- Nome: Autódromo José Carlos Pace
- Località: Interlagos (San Paolo, Brasile)
- Coordinate geografiche: 23°42′04″S 46°41′50″W
- Lunghezza del circuito: 4,309 km
- Giri previsti: 71
- Lunghezza gran premio 2026: 305,909 km
- Curve totali: 15
- Curve a destra: 5
- Curve a sinistra: 10
- Senso di marcia: antiorario
- Anno di costruzione: 1940, attuale tracciato 2000
- Record della pista: 1’10″540 stabilito da Valtteri Bottas (Mercedes) nel 2018
- Competizioni per cui è usato: F1
- Note: il circuito ha una pista particolarmente irregolare e piena di gobbe
FAQ
- Quanto è lungo il circuito di Interlagos?
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4,309 km
- Quanti giri sono previsti al Gp di Interlagos?
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71
- Quanti km è lungo il Gp del Brasile di F1?
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305,909 km