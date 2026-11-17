Tra i nodi da sciogliere, la poca attenzione e cura del reparto arretrato apparso fin troppo arrendevole domanica sera lasciando solo Donnarumma

La difesa salvavita (o salvapartita) a cui si appellava uno storico più che confortante non esiste più, se inquadriamo le ultime 6 partite di Nations League. L’Italia ha incassato 10 gol, 6 nelle ultime due sconfitte con il Belgio. Non si può negare che un tema ci sia e che rimanga evidente nello spaccato di verità che restituisce l’ultimo incontro-scontro di Nations e che impone una riflessione sulle scelte del ct Mancini come anche sull’efficacia del reparto arretrato e dei nostri lì, in quella zona del campo. Doku che sovrasta, inventa, non si arrende e i due azzurri, Scalvini e Bastoni, che rimangono quasi stupiti. Una scena paradossale. Inevitabile chiedersi se giocare d’anticipo, come il recente passato insegna, possa suggerire alternative e se una riabilitazione critica, dalla corretta distanza, di contropiede e catenaccio (all’occorrenza) sia da stigmatizzare.

Italia ko con il Belgio, doppio rimpianto

Contro la meglio gioventù belga, forse sarebbe servita una difesa concreta all’occorrenza, ispirata e densa di quella cattiveria agonistica che apparteneva a Giorgio Chiellini e a Leonardo Bonucci come anche ai migliori, ovvero Alessandro Nesta, Paolo Maldini e l’indimenticabile Franco Baresi. Si può osare un calcio più attuale, ma con un occhio a quel che serve dietro e a ciò che la scuola italiana ha reso il fulcro della propria egemonia. Donnarumma fa miracoli, ma non è un generatore automatico di risoluzioni continue a fronte di una squadra offensiva e atletica come è stata quella di domenica.

Si deve ammettere di avere un problema, per ripartire

Quattro difensori (il modulo 4-3-3 scelto dal ct può essere ritoccato, non stravolto), i dogmi di Mancini e una visione forse troppo distante da quel catenaccio e contropiede dopo il vantaggio forse potevano condurre a risultati meno brucianti. Donnarumma, tra i migliori al mondo nel proprio ruolo, è testimone quasi incolpevole nonostante le quattro reti prese.

La nuova Nazionale di Mancini, con il complesso di Zenica ancora ombra presente, ha alcuni limiti evidenti tra cui quello di prendere gol. Contro i Diavoli Rossi in totale sono sei. L’Italia soffre contro questi ragazzi? Può darsi, può darsi che con la Francia abbiamo vissuto la perfezione e siamo tornati a calarci nella realtà. Un presente che indica la via in maniera inequivocabile: rafforzare la Nazionale nei singoli e nella fase difensiva. Con il Belgio sono emerse senza appello tutte le lacune, le paure e le incertezze che nel reparto arretrato hanno un peso specifico importante.

Quel cinismo che manca e l’alchimia perfetta

La prima missione affidata a Azzurri e Mancini – non manca troppo al prossimo, decisivo appuntamento – è blindare la porta di Donnarumma, rendere quella linea invalicabile e tentare di creare quell’alchimia che ancora manca, trascendendo le differenze di movimento, ruolo e visione tra club e Nazionale. L’intervento del ct azzurro sarà determinante seppure ristretto e concentrato, anche nel decretare chi e quanto può essere versatile interprete di quella diga indispensabile a sovvertire l’andamento “no”.