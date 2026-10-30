Il tennista ha in programma un’esibizione in Argentina con Etcheverry e Cerundolo, organizzata e “sponsorizzata” prima delle convocazioni. Le condizioni di Cobolli sono da valutare

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

L’assenza di Jannik Sinner sembra essere una delle poche certezze per l’Italia che comincia a preparare le Final Eight di Coppa Davis. Filippo Volandri deve fare i conti con in dubbi crescenti legati alla condizione di Flavio Cobolli ma anche con una condizione molto altalenante di Lorenzo Musetti. L’ultimo caso però riguarda Luciano Darderi che ha in programma un mini torneo di esibizione in Argentina con Thomas Etcheverry e Francisco Cerundolo.

Giallo Darderi: ci sarà a Bologna?

La stagione del tennis è ormai quasi arrivata alla conclusione. Il torneo di Vienna sta arrivando alla fasi finali prima dell’ultimo torneo ATP di una certa importanza con il Masters 1000 di Parigi. Solo i migliori 8 al mondo poi voleranno a Torino per le Finals prima del rompete le righe, da quel momento ci sarà spazio solo per la Coppa Davis con le Final Eight in programma a Bologna. Tra i tennisti c’è chi vola subito in vacanza e chi invece continua a giocare esibizioni in giro per il mondo. E sembra essere questo il caso di Luciano Darderi, il tennista è stato convocato dal capitano Filippo Volandri per la Davis ma il 28 novembre, giorno in cui è in programma l’eventuale semifinale, dovrebbe essere impegnato anche in un torneo di esibizione in Argentina. L’azzurro ha promosso l’evento insieme ad altri due argentini, Thomas Etcheverry e Francisco Cerundolo, anche sui canali ufficiali del Copa Ciudad de La Plata Century 21. Una decisione pressa probabilmente prima di sapere delle convocazioni in azzurro ma che comunque crea un piccolo giallo sulla sua presenza a Bologna.

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Le condizioni di Flavio Cobolli

Le lacrime di Flavio Cobolli hanno fatto il giro del web, così come la reazione dell’amico Matteo Berrettini. Il derby italiano di Vienna doveva essere una serata di festa e invece si è trasformato in un momento di preoccupazione. Il ritiro di Cobolli a causa di un infortunio ha destato grande preoccupazione, è stato lo stesso Flavio a rassicurare tutti sulle sue condizioni sostenendo di voler essere in campo anche a Parigi. Ma dopo una stagione così lunga e un finale così intenso con Flavio che potrebbe essere protagonista anche alle ATP Finals di Torino, le sue condizioni fisiche sono da monitorare nelle prossime settimane.

Qualche dubbio emerge anche su Lorenzo Musetti. Il tennista di Carrara dopo aver vinto a Lione è uscito di scena a sorpresa da Vienna dopo un match con Fery in cui è apparso completamente svuotato di energie. Nessun allarme fisico per lui, con il toscano che sembra aver pagato a caro prezzo le fatiche delle ultime settimane dopo un anno in cui ha giocato poco a causa dei tanti infortuni.

I dubbi di Volandri, chance per Berrettini

Le prime convocazioni di Filippo Volandri sono arrivate ma ovviamente non rappresentano quelle definitive. L’Italia potrebbe ancora cambiare volto in questo finale di stagione. Il primo aspetto da considerare sono proprio le condizioni fisiche, nel finale di stagione tutta la stanchezza e gli acciacchi di un anno rischiano di farsi sentire in modo importante e possono diventare i fattori decisivi. Per questo non possono essere esclusi cambiamenti dell’ultima ora con Matteo Berrettini che potrebbe avere ancora un’opportunità di vestire la maglia azzurra a Bologna.