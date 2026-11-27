Federica Lisi ti trascina ai confini del perimetro che segna, lungo quel tratto immaginario che segna il confine labile che si tenta di descrivere tra il dolore e la profondità della gioia. Ti colpisce con l’energia che spende in ogni passaggio della sua testimonianza, della sua famiglia, della sua esistenza prima e dopo il 24 marzo 2012 quando Vigor Bovolenta, campione di volley nato in provincia di Rovigo e simbolo dell’Italvolley ci ha lasciato. Cresciuto nel vivaio di Ravenna, ha scritto con la stessa Federica la storia della squadra romagnole e dello sport a Modena, Piacenza (Alessandro gioca nella YouEnergy ed è nel giro della Nazionale) e Perugia diventando leggenda come i suoi compagni. A 37 anni però, giocando con la maglia di Forlì sul campo della Lube in B2, ha accusato un malore e trasportato d’urgenza è spirato ancora giovanissimo a causa di un arresto cardiaco. La moglie Federica Lisi, campionessa e Nazionale di volley a sua volta, quando manca Bovo – come lo chiama lei in questa intervista intensa per chi la scrive – era incinta del loro quinto figlio, un figlio voluto che definisce “una bomba di vita” dopo la scomparsa di Vigor. Oggi il primogenito Alessandro e sua sorella Arianna sono le certezze della nostra pallavolo. Fede è una donna capace di essere tutto e di anteporre l’umanità ad ogni gesto, ad ogni componente della sua vita, oggi a quasi 15 anni dalla morte di suo marito. Un protagonista assoluto, come lei impegnata in uno spettacolo, in un libro (“Non ci lasceremo mai. La vita vita con Bovo”), in un podcast e in nuovi progetti che ci illustra. Con e per lei, i suoi cinque figli anche grazie a Bovo.
- La vita di Federica Lisi oggi, con Bovo: "Non si molla mai"
- La famiglia di Federica e Vigor Bovolenta: cinque figli
- La morte di Vigor Bovolenta
- Il libro, lo spettacolo e il Bovelix
La vita di Federica Lisi oggi, con Bovo: “Non si molla mai”
Di che cosa è fatta oggi la giornata di Federica Lisi?
Di caos puro, come sempre. Io sono stata sempre una persona iperattiva. Oggi è inevitabile che la mia priorità siano i ragazzi, perché quando si decide di diventare genitore, una madre, passa tutto in secondo piano. La priorità ce l’hanno loro: seguirne cinque, anche se due sono grandi adesso, ma vanno sempre seguiti. Per il resto cerco di crearmi delle situazioni che mi rendono felice, che mi fanno star bene oltre al lavoro della federazione. Ringrazierò sempre, perché a suo tempo – nel lontano o vicino 2013 – Carlo Magri mi ha assunta come dipendente FIPAV dal momento che il discorso pallavolistico, non essendo professionistico, non prevedeva pensione dopo. Poi c’è l’organizzazione di cose che, come dico io, sono casini belli, casini emozionanti, quindi di organizzare l’evento estivo, che è quello del Bovelix, di organizzare e far ripartire il libro con lo spettacolo che faccio con Pia Tuccitto, “Ioelei”.
Se rifletto sulla tua carriera da pallavolista, mi domando se interrompere quando eri ancora così giovane ti ha lasciato un senso di incompiutezza. Eri in A a 16 anni e hai debuttato in nazionale eppure a 26 eri già una ex.
