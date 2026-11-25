Dalla ferita del 5 maggio all’Inter di oggi, il francese Stephane Dalmat ha raccontato, in esclusiva ai nostri microfoni, il periodo vissuto con la maglia nerazzurra, parlando di alcuni dei momenti chiave della propria carriera

Durante il corso della sua carriera, Stéphane Dalmat ha giocato in alcune delle squadre più importanti del calcio europeo. Partito dal Lens, dopo aver mosso i primi passi nello Châteauroux, ha vestito le maglie di Paris Saint-Germain, Marsiglia, Tolosa, Bordeaux e Rennes, passando per esperienze all’estero con Tottenham e Racing Santander. Tra le tappe più significative del suo percorso figura quella all’Inter. Dalmat ha vestito la maglia nerazzurra dal 2001 al 2003, collezionando 48 presenze e tre reti: un biennio che lo ha visto protagonista anche di una delle giornate più dolorose della storia interista, il 5 maggio 2002, quando i nerazzurri persero lo scudetto all’Olimpico contro la Lazio. In questa intervista, rilasciata in esclusiva ai nostri microfoni, Dalmat ha ripercorso i suoi momenti più iconici con la maglia dei meneghini, soffermandosi su quel doloroso episodio e su altri importanti avvenimenti di quegli anni.

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Dalmat, i due anni e mezzo all’Inter

Un ricordo sulle due stagioni e mezzo all’Inter. Che anni sono stati?

“Il periodo in nerazzurro è stato straordinario. Giocare con tanti campioni, in uno stadio spettacolare, in un ambiente meraviglioso mi è piaciuto molto. Ho costruito un ottimo rapporto con tutti i compagni di squadra. È vero che all’inizio c’era qualche francese – Blanc, Frey, Cauet – ed era normale che stessi più con loro in questa fase. Ma poi, quando sono andati via tutti, sono rimasto l’unico francese. In seguito mi sono abituato a parlare con gli altri. Avevo più affinità con Mohamed Kallon e Clarence Seedorf. Infine, ho avuto qualche amico anche fuori dal contesto calcistico. Quando sei sempre con le stesse persone che vedi ogni giorno, hai anche bisogno di frequentare gente al di fuori del calcio”.

E invece che ricordo ha di mister Héctor Cúper?

“È arrivato con le sue convinzioni, consapevole che a Valencia non aveva vinto quasi nulla. Aveva infatti disputato due finali di Champions League e una di Coppa UEFA, senza riuscire a conquistare nessuno dei tre. Una volta approdato all’Inter, ha scelto i giocatori più funzionali alla propria filosofia di gioco. Nonostante le potenzialità della rosa, però, ha incontrato alcune difficoltà nei rapporti con determinati calciatori”.

Il 5 maggio che decise lo Scudetto

Cos’è successo quel pomeriggio?

“È una domanda che mi è stata fatta tantissime volte. Io penso, e lo dico quasi sempre, che lo scudetto avremmo dovuto vincerlo prima di quella partita. Penso che se avessimo vinto contro il Chievo Verona le cose sarebbero andate diversamente. Siamo stati derubati, soprattutto sui due rigori netti su Di Biagio e Ronaldo. Poi, il 5 maggio, nell’ultima partita abbiamo incontrato la Lazio, che non aveva niente da perdere, e non abbiamo fatto una buona prestazione. Non c’è altro da dire su quella partita. La Lazio quel giorno è stata più forte”.

Cosa è successo durante il campionato, invece?

“Non riesco ancora a capirlo, a tanti anni di distanza. Non so come abbiamo fatto a perdere. Siamo stati primi per tutto l’anno e con un buon vantaggio su Juventus e Roma. Forse abbiamo pensato che vincere lo scudetto fosse ormai semplice, ma la Juve e la Roma hanno continuato a vincere, facendo un finale di stagione straordinario, mentre noi abbiamo iniziato a pareggiare e a fare risultati non positivi”.

Avete pensato davvero di perdere lo scudetto quel giorno contro il Chievo?

“Sì, sono sicuro che sia stata proprio quella la partita che ci ha fatto perdere lo scudetto. Il Chievo pareggiò nel finale con Cossato e quel risultato fece davvero male alla squadra. Riguardando la partita, si possono notare diverse situazioni piuttosto strane”.

Invece, quel pomeriggio di Roma, al termine della gara, cosa è successo?

