Federica Lisi ti trascina ai confini del perimetro che segna, lungo quel tratto immaginario che segna il confine labile che si tenta di descrivere tra il dolore e la profondità della gioia. Ti colpisce con l’energia che spende in ogni passaggio della sua testimonianza, della sua famiglia, della sua esistenza prima e dopo il 24 marzo 2012 quando Vigor Bovolenta, campione di volley nato in provincia di Rovigo e simbolo dell’Italvolley ci ha lasciato. Cresciuto nel vivaio di Ravenna, ha scritto con la stessa Federica la storia della squadra romagnole e dello sport a Modena, Piacenza (Alessandro gioca nella YouEnergy ed è nel giro della Nazionale) e Perugia diventando leggenda come i suoi compagni. A 37 anni però, giocando con la maglia di Forlì sul campo della Lube in B2, ha accusato un malore e trasportato d’urgenza è spirato ancora giovanissimo a causa di un arresto cardiaco. La moglie Federica Lisi, campionessa e Nazionale di volley a sua volta, quando manca Bovo – come lo chiama lei in questa intervista intensa per chi la scrive – era incinta del loro quinto figlio, un figlio voluto che definisce “una bomba di vita” dopo la scomparsa di Vigor. Oggi il primogenito Alessandro e sua sorella Arianna sono le certezze della nostra pallavolo. Fede è una donna capace di essere tutto e di anteporre l’umanità ad ogni gesto, ad ogni componente della sua vita, oggi a quasi 15 anni dalla morte di suo marito. Un protagonista assoluto, come lei impegnata in uno spettacolo, in un libro (“Non ci lasceremo mai. La vita vita con Bovo”), in un podcast e in nuovi progetti che ci illustra. Con e per lei, i suoi cinque figli anche grazie a Bovo.

La vita di Federica Lisi oggi, con Bovo: “Non si molla mai”

Di che cosa è fatta oggi la giornata di Federica Lisi?

Di caos puro, come sempre. Io sono stata sempre una persona iperattiva. Oggi è inevitabile che la mia priorità siano i ragazzi, perché quando si decide di diventare genitore, una madre, passa tutto in secondo piano. La priorità ce l’hanno loro: seguirne cinque, anche se due sono grandi adesso, ma vanno sempre seguiti. Per il resto cerco di crearmi delle situazioni che mi rendono felice, che mi fanno star bene oltre al lavoro della federazione. Ringrazierò sempre, perché a suo tempo – nel lontano o vicino 2013 – Carlo Magri mi ha assunta come dipendente FIPAV dal momento che il discorso pallavolistico, non essendo professionistico, non prevedeva pensione dopo. Poi c’è l’organizzazione di cose che, come dico io, sono casini belli, casini emozionanti, quindi di organizzare l’evento estivo, che è quello del Bovelix, di organizzare e far ripartire il libro con lo spettacolo che faccio con Pia Tuccitto, “Ioelei”.

Se rifletto sulla tua carriera da pallavolista, mi domando se interrompere quando eri ancora così giovane ti ha lasciato un senso di incompiutezza. Eri in A a 16 anni e hai debuttato in nazionale eppure a 26 eri già una ex.

Non ho rimpianti e le mie decisioni sono state sempre molto centrate. Decisioni che, poi, sono scelte. Secondo me nella vita arrivi a delle tappe dove la scelta è la cosa fondamentale, no? Mi sento di essere stata sempre molto fortunata, perché ho scelto di giocare a pallavolo quando ero piccolissima. Ho iniziato a nove anni con il CUS Roma e mi sono ritrovata a 12 anni ad andare a giocare con gente più grande in Serie B2. Poi c’è stata Simonetta Valle, che io ricordo sempre con amore, perché la Simo è stata per me la mamma pallavolistica, perché nello sport come nella vita io ho avuto la fortuna di aver avuto una persona che ha creduto in me. A 15 anni mi ha preso dal CUS Roma e mi ha portato in Serie A, e mi ha dato fiducia, perché a 15 anni mettermi in campo in Superlega femminile e a 17 darmi la squadra in mano, non era affatto banale. Allora forse era una pallavolo più tecnica, era una pallavolo meno fisica, forse era più giocata. Adesso è tanto fisica, ma anche troppo competitiva, cioè sin da piccoli uno entra e deve vincere. Io, invece, mi sono divertita. Mi sono sempre detta che quando non c’è più quella scintilla dentro di me, è tempo di smettere. Sono arrivata ai 26 anni che facevo la borsa, non la facevo nel modo in cui l’avevo fatta l’anno prima. E lo sport, come qualsiasi altra cosa, se non lo fai con passione, non vale il sacrificio. In quel momento c’era la decisione di giocare o sennò di provare con Bovo a creare una famiglia, dal momento che l’anno prima ci avevano detto che non potevamo avere figli. Ci siamo guardati, è stata una scelta che ovviamente ho potuto fare. Io ho smesso a 26 anni proprio all’apice, perché era giunta a quella fase che potevo darmi in tutto e per tutto per la strada che volevo percorrere, di avere figli, almeno uno.

