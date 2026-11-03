Il ct diramerà tra qualche giorno le convocazioni per i prossimi impegni in Nations League con Francia e Belgio: la lista degli infortuni è lunghissima ed è l’occasione per lanciare altri giovani

Infortunati? No problem. La soluzione di Roberto Mancini per far fronte a una situazione non semplice sul piano degli indisponibili è già pronta. Il ct dell’Italia sembra intenzionato ad andare “all in” sulla linea giovani che ha già lanciato nelle sue prime convocazioni. E in attesa della lista ufficiale che arriverà solo tre qualche giorno, già spuntano le prime indicazioni con più di una sorpresa.

Mancini fa i conti con gli infortunati

L’ultimo della lista a dover prendere la strada dell’infermeria è stata una delle grandi rivelazioni di questa prima parte di stagione: Antonio Raimondo. Il centravanti del Frosinone stava provando a meritarsi un posto nella lista del ct ma a fermare i suoi programmi e forse anche quelli di Mancini ci si è messo di mezzo un infortunio che rischia di essere molto preoccupante. Nel corso del match con il Torino, l’attaccante ha rimediato infatti una lesione alla caviglia sinistra. I tempi di recupero parlano di 4-6 settimane nel miglior scenario possibile ma anche nel caso di 5 mesi se si dovesse ricorrere a un intervento. Ma sono tanti i giocatori indisponibili nella prossima finestra dedicata alle nazionali: il tecnico marchigiano non avrà a disposizione Zoma, Kean, Raspadori, Scamacca e Di Lorenzo. Ma le assenze si allungano includendo anche Locatelli, Buongiorno, Chiesa e anche Leoni che poteva essere una delle soluzioni più gradite per la difesa.

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Il ritorno di Retegui, Zaniolo c’è

Sempre rimanendo in tema infortuni, nella scorsa finestra dedicata alle Nazionali, Nicolò Zaniolo che era tornato ad assaggiare l’azzurro ha dovuto fare ritorno a casa per un problema fisico. Ora il giocatore dell’Udinese potrebbe tornare e magari avere anche un po’ di spazio. Di ritorni importanti ci potrebbe essere anche quello di un vecchio pallino di Mancini, Mateo Retegui, che lo scorso settembre era stato giudicato fuori condizione, potrebbe tornare nella lista dei convocati per il doppio impegno con la Francia (il 12 a Milano) e con il Belgio (il 15 a Bruxelles).

La rivoluzione verde e la bocciatura di Inacio

La nazionale Under 21 si è assicurata la qualificazione ai prossimi Europei. Mancini aveva evitato di privare il collega Baldini di troppi elementi chiave in un momento decisivo. Ma ora potrebbe decidere di lanciarsi sempre più a capofitto nella sua rivoluzione che punta ai giovani. Nella lista dovrebbero essere confermate le presenze di Kayode, Ahonor, Doumbia e Romano. Ma ci sono anche novità in arrivo con la possibile presenza di Pisilli e di Koleosho. La grande novità però è rappresentata da Cisse. Il giovane attaccante del Milan è stato una vera e propria rivoluzione con le sue sette reti, Mancini lo vuole valutare da vicino anche per capire come integrarlo in un attacco che in questo momento vede tanti possibili futuri protagonisti. C’è però anche una “mezza bocciatura”, ed è quella che riguarda il giovanissimo Samuele Inacio. L’attaccante 18enne sta trovando poco spazio anche al Borussia Dortmund, e il ct sta pensando di non convocarlo anche per evitargli ulteriori pressioni. Il problema però è rappresentato dalla doppio passaporto con il Brasile, senza una presenza nella nazionale maggiore italiana, Ancelotti potrebbe ancora portarlo dalla sua parte.