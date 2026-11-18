I successi della nazionale azzurra nel 2026 valgono la candidatura come migliore nazione dell’anno: World Athletics cita i successi di Battocletti e della 4x400 ma dimentica il resto

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

L’Italia è tra le migliori nazioni del 2026 nel mondo dell’atletica. Non è una sorpresa visto che ancora una volta i risultati degli azzurri sono stati di livello eccezionale. La squadra italiana continua a mietere successi e ora sfida le superpotenze del “track and field” anche per un premio che sarebbe la consacrazione a quanto fatto negli ultimi anni. Capitan Tamberi è ancora il leader azzurro ma le nuove leve si fanno valere, ora però c’è da battere una concorrenza importante fuori e dentro la pista.

L’Italia candidata a nazione dell’anno

Il premio istituito da World Athletics per la migliore nazione dell’anno non valuta solo i successi sportivi conquistati da una federazione. Nasce con l’idea di provare a dare spazio e visibilità anche a quelle che nel corso dell’ultimo anno si sono messe in luce per le proprie capacità organizzative e che hanno dimostrato significativi progressi nel mondo dell’atletica. La candidatura dell’Italia non è una sorpresa. Nel corso degli ultimi anni la Fidal guidata dal presidente Mei si è messa in grande evidenza con i risultati conquistati in pista ma anche con la capacità organizzative, anche se la stessa World Athletics ha negato alla federazione la possibilità di ospitare i Mondiali.

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World Athletics dimentica Tamberi e Diaz

Le motivazioni che accompagnano la candidatura dell’Italia da parte di World Athletics citano innanzitutto i successi azzurri nel 2026 a cominciare dalla vittoria nel medagliere degli Europei di Birmingham. Vengono citati come esempi i due successi di Nadia Battocletti (5mila e 10mila) ma anche la splendida vittoria della 4×00 azzurra capace di battere i campioni britannici a domicilio. All’Italia viene riconosciuto anche il lavoro fatto nel corso di questi anni con la presenza sul territorio di 2932 club e di quasi 250mila atleti tesserati. Ma ancora una volta l’organizzazione mondiale non cita Gianmarco Tamberi. Il saltatore marchigiano è stato senza dubbio una delle grandi storie dell’atletica del 2026, la sua rinascita è stata una sorpresa per tutti con l’oro agli Europei e con il successo agli Ultimate Championship (con tanto di primato mondiale stagionale) ma così come accaduto per i premi individuali, World Athletics decide ancora di sorvolare su Gimbo e stavolta dimentica anche Andy Diaz.

La sfida a Stati Uniti, Corea e Botswana

L’Italia ha concrete possibilità di conquistare il successo nei premi che verranno annunciati il prossimo 28 novembre. Tra le candidate non potevano mancare gli Stati Uniti che anche nel 2026 si confermano come una superpotenza nel mondo dell’atletica e non solo per i risultati. La federazione ha investito oltre 25 milioni di dollari per continuare il suo lavoro ai vertici dell’atletica mondiale. Tra le nazioni candidate figura l’Argentina per i programmi che sono stati messi in attacco a livello territoriale per riuscire ad avere una maggiore diffusione nello sport in tutto il paese, ma anche il Botswana che è una delle nazioni emergenti sia a livello organizzativo che sportivo. In lizza anche Corea del Sud e Nuova Zelanda.