La Nazionale di Franceschini bissa il successo dell’esordio con la Giamaica e piega anche gli ivoriani nella seconda giornata del Mondiale.

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Sei e due fanno otto. La Nazionale Under 17 va avanti a suon di gol e vola verso la qualificazione ai sedicesimi, già aritmetica. All’esordio netto 6-0 alla Giamaica, stasera altro successo, molto più netto del 2-1 finale, alla Costa d’Avorio. Sul campo dell’Apire Zone di Doha è Gasparello ad aprire il pomeriggio con una incursione vincente a metà del primo tempo. Poi il bis Olivieri su punizione, nella ripresa, che mette il sigillo alla vittoria. Nel finale Diabate segna su rigore nell’infinito extra time, ma non c’è più tempo. L’Italia di Franceschini prosegue la sua marcia travolgente con merito e spettacolo. Giovedì c’è il Kazakistanm per stabilire la posizione degli azzurrini in classifica nel girone.

Top e Flop dell’Italia

Gasparello 7.5 : è il faro a centrocampo, punto di riferimento in fase di impostazione. Ordinato ed elegante segue spesso a rimorchio l’azione azzurra e proprio grazie ad un inserimento segna il gol dell’1-0 riprendendo la respinta di Keita su tiro di Olivieri.

: è il faro a centrocampo, punto di riferimento in fase di impostazione. Ordinato ed elegante segue spesso a rimorchio l’azione azzurra e proprio grazie ad un inserimento segna il gol dell’1-0 riprendendo la respinta di Keita su tiro di Olivieri. Corigliano 7 : è la fantasia al potere della squadra di Franceschini. Mancino prezioso e delizioso di scuola Juventus. Tutte le azioni più incisive si accendono dal suo incedere ondeggiante che si porta via anche il raddoppio di marcatura. Gioiellino da seguire.

: è la fantasia al potere della squadra di Franceschini. Mancino prezioso e delizioso di scuola Juventus. Tutte le azioni più incisive si accendono dal suo incedere ondeggiante che si porta via anche il raddoppio di marcatura. Gioiellino da seguire. Olivieri 7 : il gol di Gasparetto è nato da un suo destro respinto. Poi nella ripresa il gol lo segna lui con una punizione potente e precisa. Mediano con la licenza di attaccare. E lo fa molto bene.

: il gol di Gasparetto è nato da un suo destro respinto. Poi nella ripresa il gol lo segna lui con una punizione potente e precisa. Mediano con la licenza di attaccare. E lo fa molto bene. Fugazzola 6.5 : l’altro mancino sulla catena di sinistra. Veloce e tecnico, semina puntualmente Traore, che viene sostituito dopo appena un tempo per necessità. E’ l’uomo della finale europea contro il Belgio dello scorso giugno, allorquando segnò il gol del pareggio e l’ultimo decisivo rigore. Diciassette anni di avvenire.

: l’altro mancino sulla catena di sinistra. Veloce e tecnico, semina puntualmente Traore, che viene sostituito dopo appena un tempo per necessità. E’ l’uomo della finale europea contro il Belgio dello scorso giugno, allorquando segnò il gol del pareggio e l’ultimo decisivo rigore. Diciassette anni di avvenire. Perillo 6.5 : aveva segnato lui il primo gol azzurro, ma gli è stato annullato per fuorigioco, non suo ma di Olivieri che aveva avviato l’azione. Stazza fisica ma anche abilità tecnica nel liberarsi in area. Tra i migliori con la Giamaica, si conferma attaccante di solide certezze più che di belle speranze.

: aveva segnato lui il primo gol azzurro, ma gli è stato annullato per fuorigioco, non suo ma di Olivieri che aveva avviato l’azione. Stazza fisica ma anche abilità tecnica nel liberarsi in area. Tra i migliori con la Giamaica, si conferma attaccante di solide certezze più che di belle speranze. Varali 6: forse il più in difficoltà della difesa azzurra. Anche perché ha il cliente più difficile, Diabate che vince il duello fisico. Se la cava e prende le misure col passare del tempo.

Top e Flop della Costa d’Avorio

Diabate 6.5 : nel primo tempo le sue progressioni spaventano gli azzurri. Crea la migliore occasione ivoriana saltando due difensori: lo ferma solo Galliera in uscita bassa con tempismo. Nel finale segna il rigore della staffa.

: nel primo tempo le sue progressioni spaventano gli azzurri. Crea la migliore occasione ivoriana saltando due difensori: lo ferma solo Galliera in uscita bassa con tempismo. Nel finale segna il rigore della staffa. Gnahore 6 : è l’argine più credibile della difesa ivoriana che per un’ora viene subissata dalla irruenza azzurra. Nella ripresa prova anche a spingere, combatte finchè ne ha.

: è l’argine più credibile della difesa ivoriana che per un’ora viene subissata dalla irruenza azzurra. Nella ripresa prova anche a spingere, combatte finchè ne ha. Traore 5: viene completamente travolto dagli attacchi dell’Italia e puntualmente saltato sia da Gasparetto che da Fugazzola. La sua partita dura un tempo, sostituito di urgenza.

Il migliore in campo

Gasparello 7.5: è l’ispiratore di tutto il meccanismo degli azzurrini. Motore e luce degli occhi anche del tecnico Franceschini. Costruzione geometrica e talento prezioso. Segue l’azione dopo averla avviata a metà primo tempo e ciene premiato con il gol che apre la strada al successo azzurro e alla qualificazione. Diciassette anni, cresciuto nel vivaio dell’Atalanta, un marchio di fabbrica che è una garanzia.