche sprint per un’irregolarità al DRS e aver ricevuto una penalità in griglia per la sostituzione del motore.

Risale di 15 posizioni nella stessa Sprint Race e vince la gara di domenica. Una rimonta costruita nell’intero weekend, culminata nel sorpasso su Verstappen al 59° giro, decisivo per riaprire la lotta mondiale.

Il segreto di Interlagos: quando la pioggia cambia tutto

Perché proprio il Brasile regala così tante imprese? Interlagos è un circuito corto, di 4,309 chilometri, con 15 curve, dislivelli e una sequenza di tratti veloci e sezioni tecniche. La vicinanza tra le curve e le opportunità di sorpasso, soprattutto alla prima curva dopo il rettilineo principale, rendono possibile recuperare posizioni.

Ma è soprattutto il meteo a trasformare il Gran Premio in una partita a scacchi: pioggia, pista che si asciuga e nuove precipitazioni possono stravolgere strategie e gerarchie e l’abilità del pilota diventa fondamentale.

Verstappen lo sa bene e, probabilmente, senza il problema di freni accusato dopo il passaggio alle slick, sarebbe riuscito a raggiungere anche Norris. La rimonta del 2026 aggiunge un altro capitolo a una storia che a Interlagos sembra non finire mai.