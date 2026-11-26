La squadra di Luca Banchi conquista una vittoria importante in ottica qualificazioni Mondiali battendo la Turchia grazie alle prove di Mannion e Diouf. Mattarella applaude gli azzurri

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Una prima volta storica e un successo che avvicina l’Italia ai Mondiali. Nel giorno del ritorno a Roma della nazionale di basket, gli azzurri si rendono protagonisti di una vittoria convincente contro la Turchia di Ataman e fanno un passo importante verso i Mondiali. Il tutto sotto gli occhi di un tifoso speciale, Sergio Mattarella, con un presidente della Repubblica che per la prima volta presenzia a un match dell’Italbasket.

Mannion e Diouf decisivi: Banchi va sul sicuro

Nessuna voglia di fare esperimenti. Per il doppio impegno contro Turchia e Serbia, coach Banchi convoca una maxi squadra di 24 elementi con tanti volti nuovi. Ma alla viglia della sfida con la squadra di Ataman punta sulle sue certezze che rispondono presente. Mannion continua a essere il punto centrale della formazione azzurra, a Roma ormai è a suo agio ed è lui a dettare i ritmi degli azzurri. Il match con la Turchia vede gli azzurri sempre davanti, ma senza mai prendere il largo. Nell’ultimo quarto le cose sembrano complicarsi ma Mannion e Diuof si fanno sempre trovare pronti nei momenti decisivi. Ma anche dalla panchina arriva il supporto necessario: Veronesi gioca una gara di grande sostanza, Ricci si fa sempre trovare pronto e Baldasso fa vedere sprazzi del suo talento. L’unica nota stonata della serata è l’infortunio di Petrucelli.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Mattarella, la prima volta storica

La nazionale italiana torna a giocare a Roma a distanza di 19 anni. Una serata speciale al PalaEur per la squadra di Luca Banchi che diventa ancora più speciale grazie alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella che fa registrare una prima volta storica. E’ la prima volta che il capo di stato italiano decide di presenziare dal vivo a un incontro dell’Italbasket: “Giocare davanti al Presidente sarà un’emozione forte – ha detto il presidente della Fip, Gianni Petrucci – Mattarella rappresenta l’unità del Paese e di tutti noi”. Il presidente della Repubblica conferma ancora una volta il suo grande amore per il mondo dello sport con la partecipazione nel corso del tempo a tanti avvenimento sportivi, spesso assistendo a grandi imprese.

Qualificazioni Mondiali: le chance dell’Italia

Una vittoria pesante quella degli azzurri ai danni della Turchia già qualificata. Gli azzurri salgono al secondo posto in classifica con 6 vittorie e 3 sconfitte, fanno un passo in avanti importanti per aggiudicarsi la qualificazione ma non ancora definitivo. I prossimi impegni saranno fondamentali a cominciare dalla sfida contro la Serbia in programma domenica 29 novembre a Belgrado alle ore 19. La formula delle qualificazioni prevede il passaggio delle prime 3 con gli azzurri di Banchi che si devono guardare le spalle dal tentativo di rimonta della Lituania che ha battuto (97-78) proprio la nazionale serba. Poi gli azzurri avranno ancora due impegni: il 26 febbraio in casa contro la Bosnia e il 1 marzo nella trasferta in Turchia.