FantAntonio difende il ct esaltandone il coraggio e la personalità, duro attacco a Bastoni e Barella, belle parole solo per Pio Esposito

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Invita a vedere nel complesso la gestione Mancini Antonio Cassano nel suo intervento a Viva El Futbol. Non si era esaltato dopo il trionfo con la Francia e non si deprime dopo il ko con il Belgio. Per FantAntonio è una Nazionale senza stelle che sta facendo già il massimo grazie al ct.

Si salva solo Donnarumma

Cassano considera solo Donnarumma un top-player e dice: “Io solo due cose positive vedo nella Nazionale: Donnarumma e Mancini che era e resta un grandissimo allenatore. Meglio di lui era solo Guardiola. Non si poteva prendere di meglio di Mancini. Spregiudicatezza, coraggio, personalità: si sono viste grazie al ct”.

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Per Fantantonio va ridimensionato il successo sulla Francia: “Con la Francia si è fatto passare il successo come la vittoria della coppa del mondo. Senza Donnarumma, perdevi 4-0 e non c’era più partita. Erano in ciabatte a San Siro”.

La critica a Bastoni e Barella

Poi arrivano gli attacchi singoli, in particolare agli interisti: “Bastoni è improponibile. Ci siamo accorti di Barella che va a un cilindro? Prima aveva solo la corsa, ora neanche quella, poi con l’Inter continua a giocare… Tonali? Scandaloso. Se non hai giocatori decenti, non puoi giocare così a centrocampo. Frattesi deve giocare punto e basta. Poi ci vogliono alternative, questi tre sono improponibili”.

L’unico nerazzurro che si salva è Pio: “Sulle fasce non c’è niente, non ci sono giocatori decenti. Ultimo tema: Pio Esposito in Nazionale fa un gol a partita. Mettiamo i puntini sulle i. Abbiamo un goleador che fa un gol a partita e mi fermo qui. Fa un gol a partita, mi fermo. È un bravo ragazzo, si impegna sempre, la butta dentro. A livello qualitativo non impazzisco ma segna e me lo tengo”.

La panchina d’oro per Chivu

Infine un parere sulla Panchina d’oro: “Gasperini te lo puoi aspettare che arrivi nelle prime 4, grandissimo lavoro, non avevamo troppi dubbi. Fabregas lo ha fatto con una squadra di semi-sconosciuti facendo il calcio più bello degli ultimi 30/40 anni. Chivu aveva un compito molto complicato, arrivava da 13 partite al Parma… Ha cambiato l’idea dell’Inter, un calcio pregevole, all’attacco. Aveva il compito più complicato dei tre: ha meritato ampiamente questa Panchina d’Oro. Una scelta su cui sono d’accordo”.