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Interlagos, le caratteristiche del circuito Jose Carlos Pace dove si corre il Gp del Brasile

Video scheda sulla pista di Interlagos: lunghezza, geolocalizzazione, numero di curve a destra e a sinistra, senso di marcia e curiosità

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  • Nome: Autódromo José Carlos Pace
  • Località: Interlagos (San Paolo, Brasile)
  • Coordinate geografiche: 23°42′04″S 46°41′50″W
  • Lunghezza del circuito: 4,309 km
  • Giri previsti: 71
  • Lunghezza gran premio 2026: 305,909 km
  • Curve totali: 15
  • Curve a destra: 5
  • Curve a sinistra: 10
  • Senso di marcia: antiorario
  • Anno di costruzione: 1940, attuale tracciato 2000
  • Record della pista: 1’10″540 stabilito da Valtteri Bottas (Mercedes) nel 2018
  • Competizioni per cui è usato: F1
  • Note: il circuito ha una pista particolarmente irregolare e piena di gobbe

FAQ

Quanto è lungo il circuito di Interlagos?

4,309 km

Quanti giri sono previsti al Gp di Interlagos?

71

Quanti km è lungo il Gp del Brasile di F1?

305,909 km

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