Non ho rimpianti e le mie decisioni sono state sempre molto centrate. Decisioni che, poi, sono scelte. Secondo me nella vita arrivi a delle tappe dove la scelta è la cosa fondamentale, no? Mi sento di essere stata sempre molto fortunata, perché ho scelto di giocare a pallavolo quando ero piccolissima. Ho iniziato a nove anni con il CUS Roma e mi sono ritrovata a 12 anni ad andare a giocare con gente più grande in Serie B2. Poi c’è stata Simonetta Valle, che io ricordo sempre con amore, perché la Simo è stata per me la mamma pallavolistica, perché nello sport come nella vita io ho avuto la fortuna di aver avuto una persona che ha creduto in me. A 15 anni mi ha preso dal CUS Roma e mi ha portato in Serie A, e mi ha dato fiducia, perché a 15 anni mettermi in campo in Superlega femminile e a 17 darmi la squadra in mano, non era affatto banale. Allora forse era una pallavolo più tecnica, era una pallavolo meno fisica, forse era più giocata. Adesso è tanto fisica, ma anche troppo competitiva, cioè sin da piccoli uno entra e deve vincere. Io, invece, mi sono divertita. Mi sono sempre detta che quando non c’è più quella scintilla dentro di me, è tempo di smettere. Sono arrivata ai 26 anni che facevo la borsa, non la facevo nel modo in cui l’avevo fatta l’anno prima. E lo sport, come qualsiasi altra cosa, se non lo fai con passione, non vale il sacrificio. In quel momento c’era la decisione di giocare o sennò di provare con Bovo a creare una famiglia, dal momento che l’anno prima ci avevano detto che non potevamo avere figli. Ci siamo guardati, è stata una scelta che ovviamente ho potuto fare. Io ho smesso a 26 anni proprio all’apice, perché era giunta a quella fase che potevo darmi in tutto e per tutto per la strada che volevo percorrere, di avere figli, almeno uno.
La famiglia di Federica e Vigor Bovolenta: cinque figli
Con cinque figli, effettivamente, tu e Vigor avete realizzato quasi una squadra, se vi contate.
Le gemelle sono arrivate, lo dico, in un momento giusto, dato che quando si passa da due a quattro è un salto immenso, soprattutto in una famiglia dove c’era Bovo che giocava, ma si trovava a ridosso del traguardo a livello pallavolistico, avendo già raggiunto i 35-36 anni. Aveva scritto quella bellissima lettera di addio alla pallavolo perché ha deciso di rimanere a Ravenna, quindi ad andare a Forlì e crearsi un lavoro anche con la società, grazie alla società che gli aveva avanzato una proposto. Il nostro obiettivo era creare una famiglia numerosa e quando siamo arrivati a quattro, sinceramente non sono subentrate preoccupazioni, ma solo gioie.
Poi è arrivato anche Andrea…
Andrea ha vinto. Andrea è stata quella bomba di vita che ha avuto la meglio sulla morte di suo padre. Andrea ha vinto su papà, perché in quel momento di buio più totale, ha bussato, è entrato a gamba tesa e ha detto: “Ragazzi, qua bisogna giocare, perché ci sono anch’io”. Quindi non potevamo non concentrarci su quello che doveva essere, perché tanto su quello che era stato sarebbe stato un annientamento del buio, e quindi è stata la luce. Andrea ha il suo perché, anche per i suoi fratelli.
Esterni sempre questa grande gratitudine nei confronti delle persone che ti sono rimaste intorno, dopo che hai dovuto attraversare e che attraversi ancora oggi questo terribile lutto.
Nella mia vita ci sono delle lettere che hanno un significato mostruoso, perché la lettera A iniziale dei nomi dei miei ragazzi è l’amore e l’amicizia che ci sono sempre state a casa. Quindi neanche a farlo apposta, ho tutti che iniziano con la lettera A. E poi c’è stato il discorso della F, che è la famiglia. La famiglia è l’ancora che è stata ed è ancora oggi fondamentale. Anche se lontani, ho la mia consapevolezza che basta un segnale e loro ci sono. Quindi io ho tre fratelli maschi, uno più grande e due più piccoli, ho i miei che sono giovani, i genitori di Bovo che fino a cinque, sei anni fa venivano ogni settimana a darmi una mano, ho quegli amici che pur non vedendoci sempre mi sono accanto. Non serve l’intensità, cioè serve la qualità nella vita. Ci sono stati quegli amici che mi sono stati accanto, ci sono stati quegli amici che poi sono spariti o nel mio caos non hanno preso Federica per la folle che è. Perché poi io mi dimentico e scordo, ma non per… è uno dei miei difetti che spero che con i 50 anni di riuscire a migliorare.
