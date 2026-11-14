Gli azzurri di Quesada battuti a Genova per 19-14 dall'Argentina ma quanti rimpianti per le superiorità non sfruttate

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Stavolta possiamo prendercela soltanto con noi stessi. Perché non vincere una partita come quella di Genova contro i Pumas è un peccato mortale. Un treno che potrebbe impiegare anni prima di passare di nuovo, con l’Argentina che alla fine si porta a casa un successo sudato e sofferto, stringendo i denti in virtù dei tanti cartellini gialli sventolati nei confronti dei giocatori sudamericani (uno nel primo tempo, due e per alcuni minuti anche contemporaneamente nel secondo) e resistendo a un’Italia volitiva e generosa, ma tremendamente imprecisa e pasticciona. E paradossalmente nella testa potrebbe far male più questo ko. maturato per soli 5 punti che non la batosta incassata una settimana fa contro gli Springboks.

Prima mezzora da vera Italia, ma quel 7-7 al riposo…

Perché stavolta l’Italia in partita c’è stata dall’inizio alla fine, ma ha commesso troppi errori che hanno finito per punirla (forse) oltre i propri demeriti. Era partita formazione la compagine di Quesada grazie alla meta di Monty Ioane (convertita da Allan), bravissimo nel capire dove sarebbe andato l’ovale sul calcetto di Leonardo Marin.

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Tre difese coraggiose ed efficacissime di Zuliani (MVP nonostante il ko.) hanno subito rispedito i Pumas indietro, e lo stesso flanker s’è guadagnato poi la punizione con la quale Allan ha tentato (ma invano) di piazzare dalla lunga distanza, col punteggio rimasto sul 7-0 fino a pochi secondi dal termine della prima frazione.

Dove gli azzurri hanno commesso il primo, imperdonabile errore della loro giornata: in superiorità numerica per il giallo sventolato ad Albornoz, anziché provare ad avanzare hanno finito per schiacciarsi troppo, consentendo a Bernasconi di trovare la meta del pareggio (con la trasformazione proprio di Albornoz, ex 10 di Treviso, appena rientrato in campo).

Un finale tutto all’attacco, ma con troppi errori

Nella ripresa i Pumas hanno cercato di riprendere da dove avevano lasciato: evidente il dominio territoriale e partita capovolta rispetto ai primi 30’, con una meta annullata per un in avanti prima del tuffo laterale di Isgrò per il momentaneo 7-12. Con Opoku Gyamfi spedito in panchina dopo un banale fuorigioco (quindi con l’Italia in 14) a metà del secondo tempo arriva anche la meta di Carreras che pare far scendere i titoli di coda in anticipo.

E invece negli ultimi 20’ l’Argentina si complica la vita da sola, con Sclavi che si becca a sua volta il giallo e i cambi operati da Quesada che ottengono un primo effetto tangibile con la meta di punizione che riapre i conti a 15’ dalla fine, quando peraltro Elias per 5’ lascia addirittura i Pumas in 13 uomini.

Ma l’Italia della superiorità numerica non riesce ad approfittarne: errori banali alla mano, un paio di letture errate e soprattutto una touche sbagliata a 3’ dalla fine e uno sciagurato calcio di Paolo Garbisi oltre la bandierina a tempo scaduto (voleva andare in touche nei 5 metri…) condannano gli azzurri a un amaro ko. per 14-19.

Quesada e Zuliani: “Abbiamo giocato col cuore, ma…”

A fine gara i volti degli azzurri non hanno lasciato spazio a troppe interpretazioni. “Nel primo tempo ogni volta che avevamo l’ovale abbiamo creato quello che avevamo preparato, loro non hanno avuto soluzioni”, il commento di Quesada. “Abbiamo avuto problemi di disciplina per tutta la partita, a volte siamo stati poco bravi a reggere la loro pressione. Vero, ci abbiamo messo il cuore e giocato per vincere, ma commettendo errori che a questo livello non si possono fare.

Credo molto in questa squadra, quasi di più di quanto ci credano loro stessi. Io credo che se avessimo accelerato oggi saremmo entrati negli spogliatoi all’intervallo con un punteggio diverso. La squadra ha risposto in maniera tosta, ma ci manca quel passo in più, indipendentemente da giocatori che mancano. Abbiamo fatto fare una partita brutta all’Argentina, sono fiero della reazione, ma potevamo vincerla e rimane questo sapore di un lavoro non finito”.

Rammaricato anche Manuel Zuliani: “Vincere il premio di MVP e non portare a casa la vittoria fa un effetto strano. Sapevamo che ce la saremmo dovuta lottare fino all’ultimo e c’è tanta amarezza per come si è sviluppato il finale. Ci abbiamo messo cuore e anima, è triste finirla così, ma questi 80’ debbono rappresentare un punto di ripartenza”.