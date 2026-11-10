Italia, Cisse stupisce tutti: "Il mio idolo è Balotelli. Il mio ruolo? Non lo dico". Coppa svela i segreti di Mancini

Secondo giorno di ritiro per gli Azzurri in vista delle gare contro Francia e Belgio. Le novità da Coverciano e le parole dei tre giocatori della Nazionale italiana

E’ l’Italia dei giovani. E’ l’Italia di Mattia Liberali, per la prima volta con gli Azzurri e dinanzi ai giornalisti in sala stampa a Coverciano. E’ l’Italia di Alphadjo Cisse, la stellina del Milan provato in questi giorni dal CT Mancini anche nei possibili titolari d’attacco per la sfida contro la Francia. Per gli Azzurri inizia così la seconda giornata di lavori a Coverciano per preparare le sfide di Nations League ma senza Nicolò Zaniolo che ha lasciato il ritiro a sorpresa. Le interviste e le parole in conferenza stampa dei giocatori in Nazionale.

Il ruolo di Fabregas

L’attaccante del Como racconta l’impatto che ha avuto con Fabregas: “Sta dimostrando il suo valore anche da allenatore, è un grande tecnico e ha portato il Como a lottare in Champions e in campionato. Personalmente mi sta aiutando tanto, mi ha dato molta fiducia fin dal primo momento. Per adesso sta andando molto bene e poi mi sto trovando molto bene anche col gruppo. Anche qui in Nazionale c’è un bel gruppo.”

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

E ancora aggiunge Liberali: “Non è facile passare dalla Serie B all’intensità della Serie A e della Champions League. Non mi aspettavo questa unione così forte del gruppo e il gruppo fa tanto. Sicuramente questo all’interno del calcio internazionale fa tanto: è vero che ci sono fenomeni ovunque, ma l’unione e la qualità fanno la differenza“.

Liberali racconta i pregi e difetti di Cisse

In conferenza c’è anche spazio a domande leggere. A Liberali viene chiesto di raccontare quale siano i pregi e quali i difetti del compagno di Nazionale: “Se gli scrivi risponde dopo tre giorni… Vive nel suo mondo, lui sa isolarsi e questo può essere anche un pregio. All’inizio io e Cisse giocavamo insieme, poi lui s’è fatto male. E’ stato un anno bello ma difficile all’inizio, i primi mesi erano complicati. Ma in quel periodo bisogna lavorare ancora di più e alla fine i frutti sono stati raccolti. E’ stato solo l’inizio“.

In conferenza spazio anche a Cisse che risponde a Liberali e racconta quale sia il suo idolo: “La pressione? A me piace e mi stimola a fare meglio. Dove mi piace giocare in attacco? Una posizione preferita ce l’ho, ma meglio non dirla… La risposta quindi è in tutte le posizioni della zona offensiva. Il mio idolo in azzurro è stato Mario Balotelli, lo è fin da bambino. È stato un riferimento qui in Nazionale“.

Infine Liberali racconta come stia andando il ritiro con gli Azzurri: “Sono successe tante cose in poco tempo, per me è stata una settimana bellissima. Possiamo dire la più bella della mia vita. L’impatto di Coverciano è stato forte, ci sono tanti giocatori con grande esperienza. Ci sono persone importanti anche a livello calcistico. Mi hanno accolto fin da subito nella loro famiglia, mi sto trovando bene“.

Diego Coppola racconta il lavoro con Mancini

Tra i protagonisti dinanzi alle telecamere c’è anche il difensore Diego Coppola. Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset, il centrale del Paris FC ha parlato dell’esperienza con la Nazionale italiana per le gare di Nations League di settembre e ottobre: “Mancini è una persona molto semplice , non dà troppo a vedere. Pensa molto a lavorare. Lo definirei un allenatore pragmatico, tutto campo. Non abbiamo parlato tanto in questi mesi ma ha dimostrato di credere in me schierandomi titolare alla prima con il Belgio“.

Il difensore racconta poi come sia stata la sua prima da titolare e l’atmosfera in gruppo dopo il Mondiale mancato “Diciamo che non è stata la migliore delle gare. Dopo il Mondiale ci aspettavamo tutti di avere una reazione diversa per quello che è stato il terzo grande dispiacere per l’Italia e gli italiani. La vedo come una partita che ci ha svegliati perché poi abbiamo fatto tre grandi prestazioni. Non dico che ci abbia fatto bene perché ovviamente sarebbe stato meglio vincere, però da un lato qualcosa di buono ce l’ha lasciato, a tutti quanti“.

E infine spazio alle considerazioni su cosa non abbia funzionato contro il Belgio: “Personalmente speravo di vincere la partita e di fare una prestazione decisamente superiore. Alla fine, un po’ tutta la squadra è stata sottotono a parer mio e abbiamo pagato la forza del Belgio, una grandissima squadra, rinnovata e giovane. C’è tanta concorrenza là dietro, tra Bastoni, Gianluca Mancini, Scalvini, Ahanor, Leoni che sta rientrando. So che per essere convocato devo far bene nel club e deve far bene il club“.