“Qualche nostro giocatore pensava che la Lazio avrebbe affrontato quella partita con tranquillità. Ma quando sei un calciatore di quel livello, giochi la tua partita e di certo non fai regali per favorire l’Inter. Queste cose non esistono. O meglio, in passato ci sono state alcune sfide e alcuni giocatori che lo hanno fatto e molti di loro, successivamente, hanno avuto problemi. Ma in quella partita, mi ripeto, la Lazio ha giocato la sua gara ed è stata più forte dell’Inter. Il clima negli spogliatoi, al termine della partita, era tesissimo. Tra le due squadre volarono parole pesanti. Materazzi, molto arrabbiato, se la prese con Nesta, il loro capitano, chiedendogli perché avessero giocato a quel livello. Lui rispose che erano professionisti e non potevano regalare certe partite, anche se non avevano niente da perdere. Materazzi era deluso e frustrato, la sua reazione era dettata soprattutto dalla rabbia”.

Ci fu anche la grande prestazione di Poborský.

“Credo sia stata l’unica partita della stagione in cui ha dato tutto. La prova è che ha fatto due gol. Io lo guardavo e mi chiedevo: “Ma come? Oggi Poborský è fortissimo, quando durante l’anno o non giocava o non brillava”. Quel giorno ha fatto la partita della vita. Possiamo parlarne anche tra 10 o 20 anni, parleremo sempre di quel 5 maggio 2002”.

Triplete e 5 maggio

Pensa che il Triplete abbia cancellato in qualche modo la ferita del 5 maggio?

“Il Triplete del 2010 è stato bellissimo, ma ripeto, secondo me qualche tifoso lo baratterebbe pur di cambiare l’esito di quel 5 maggio. Comunque sono contento che l’Inter sia riuscita a vincere molti trofei negli anni e spero che presto – quest’anno o tra due o tre anni – riesca a vincere di nuovo la Champions League”.

La semifinale di Champions contro il Milan del 2003

Tornando indietro, preferirebbe vincere lo scudetto del 5 maggio oppure arrivare in finale di Champions dal derby del 2003?

“È difficile, ma vincere lo scudetto del 5 maggio sarebbe stato straordinario. Il campionato mancava davvero da tanti anni, e quel titolo sarebbe stato qualcosa di grande per la città, per la società, per tutti i giocatori e per tutta la gente che ama l’Inter. Penso che quello scudetto perso sia rimasto una delusione per sempre”.

Voi pensavate, l’anno dopo del 5 maggio, di poter arrivare in finale di Champions League nel derby?

“Il Milan aveva una grandissima squadra. Saremmo potuti arrivare a Manchester, ma pagammo il gol in trasferta. Se avessimo superato il turno, considerando anche le condizioni della Juventus, che a quel punto della stagione era stanchissima, avremmo potuto vincere la Champions League”.

Il rapporto con l’Inter

C’è una squadra in cui sarebbe potuto andare, in Italia, nel corso della carriera?

“Sarei potuto andare al Milan e alla Lazio. Ho avuto anche un contatto con l’Arsenal nel periodo di Marsiglia. L’Inter è sempre stata la squadra giusta per me. È stato un grande onore vestire la maglia nerazzurra. Quelle nominate in precedenza erano tutte squadre da sogno, ma alla fine ho fatto la scelta che sentivo più mia”.

Che rapporto aveva con i grandi campioni dell’Inter di quegli anni come Zanetti, Ronaldo e altri?

“Zanetti è un mito. Voleva bene a tutti i giocatori. Certo, aveva più affinità con qualcuno, ma io con lui andavo molto d’accordo. L’ho sentito pochi giorni. È una persona molto simpatica, anche dopo trent’anni. Poi c’era Seedorf, nonostante fossimo in concorrenza, giocando nello stesso ruolo. Per me era un sogno giocare con lui, perché era il mio modello, già prima di arrivare all’Inter. Ronaldo è un fenomeno. Quando mi sono trovato davanti a lui, avevo quasi le gambe che mi tremavano. Faceva la sua preparazione in palestra, e mi ricordo che il primo giorno sono andato a salutare tutti i giocatori. Quando l’ho visto da lontano, mi sono detto: vado a salutarlo e a presentarmi. Lui mi ha preso e mi ha detto: “Benvenuto all’Inter”. Poi abbiamo avuto un rapporto buonissimo. Una persona, un giocatore molto simpatico. In campo ci siamo detti tutto quello che pensavamo l’uno dell’altro”.

E con il presidente Moratti?

