Il ct sorprende con quattro prime chiamate in Nazionale maggiore per le ultime due sfide di Nations League: ecco tutti i convocati per Francia e Belgio

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Roberto Mancini ha diramato la lista dei convocati dell’Italia per gli ultimi due impegni della fase a gironi di Nations League. Sono 31 i calciatori scelti dal ct per le sfide contro Francia e Belgio, decisive per conquistare un posto ai quarti di finale e difendere la permanenza nella Lega A. Non mancano le sorprese: prima chiamata in Nazionale maggiore per quattro giovani, tra cui Riccardo Cassano e Simone Lontani, rispettivamente classe 2009 e 2008. Ci sono anche Marco Palestra e Nicolò Zaniolo, mentre sfuma il ritorno di Mateo Retegui. Gli Azzurri si ritroveranno domenica sera a Coverciano.

Italia, che sorpresa: Mancini convoca Cassano e Lontani

La sorpresa più grande della lista di Mancini riguarda le prime convocazioni in Nazionale maggiore di quattro giovani. Tra questi spiccano Cassano, centrocampista classe 2009 del Como per cui Fabregas stravede, e Lontani, attaccante 18enne del Parma che ha già collezionato 10 presenze e realizzato 3 gol in Serie A.

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Due profili giovanissimi che il ct ha vuole conoscere e valutare da vicino, offrendo loro la possibilità di mettersi in mostra e vivere un’esperienza indimenticabile. Entrambi, tuttavia, rimarranno con il gruppo maggiore solo per poco: nei prossimi giorni, infatti, raggiungeranno rispettivamente le selezioni Under 18 e Under 19. La prima è attesa dal Mondiale in Qatar, al via il 19 novembre, mentre la seconda sarà impegnata dall’11 al 17 novembre nella seconda fase delle qualificazioni europee nelle Marche.

Palestra e Zaniolo nell’Italia di Mancini: le scelte del ct

Tra i nomi che attirano maggiormente l’attenzione ci sono quelli di Marco Palestra e Nicolò Zaniolo. Il terzino del Chelsea classe 2005 entra nel gruppo azzurro dopo aver saltato i precedenti impegni a causa di un infortunio. Il secondo è chiamato a garantire tecnica e imprevedibilità al reparto avanzato: anche il trequartista dell’Udinese non aveva potuto giocare le prime quattro partite di Nations League per via di un problema muscolare.

In attacco confermati i fratelli Francesco Pio Esposito e Sebastiano Esposito, poi Scamacca, Cambiaghi, Koleosho, Cisse, Liberali e Vergara. Anche per Cisse del Milan e Liberali del Como si tratta della prima volta con la Nazionale maggiore.

Italia, Retegui escluso dai convocati: la lista completa di Mancini

Retegui non compare nell’elenco dei 31 convocati per le sfide di Nations League. Alla luce dei problemi in attacco, le quotazioni dell’oriundo, che proprio Mancini aveva portato in Nazionale, erano in netta risalita. Invece, l’ex Genoa, che ora gioca in Arabia Saudita, non rientra al momento nei piani del ct.

Anche Samuele Inacio, il figlio d’arte che piace al Brasile di Carlo Ancelotti, non è stato convocato: il 18enne attaccante del Borussia Dortmund si aggrega all’Under 21 di Silvio Baldini. A centrocampo spiccano i nomi di Barella, Tonali, Frattesi, Fagioli e Ricci, mentre in difesa il ct conferma diversi punti di riferimento come Bastoni, Calafiori, Dimarco e Scalvini. Tra i pali, infine, Donnarumma, Carnesecchi e Vicario.

Italia, contro Francia e Belgio per conquistare i quarti di Nations League

Dopo quattro giornate, la Francia guida il girone di Nations League. A seguire, Italia a 7 e Belgio a 6, mentre la Turchia è ferma a zero. Il primo impegno vedrà gli Azzurri affrontare la Francia di Zidane a San Siro: l’appuntamento è fissato per giovedì 12 novembre. Il 15 novembre, invece, la Nazionale sarà di scena allo stadio Re Baldovino di Bruxelles, dove proverà a vendicare la sconfitta subita dal Belgio all’Olimpico.

L’ELENCO DEI CONVOCATI