La morte di Vigor Bovolenta
A 50 anni stai costruendo ancora tanto con il libro, lo spettacolo, il podcast e la tua costanza.
Sì con quegli amici che sono rimasti, con la stessa Pia (Tuccitto, ndr), che ho conosciuto due anni dopo. Abbiamo iniziato a collaborare insieme con lo spettacolo ed è diventata l’amica grande dei ragazzi e che, pur avendo una vita totalmente diversa dalla mia, è stata sempre presente, ha accettato con la massima naturalezza ci siamo date una mano. Ringrazio tanto la gente, perché il discorso del non essere scontato, il discorso dell’affetto che tu vedi in un messaggio, in un commento che tu metti una foto e loro ti rispondono, per me è stato fondamentale, ed è ad oggi fondamentale.
Per te e per Vigor, perché diciamo che apparteneva a quella generazione di fenomeni che ci ha proprio appassionato alla pallavolo.
E’ stata una grande persona. Ci sono state delle situazioni prima che lui se ne andasse che mi hanno fatto riflettere. Una sua battuta pochi mesi prima di lasciarci: “Madonna, un domani che non ci sono più speriamo che si ricordino di me”. Ha dato la sua vita alla pallavolo, ma a questo sport, alla gente, cioè lui era uno che se andava a chiedere una maglia o c’era una scena dei tifosi o c’era un qualcuno che passava, un fan che gli chiedeva qualcosa, guarda, non c’è stata volta che lui non si è fermato o che lui non dava, ma in maniera che non si aspettava niente nel ricevere. Quindi anche quello, no? Quando tu dai, o lo dai col cuore o sennò è un po’ quello che sto dicendo ai ragazzi: per te dare una maglia è niente, per la persona che la riceve è un tutto. Quindi perché non dare tutto se a noi non costa poco? Perché un domani forse quel tutto serve anche a noi. Quindi il discorso proprio dell’aiutarsi è un po’ il mio karma, nella vita. Io se vedo le persone star bene, mi restituiscono benessere, soddisfazione.
La filosofia della squadra. Ma come si fa, come si fa proprio a imparare a trattenere la tua persona, perché Vigor era la tua persona? E poi come fai a raccontarla come fai tu anche adesso, con me?
A me viene naturale, perché entri in quelle dimensioni dove prima di tutto sai che non vanno mai via, anche se dall’altra parte… non so che cosa ci sarà dall’altra parte, ma qualcosa ci sarà. Le tieni accanto a te, cioè, ma le vedi poi attraverso i segnali che ti arrivano. Non si deve andare sempre di corsa. Io mi sono resa conto che ti devi fermare per assaporare anche il dolore e poi ritornare felice. Non può andare sempre di corsa. Quando mi fermo, mi rendo conto che ho tanto e che la vita è figa. ‘Sto viaggio qua lo sto facendo per un motivo. Io me la sono suonata e raccontata o cantata così, perché cioè ci sono state troppe cose che hanno combaciato nel mettermi a confronto con la gente o darmi alla gente.
Però tu sei consapevole che hai delle risorse non rare, uniche. Un’energia straordinaria, ineguagliabile. C’è stato un momento che hai detto: “Effettivamente è arrivato il momento in cui io riesco a restituire agli altri questo valore che io ho fatto mio”?
Nell’immediato è stato la sera che lui se n’è andato, perché quando mi hanno dato la notizia io ho sentito dentro di me un qualcosa che faccio fatica a spiegare. Alzarmi, dal mattino dopo, e ripetermi: “A me non m’ammazza più nessuno, io vivo 100 anni”. C’è stata una morte e una rinascita immediata. L’entrata in un buio totale, ma con uno spiraglio di luce. Quando ho scritto il libro, e il libro per me è stato tanto, parlavo alla gente e gli sguardi che loro avevano nei miei confronti mi davano tanto. Mi sono chiesta all’inizio perché fossi cos’, da dove trovassi questa energia. Ti muore qualcuno, ti si ribalta la vita, ma perché non stai male mi sono chiesta? Poi è arrivato Andrea e quella sera, la prima sera in ospedale, quando avevo Andrea nella culletta, accanto a me, ho risentito quell’energia. Mi sono detta: “No, Federica forse c’è bisogno che fai qualcosa”. Ed è nato il libro, incontri quelle persone, anche Pia, e con lei lo spettacolo.
