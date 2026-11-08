Alle porte le sfide di Nations League contro Francia e Belgio: gli italiani della Premier League in difficoltà. Cisse, Pio Esposito e Frattesi le note liete per il ct.

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L’Italia si appresta a tornare in campo per il doppio impegno conclusivo di Nations League contro Francia e Belgio. A pochi giorni dalla super-sfida di San Siro con in palio la vetta del Gruppo 1, facciamo il punto sui convocati di Mancini. Se Pio Esposito e Frattesi arrivano in azzurro al top della forma e del morale, è scattato l’allarme per capitan Donnarumma, sempre più criticato dai tifosi del Manchester City. Calafiori a parte, gli italiani della Premier League stanno facendo fatica.

Verso Italia-Francia: il punto sugli azzurri di Mancini

Mancini vuole dare continuità a quanto di buono mostrato nel precedente ciclo di partite, quello che ha inaugurato la sua seconda era alla guida della Nazionale. Dopo il ko all’esordio contro il Belgio, gli Azzurri hanno saputo reagire centrando due vittorie contro la Turchia e strappando un pareggio in rimonta allo Stade de France contro i Bleus di Zinedine Zidane.

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Per gli ultimi due impegni del girone di Nations League, contro Francia e Belgio, il ct ha convocato 31 calciatori, confermando l’ossatura del gruppo composto da elementi come Donnarumma, Bastoni, Barella, Tonali e Dimarco. Accanto ai senatori trovano spazio anche diversi giovani, a cominciare dai quattro esordienti Cassano, Lontani, Cisse e Liberali. L’ultima novità è Matteo Palma, difensore classe 2008 dell’Udinese, chiamato per sostituire Gianluca Mancini, costretto al forfait per infortunio.

Allarme Donnarumma, preoccupano gli italiani della Premier

La Premier League non sta regalando grandi soddisfazioni agli azzurri di Mancini. L’unica vera certezza è Calafiori, che continua a essere un punto fermo dell’Arsenal e a offrire prestazioni convincenti. Preoccupano invece le difficoltà di Donnarumma, che ha subito tre gol dal Nottingham Forest, commettendo errori pesanti in altre partite: Maresca lo difende, mentre i tifosi chiedono che al suo posto giochi l’argentino Rulli.

Anche Tonali è reduce da una prova opaca nella sconfitta per 1-0 del Tottenham contro il Leeds. Xabi Alonso ha concesso un’altra chance da titolare a Palestra, ma l’ex Atalanta è andato in sofferenza, finendo nel mirino dopo il ko del Chelsea contro il Sunderland. Non se la passa meglio Ahanor, duramente criticato dai tifosi del Crystal Palace per la prestazione in Europa League contro l’Hoffenheim. E Kayode non ha brillato nella sconfitta del Brentford contro il Brighton.

Zaniolo e Vergara in affanno, Scamacca ha perso il posto

Non mancano le preoccupazioni in Serie A. Zaniolo sta attraversando un periodo complicato: il trequartista dell’Udinese, che in questo inizio di stagione è stato condizionato da diversi problemi fisici, non riesce a incidere e ha faticato anche nell’ultima uscita contro il Venezia, conclusa con una sconfitta per 2-1. Il 10 bianconero è stato protagonista di un gesto di stizza quando Zanetti l’ha sostituito nella ripresa.

Momento delicato pure per Vergara, che dopo aver ritrovato spazio nel Napoli è rimasto coinvolto nelle difficoltà della squadra di Allegri. A sua parziale discolpa il fatto che il tecnico livornese lo sta utilizzando a tutta fascia per via dell’emergenza infortuni che ha falcidiato la rosa azzurra. Ancora più complicata la situazione di Scamacca. Smaltito il risentimento muscolare, che lo ha costretto a saltare due partite, il centravanti dell’Atalanta ha perso terreno nelle gerarchie offensive: Sarri gli preferisce Krstovic.

Mancini sorride con Cisse, Frattesi e Pio Esposito

Poi ci sono le buone notizie, quelle che fanno sorridere il ct. Dall’Under 21 qualificata agli Europei di categoria è stato promosso Alphadjo Cisse, in gol contro il Genoa. Si tratta di una rete importante perché riscatta la prova negativa in Europa League contro il Ferencvaros. Sono già 8 i sigilli in stagione per il 20enne ex Catanzaro, mica bruscolini. Frattesi è tornato al gol al Maradona con la specialità della casa: l’inserimento.

Il centrocampista della Lazio non segnava dalla sfida di Nations League contro la Turchia del 28 settembre. Infine, Pio Esposito, che ha superato un periodo delicato segnando prima in Champions League contro il Feyenoord e poi sbloccando subito lo scontro diretto di San Siro con il Como di Fabregas. Il classe 2005 di Castellammare di Stabia ha ripreso a gonfiare i muscoli per la gioia di Mancini, che lo ritiene indispensabile nel suo progetto.