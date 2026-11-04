Dalla vittoria ad Amici ai successi di Sanremo, passando per il legame con il Monza e una famiglia di calciatori: ecco quale squadra del cuore ha scelto il giudice di X Factor 2026

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

Filippo Maria Fanti, in arte Irama, è tra i cantanti più apprezzati della scena pop degli ultimi anni. Artista in grado di spaziare senza soluzione di continuità tra il pop, le sonorità urban e quelle più vicine alla tradizione, ha saputo conquistare la fama sfornando brani divenuti autentici tormentoni. Oltre a ciò, a farlo conoscere al grande pubblico ci hanno pensato le numerose partecipazioni a Sanremo e il successo ad Amici.

Nel 2026 è arrivata, poi, anche una nuova esperienza televisiva, che lo vede vestire i panni – non sempre comodi – del giudice di X Factor condividendo il bancone con Francesco Gabbani, Paola Iezzi e Jake la Furia. Oltre alla musica c’è, però, anche una storia personale legata all’altra grande passione, il calcio. Irama, infatti, è cresciuto in una famiglia di calciatori, tanto che anche lui, prima di optare definitivamente per la musica, ha indossato gli scarpini e sfiorato il professionismo.

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Dalla vittoria di Amici a X Factor, passando per Sanremo

Nato a Carrara il 20 dicembre 1995, Irama si è trasferito giovanissimo con la famiglia a Monza, città nella quale ha sviluppato le proprie passioni, a cominciare dalla musica, che entra prestissimo nella sua vita. A soli sette anni, infatti, Filippo inizia a scrivere e si avvicina e ai grandi cantautori italiani, tra cui Fabrizio De André e Francesco Guccini. Con il passare degli anni, però, il suo orizzonte musicale si allarga, contaminandosi con il rap e sonorità più moderne.

Il primo importante riconoscimento arriva nel 2016, quando partecipa al Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte con il brano Cosa resterà. La vera svolta, tuttavia, è datata 2018, quando partecipa e vince il talent Amici di Maria De Filippi, facendosi conoscere al grande pubblico. Da quel momento la sua carriera prende il volo. Nera diventa uno dei primi grandi successi, mentre album come Plume, Giovani e Il giorno in cui ho smesso di pensare si rivelano un successo.

Il Festival di Sanremo diventa un appuntamento praticamente fisso. Dopo l’esordio, Irama torna sul palco dell’Ariston nel 2019 tra i big con La ragazza con il cuore di latta, e, poi, ancora nel 2021 con La genesi del tuo colore e nel 2022 con Ovunque sarai, brano che conquista il quarto posto. Nel 2024 presenta Tu no, mentre nel 2025 è la volta di Lentamente. Sei partecipazioni complessive, con la possibilità concreta di rivederlo all’Ariston anche nel 2027.

Le collaborazioni con artisti del calibro di Rkomi, Elodie, Achille Lauro, Guè, Giorgia e Sfera Ebbasta e i numeri impressionanti non fanno altro che confermare la dimensione del suo successo. I dati, d’altronde parlano da soli. Come ricordato in occasione della presentazione di X Factor 2026, Irama infatti ha conquistato 55 dischi di platino e sei dischi d’oro, mentre i suoi brani che hanno raggiunto le oltre 2,5 miliardi di visualizzazioni streaming.

Il Monza, il calcio e una famiglia di ex calciatori

Ma se la musica è oggi una professione, il calcio per Irama continua a rappresentare una passione. Una passione respirata fin da piccolo. Il legame con il pallone, infatti, nasce in famiglia. Il nonno paterno, Antonio, conosciuto da tutti come Tonino, ha giocato in Serie C negli anni Cinquanta, ma anche il padre Marco e lo zio Pierangelo hanno avuto un passato da calciatori, vestendo la maglia della Pontremolese negli anni Ottanta. Una tradizione familiare insomma, che ha inevitabilmente influenzato anche il giovane Filippo che, prima di dedicarsi a tempo pieno alla musica, ha giocato nelle giovanili de La Dominante di Monza.

Un’esperienza che avrebbe anche potuto portarlo al professionismo, con una chiamata da un club importante tra i 13 e i 14 anni, che però Irama decise di declinare per via della passione troppo forte per la musica. Gli allenamenti frequenti e l’impegno richiesti dal calcio non coincidevano, infatti, con la sua vera aspirazione e la scelta fu scontata, con l’inevitabile addio al pallone per inseguire il percorso artistico.

Per quale squadra tifa Irama?

Il rapporto con il calcio è rimasto comunque molto forte e, nel gennaio 2024, a pochi giorni dalla partecipazione al Festival di Sanremo, Irama ha fatto visita al centro sportivo Luigi Berlusconi-Monzello, quartier generale del Monza. Ad accoglierlo c’erano l’allora mister, Raffaele Palladino, e il capitano Matteo Pessina, che lo hanno omaggiato con una maglia biancorossa personalizzata, a conferma del forte legame tra il cantante e la sua città adottiva.

Ma qual è la squadra del cuore di Irama? Nonostante il rapporto con Monza e le origini toscane, la fede calcistica del cantante guarda altrove. Infatti, Irama è un grande tifoso del Milan, una passione nata in modo piuttosto particolare, proprio tra le mura domestiche. In un’intervista del 2021 a La Gazzetta dello Sport, il cantante ha infatti rivelato come la simpatia per il Milan fosse nata “perché mio padre era interista e, quindi, io dovevo essere milanista per forza, per avere una rivalità in casa. Da lì in poi mi sono affezionato al rosso e al nero”. Insomma, il cuore di Irama batte per il Diavolo.