Il libro, lo spettacolo e il Bovelix
Come hai mandato avanti il Bovelix?
Io ero incinta di Andrea, sarà stato aprile, in braccio a Zlatanov e da là ho detto: “Zlati, guarda, bisogna che organizziamo una festa al mare, perché qua al mare ci si deve divertire per ricordare il tuo amico”. E lui m’ha guardato, dicendomi: “Lo desideri così tanto?”. Gli ho detto: “Sì, Zlati, dai, organizziamo qualcosa”. E il Bovelix è nato così: erano tutti gli amici che abbiamo festeggiato, abbiamo fatto ‘sto torneo, ma proprio in maniera naturale.
…e asseconda tra l’altro in passi importanti per tutti, perché comunque tu hai voluto correttamente e giustamente, e ti ringrazio, condividere l’aspetto di questa iniziativa dedicata a Bovo, di ricordo. Però so che l’intento è anche un intento, passami l’espressione, educativa, perché comunque ha una finalità concreta, comporta l’acquisto di defibrillatori, questo tuo impegno nella forma pubblica, come anche la formazione nei confronti di chi li userà.
Ho iniziato nel 2012 sposando l’acquisto del defibrillatore, una causa che ho deciso di sostenere grazie a Bovo e grazie a Morosini. S’è aperta tutta una campagna, grazie a Daniela Schieri, al Progetto Vita a Piacenza. Mi sono detta: “Vabbè, se riesco ad aiutare e non far succedere queste cose, aiuto delle persone”. Quindi l’evento dal 2012 al 2018 è stato defibrillazione, cioè è stato legato alla cardioprotezione e quindi siamo andati in giro, abbiamo donato defibrillatori attraverso sia il Bovelix, sia lo spettacolo, sia tutte le cose che io facevo. Io nel 2018 mi sono fermata, perché mi sono resa conto che non avevo più voglia di festeggiare quello che in quel momento non era più festa per me. Una consapevolezza che mi ha frenata. E da là ho detto: “Ok, non faccio più niente”. E poi nel 2023 c’è mia figlia e i miei figli che dicono: “Mamma, ma perché non ricominciamo la festa?”, perché loro l’avevano vissuta da piccolissimi, quindi si ricordavano una mega festa, il divertimento, il bello dello stare insieme.
Non era molto scontato, e poi si è rimossa tutta la macchina. A Giffoni poi avete presentato anche un docufilm, da cui emerge il lavoro incredibile che fai e sul grande esempio che tu hai dato a questi ragazzi.
I ragazzi sono stati sempre i miei complici, perché io quando poi arrivi a un punto dove devi andare a casa e dire: “Papà non c’è più”, dopo quel passaggio, io ai miei figli posso dire tutto. Cioè, con i miei figli mi posso confrontare, parlare di qualsiasi cosa. E per me è stato il momento più difficile, far loro intendere che non Bovo, il papà, non sarebbe tornato per un abbraccio. Ho costruito questo dialogo, un rapporto pieno per fargli arrivare che Bovo c’era sempre, ma che non era tangibile. Quindi i miei figli a scuola hanno preparato sempre il lavoretto del papà perché i miei figli dovevano fare tutto quello che c’era da fare con quel papà che ciascuno avrebbe costruito dentro al proprio cuore, in maniera diversa. I ragazzi hanno cinque Bovo diversi, cinque papà diversi. Attraverso i palazzetti, attraverso le feste, attraverso gli amici, si stanno costruendo il loro papà. Papà esiste, c’è.
Com’era Vigor, per te?