La famiglia di Federica e Vigor Bovolenta: cinque figli

Con cinque figli, effettivamente, tu e Vigor avete realizzato quasi una squadra, se vi contate.

Le gemelle sono arrivate, lo dico, in un momento giusto, dato che quando si passa da due a quattro è un salto immenso, soprattutto in una famiglia dove c’era Bovo che giocava, ma si trovava a ridosso del traguardo a livello pallavolistico, avendo già raggiunto i 35-36 anni. Aveva scritto quella bellissima lettera di addio alla pallavolo perché ha deciso di rimanere a Ravenna, quindi ad andare a Forlì e crearsi un lavoro anche con la società, grazie alla società che gli aveva avanzato una proposto. Il nostro obiettivo era creare una famiglia numerosa e quando siamo arrivati a quattro, sinceramente non sono subentrate preoccupazioni, ma solo gioie.

Poi è arrivato anche Andrea…

Andrea ha vinto. Andrea è stata quella bomba di vita che ha avuto la meglio sulla morte di suo padre. Andrea ha vinto su papà, perché in quel momento di buio più totale, ha bussato, è entrato a gamba tesa e ha detto: “Ragazzi, qua bisogna giocare, perché ci sono anch’io”. Quindi non potevamo non concentrarci su quello che doveva essere, perché tanto su quello che era stato sarebbe stato un annientamento del buio, e quindi è stata la luce. Andrea ha il suo perché, anche per i suoi fratelli.

Esterni sempre questa grande gratitudine nei confronti delle persone che ti sono rimaste intorno, dopo che hai dovuto attraversare e che attraversi ancora oggi questo terribile lutto.

Nella mia vita ci sono delle lettere che hanno un significato mostruoso, perché la lettera A iniziale dei nomi dei miei ragazzi è l’amore e l’amicizia che ci sono sempre state a casa. Quindi neanche a farlo apposta, ho tutti che iniziano con la lettera A. E poi c’è stato il discorso della F, che è la famiglia. La famiglia è l’ancora che è stata ed è ancora oggi fondamentale. Anche se lontani, ho la mia consapevolezza che basta un segnale e loro ci sono. Quindi io ho tre fratelli maschi, uno più grande e due più piccoli, ho i miei che sono giovani, i genitori di Bovo che fino a cinque, sei anni fa venivano ogni settimana a darmi una mano, ho quegli amici che pur non vedendoci sempre mi sono accanto. Non serve l’intensità, cioè serve la qualità nella vita. Ci sono stati quegli amici che mi sono stati accanto, ci sono stati quegli amici che poi sono spariti o nel mio caos non hanno preso Federica per la folle che è. Perché poi io mi dimentico e scordo, ma non per… è uno dei miei difetti che spero che con i 50 anni di riuscire a migliorare.

La morte di Vigor Bovolenta

A 50 anni stai costruendo ancora tanto con il libro, lo spettacolo, il podcast e la tua costanza.

Sì con quegli amici che sono rimasti, con la stessa Pia (Tuccitto, ndr), che ho conosciuto due anni dopo. Abbiamo iniziato a collaborare insieme con lo spettacolo ed è diventata l’amica grande dei ragazzi e che, pur avendo una vita totalmente diversa dalla mia, è stata sempre presente, ha accettato con la massima naturalezza ci siamo date una mano. Ringrazio tanto la gente, perché il discorso del non essere scontato, il discorso dell’affetto che tu vedi in un messaggio, in un commento che tu metti una foto e loro ti rispondono, per me è stato fondamentale, ed è ad oggi fondamentale.

Per te e per Vigor, perché diciamo che apparteneva a quella generazione di fenomeni che ci ha proprio appassionato alla pallavolo.

E’ stata una grande persona. Ci sono state delle situazioni prima che lui se ne andasse che mi hanno fatto riflettere. Una sua battuta pochi mesi prima di lasciarci: “Madonna, un domani che non ci sono più speriamo che si ricordino di me”. Ha dato la sua vita alla pallavolo, ma a questo sport, alla gente, cioè lui era uno che se andava a chiedere una maglia o c’era una scena dei tifosi o c’era un qualcuno che passava, un fan che gli chiedeva qualcosa, guarda, non c’è stata volta che lui non si è fermato o che lui non dava, ma in maniera che non si aspettava niente nel ricevere. Quindi anche quello, no? Quando tu dai, o lo dai col cuore o sennò è un po’ quello che sto dicendo ai ragazzi: per te dare una maglia è niente, per la persona che la riceve è un tutto. Quindi perché non dare tutto se a noi non costa poco? Perché un domani forse quel tutto serve anche a noi. Quindi il discorso proprio dell’aiutarsi è un po’ il mio karma, nella vita. Io se vedo le persone star bene, mi restituiscono benessere, soddisfazione.