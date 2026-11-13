Dopo il 3-1 alla Francia, gli Azzurri sono primi grazie agli scontri diretti. Domenica a Bruxelles contro il Belgio basta un pari per i quarti: tutte le combinazioni

La convincente vittoria di San Siro sulla Francia rilancia l’Italia di Mancini, che aggancia i Bleus in vetta al Girone 1 della Lega A a quota 10 punti. In caso di arrivo a pari punti la classifica sorride agli Azzurri. Infatti, il successo sugli uomini di Zidane, insieme all’1-1 dello Stade de France di ottobre, vale il vantaggio negli scontri diretti. Nel mirino ci sono i quarti di finale di Nations League, e l’ultimo ostacolo si chiama Belgio: domenica, a Bruxelles, si chiude il girone. Cosa serve all’Italia per centrare la qualificazione?

Domenica c’è il Belgio

Bruxelles, dunque. Sarà lì che l’Italia si giocherà tutto, contro la squadra che a settembre aveva aperto il suo cammino in Nations League con uno schiaffo. All’Olimpico finì 0-2, con i gol di Godts e Lukebakio, nella serata d’esordio di Mark van Bommel sulla panchina belga. Da allora gli Azzurri hanno cambiato passo, ma il conto con i Diavoli Rossi è ancora aperto. Lo stadio Re Baldovino, del resto, non è mai stato un tabù: nelle sette sfide giocate nella capitale belga l’Italia ha vinto quattro volte e perso tre. E l’ultimo ricordo è dolcissimo: il 14 novembre 2024 un gol di Tonali valse l’1-0 e il pass per i quarti di Nations League. Due anni dopo, Mancini chiede lo stesso copione, con un primo posto in più da conquistare.

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Le combinazioni

Ai quarti di finale passano le prime due del girone. Tutto si decide a Bruxelles: agli Azzurri basta un pareggio contro De Bruyne e compagni per staccare il pass. Per il primo posto, invece, la strada più sicura è la vittoria. Con un successo gli uomini di Mancini chiuderebbero in vetta qualunque cosa faccia la Francia contro la Turchia. In caso di pareggio, l’Italia resterebbe prima solo se i Bleus non battono i turchi. Intanto c’è una certezza: per effetto dei risultati sugli altri campi, gli Azzurri non possono più finire tra le due peggiori terze della Lega A ed è quindi già al riparo dallo spareggio per la permanenza. In palio, però, non c’è solo la qualificazione. Il primo posto nel girone varrebbe punti preziosi nel ranking, la prima fascia nel sorteggio dei quarti e il ritorno da giocare in casa. Una sconfitta a Bruxelles, invece, rimescolerebbe tutto: a quel punto all’Italia resterebbe solo da sperare in un’impresa della Turchia contro la Francia.

La classifica del girone