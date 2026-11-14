Italia attenta agli amici, l'amuleto Lukaku e il nuovo De Ketelaere le armi di van Bommel: "Come cresce Pio"

Il Belgio aspetta gli azzurri consapevole di avere un sol risultato a disposizione, il ct sorpreso da come Mancini ha dato scacco matto alla Francia

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

“Presumo che Lukaku possa reggere 90 minuti, sta giocando più di prima della precedente pausa per le nazionali. Ne sono contento. La domanda è se partirà titolare. Lo so già, ma non lo rivelerò. Ci sono molti italiani in giro qui”. Van Bommel ride nella conferenza di vigilia della gara con l’Italia e fa capire che Big Rom è uno dei suoi assi nella manica, che giochi dal 1′ o meno: “Potrebbe anche ricoprire il ruolo di giocatore decisivo. Non è piacevole per un avversario quando Romelu entra in campo. E se dovesse partire titolare, spetterebbe a lui sfruttare al massimo l’occasione”.

L’elogio di De Ketelaere

L’ex Napoli assieme a De Ketelaere e De Bruyne fa parte della schiera degli “italiani” che più deve temere Mancini. Anche CdK sta attraversando un momento d’oro: “Sta diventando gradualmente un attaccante moderno. Veloce, forte, bravo con la palla, alto… Può arretrare, può segnare. È un attaccante che tutti vorrebbero avere in squadra. È un piacere averlo”.

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Il ct del Belgio sorpreso dall’Italia

Van Bommel sa che di fronte ci sarà una squadra totalmente diversa da quella affrontata – e battuta – nella prima giornata del girone di Europa League: “Questa è un’Italia diversa rispetto alla prima partita. Contro la Turchia, tra le altre, hanno dimostrato di saper giocare un ottimo calcio. Anche contro la Francia. È incredibilmente impressionante che l’Italia abbia ribaltato lo svantaggio contro la Francia fino a vincere 3-1. Il loro attaccante Esposito è molto pericoloso. Sta crescendo incredibilmente bene. All’Italia basta un pareggio. Sarebbe un vantaggio per loro. Anche se questo potrebbe anche generare dubbi: se dare il massimo o aspettare e vedere. Noi vogliamo vincere a tutti i costi. La vittoria in Turchia ci dà fiducia”.

Cerchiamo di imporre un piano di gioco, e questo è piuttosto difficile con una nazionale. Lo stile di gioco: è da lì che traggo molta fiducia. Ci sono momenti in cui le cose non vanno così bene e concediamo delle occasioni, ma poi ci difendiamo abbastanza bene. Questa però non è una ‘finale’. In una finale si può vincere qualcosa. Un torneo, per esempio. Si tratta di passare il turno o meno. Io la vedo più come una partita a eliminazione diretta una sorta di partita a eliminazione diretta. È un buon test. È positivo che ci sia tensione”.

De Ketelaere ringrazia il calcio italiano

In sala stampa anche De Ketelaere che ha ammesso: “Il calcio italiano mi ha sicuramente cambiato come giocatore. È uno stile di gioco diverso. È molto tattico. Non sono rimasto sorpreso dalla vittoria dell’Italia sulla Francia. Dopo la nostra vittoria contro l’Italia, la gente diceva che era ‘solo contro l’Italia’. Io dissi già allora che sono una buona squadra, con buoni giocatori. Venivano da un Mondiale mancato. La fiducia non era molto alta in quel momento. Le vittorie contro la Turchia e il pareggio contro la Francia hanno dato loro una spinta ma noi sappiamo cosa dobbiamo fare. Vincere significa passare il turno. Quindi è questo il nostro obiettivo.”