“Era come un papà. Parlava un po’ di francese: qualche volta cominciavamo a parlare in francese, poi faceva un po’ di fatica e finivamo in italiano. Mi voleva bene perché amava il mio tipo di giocatore: gli piacevano i giocatori con un po’ di fantasia, come Recoba e Seedorf. Gli piaceva molto anche Emre Belozoglu, gli piacevano i giocatori che sapevano giocare con la palla e far alzare i tifosi in piedi. Quando ero infortunato e mi allenavo da solo per ritrovare la squadra, veniva sempre a vedermi: come veniva ogni giorno agli allenamenti, veniva a vedermi anche a parte. Mi diceva: “Come stai? Quando puoi tornare in campo?”. Questo fa molto piacere, dal punto di vista umano”.

La nazionale sfumata

Perché non hai mai giocato in nazionale maggiore?

“C’era tanti giocatori fortissimi a questo periodo. Perché nel ’98 la Francia vince il Mondiale, nel 2000 vince l’Europeo. L’allenatore non volle cambiare molti giocatori. In tanti si sono chiesti perché non fossi stato convocato nel 2002 e nel 2004. Oggi vedo giocatori fare poche partite buone e andare in nazionale. Io ho fatto il possibile. Vuol dire che o non meritavo di andare e anche al mio posto c’era tanti tantissimo campioni”

Una volta Adani disse che lei è stato uno dei centrocampisti più sottovalutati della storia.

“Lo sento ancora dire, adesso vado a vedere. Ho 47 anni, vado verso i 50; lo sento molto in Francia, da tanti giocatori con cui ho giocato e contro cui ho giocato. Le parole di Adani mi fanno molto piacere. So di avere avuto grandi qualità, ma alla fine non è servito a niente; ho fatto una buonissima carriera, anche se con le qualità che avevo avrei potuto fare molto di più. Fa piacere ricevere belle parole da un giocatore che mi vedeva tutti i giorni in allenamento e in partita; è molto meglio che sentirselo dire da un tifoso o da un giornalista. Da parte di un giocatore è ancora più bello”.

Il giocatore più forte

Il calciatore più forte con cui ha giocato?

“Facile, Ronaldo il Fenomeno”.

E contro?

“Veron. Era bellissimo, un grandissimo giocatore, bello anche da vedere. Aveva una classe, un’eleganza con la palla: faceva tutto. È un giocatore che mi ha impressionato. Un altro che volevo citare, perché non se ne parla tantissimo, è Rui Costa, altro fenomeno”.

Il Dalmat di oggi

Nel calcio di oggi, cosa farebbe?

“Penso che sia un calcio cambiato molto. Secondo me è difficile paragonare il calcio di oggi con quello di vent’anni fa. Nel calcio di oggi non mi diverto più, perché non c’è più talento. Da due anni vedo giocatori fortissimi: ora sono finiti Cristiano Ronaldo e Messi, e ci sono giocatori come Mbappé, Lamine Yamal, Michael Olise. Ci sono tanti francesi fortissimi, e tanti spagnoli come Pedri e Rodri. Il calcio di oggi è più di squadra. Non c’è più individualità, non c’è più il giocatore forte individualmente”.

Oggi invece di cosa si occupa nella vita?

“Per il momento mi occupo di una squadra vicino a casa mia, giovani di 12-13 anni. Faccio allenamenti, faccio qualche partita il sabato o la domenica. Per il momento faccio questo, ma più tardi, non lo so, mi piacerebbe prendere il patentino o vedere se c’è un’opportunità di lavorare nel settore giovanile in una grande squadra, anche di Serie A in Francia o in Italia, non lo so. Per il momento vado piano piano. Mi piacerebbe tantissimo lavorare con i ragazzi, più che con i grandi. Io preferisco trovare una pepita, un giocatore che ha tante qualità, per farlo crescere e portarlo in prima squadra”.

L’Inter di Chivu

Cosa pensa dell’Inter di oggi?

“L’Inter di oggi secondo me non è ancora al livello dell’anno scorso. L’Inter di oggi prende troppi gol. Manca un difensore tipo Acerbi o un giocatore che ha molta esperienza per aiutare i giovani dietro. Dopo, le altre squadre cominciano a conoscere come gioca l’Inter: da Inzaghi fino a Chivu il 3-5-2 è sempre lo stesso. Penso che in un momento debbano cambiare un po’ modulo, passare al 4-4-2. Dobbiamo provare una o due volte per avere un’arma in più per destabilizzare le altre squadre. Ma a livello di qualità abbiamo una rosa fortissima. Però siamo ancora, per la Champions League, secondo me sotto squadre come PSG, Real Madrid e Monaco. Dopo, il più importante è essere forti a partire da febbraio e marzo. Il campionato è lungo. Sì, è lungo perché siamo ancora a metà del campionato. Io preferisco vedere un’Inter che oggi sta bene, ma che può ancora migliorare e sarà ancora più forte tra il campionato italiano e la Champions”.