Bovo c’è sempre, non ho potuto e non posso metterlo da parte. Non c’è più alla maniera in cui lo intendono gli altri, però è stata una persona che sapeva dare l’esempio, una grande persona, con i difetti e i pregi che abbiamo tutti. Se dopo quindici anni è ancora così presente nella memoria collettiva è perché lo vedi anche in Alessandro, Arianna, Angelica, Aurora, Andrea, in quello che io faccio o quello che io porto.
Alessandro è già un giocatore di altissimo livello, Arianna anche. Pallavolisti per scelta
Non è stato facile per loro, ma la pallavolo è stata una loro scelta. Quando è mancato Bovo, non sono più entrata dentro un palazzetto. Sono tornata quando Alessandro ha deciso di rientrarci. Non li ho mai guidati nelle scelte che riguardavano l’attività sportiva, anzi. Cercavo di portare i tre più piccoli insieme e di avviarli allo sport rispettando le loro inclinazioni. Con la crescita e lo sviluppo, è stato inevitabile avvicinarsi al volley: quando ti vedi Arianna a dieci anni alta un metro e settantacinque vien da sé. Ale giocava a calcio e mi avevano chiamato al Cesena Calcio che aveva undici anni e lui mi ha detto: “Mamma, la pallavolo m’ha chiamato, io devo iniziare a giocare”.
Frequentare le scuole ti ha portato a cercare una chiave per entrare in contatto con le generazioni più giovani. Hai promosso all’interno di una struttura scolastica un incontro attorno al tuo libro.
Tutto è nato dal mio libro, “Noi non ci lasceremo mai. La mia vita con Bovo”. Dalla pubblicazione sono scaturiti le letture e gli incontri con le scuole, ancora oggi a distanza di più di 10 dieci. Quando parlavo ai ragazzi durante questi incontri, con una sensibilità unica notavo che questa mia energia e questo mio entusiasmo a loro arrivava dentro. Ed è nato questo progetto con le scuole: mi chiamavano e attraverso la mia storia entrando a gamba tesa perché vai a parlare di dolore, di morte, ma la vita è anche questa. Quando io sono ripartita con il Bovelix dopo sette anni di pausa, io volevo sposare un qualcosa che mi stesse addosso, oltre il defibrillatore, ma era qualcos’altro. Mi sono avvicinata al tema della dislessia per poi approfondire e comprendere che cosa volesse significare essere DSA. Il Bovelix è iniziato per dare via a una campagna a livello cardiaco, ma non era quella il mio arrivo. Mi sono detta quindi: perché non aiutare i ragazzi? E da là è scattata che ho parlato con una logopedista che conosco a Ravenna, mi hanno fatto parlare con la responsabile e la presidentessa dell’Associazione Italiana Dislessia e ho deciso di affiancarmi ed esporre pubblicamente la mia esperienza in qualità di personaggio pubblico.
Sei un personaggio pubblico e la visibilità hai già…
Da là è partito il vero Bovelix. E il vero Bovelix, dall’anno scorso, è questo: creare dei progetti, andare nelle scuole come a Montagnana, in provincia di Padova, in questa scuola dove festeggiavano i 215 anni con cinquecento ragazzi. Se ho qualcosa da dare alle persone, perché non farlo? Quindi io mi devo mettere a disposizione e vediamo quello che succede. Io manderò il progetto in giro e a chi lo sposa darò la mia testimonianza, attraverso la mia energia, il mio amore per la vita, le mie problematiche e attraverso dei professionisti che mi staranno accanto.
Attraverso lo sport, si possono ottenere una realizzazione, una soddisfazione, un appagamento, anzi, direi, come dire, un dispiegamento vero e proprio, perché è come avere una caratteristica, un tratto. Il processo che conduce alla diagnosi e alla certificazione richiede anche una formazione continua, del corpo docente e non come la progressiva apertura del sistema. Crearsi un varco non è ovvio.
Io me la gioco quando percepisco in chi mi ascolta un guizzo, uno sguardo. Me la gioco proprio come se tornassi alla pallavolo: gioco la partita al meglio che posso, ma devo entrare in campo per farlo.