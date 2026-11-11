Italia, Dimarco il dubbio di Mancini: tra Calafiori intoccabile, modulo e avvio con l’Inter il mancino non è più indispensabile

Il nerazzurro è tornato in Nazionale 7 mesi dopo il disastro di Zenica ma nel frattempo il suo status pare essere cambiato da titolare inamovibile a semplice alternativa

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È tornato in Nazionale sette mesi dopo il disastro di Zenica, ma il Federico Dimarco convocato da Roberto Mancini potrebbe avere un ruolo decisamente diverso nell’Italia di oggi rispetto a quella del passato: tra il cambio di modulo, l’affermazione di Riccardo Calafiori e uno stato di forma non eccezionale il mancino dell’Inter non è più una pedina imprescindibile per gli azzurri.

Italia, Dimarco non più imprescindibile

Assente nelle prime gare di Nations League per infortunio, Federico Dimarco è tornato nell’elenco dei convocati dell’Italia per le ultime gare del girone contro Francia e Belgio: nel frattempo, però, il suo status all’interno del gruppo azzurro sembra essere cambiato. “Colpa” della rivoluzione tattica e generazionale avviata da Roberto Mancini, che rischia di mettere da parte l’MVP della scorsa serie A o, quantomeno, di ritagliare per lui un ruolo di ripiego rispetto a quello occupato nelle precedenti gestioni tecniche: sia per Luciano Spalletti che Rino Gattuso, fino al disastro di Zenica, il mancino nerazzurro era stato un elemento imprescindibile per la Nazionale.

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Nazionale, Dimarco penalizzato dal cambio di modulo

Col Mancini II la situazione sembra cambiata, con Dimarco che rappresenta il principale dubbio di formazione per il c.t. in vista della gara di venerdì contro la Francia. Il mancino dell’Inter paga in primis il cambio di modulo operato dal commissario tecnico, che ha abbandonato il 3-5-2 – sistema che permette di liberare tutte le doti offensive di Dimarco, in particolare la sua abilità nei cross per i due centravanti – in favore del 4-3-3, schieramento che favorisce il gioco palla a terra e fa leva sulla qualità del centrocampo, sulla carta il reparto più valido di questa Italia grazie alla presenza di giocatori affermati come Sandro Tonali e Nicolò Barella accanto a talenti emergenti come Issa Doumbia, Alessandro Romano e a elementi funzionali come Nicolò Fagioli e Davide Frattesi.

Il sorpasso di Calafiori

Nel 4-3-3 di Mancini Dimarco sarebbe chiamato a un maggiore lavoro di copertura e a movimenti offensivi che non si limitano a percorrere la fascia per cercare il cross, specialità dell’interista: il c.t. vuole laterali affidabili in fase difensiva ma anche in grado di sostenere la manovra per vie interne. Un compito nel quale Riccardo Calafiori si è specializzato da quando è arrivato all’Arsenal: Mikel Arteta utilizza l’ex Roma e Bologna come un autentico jolly, permettendogli di agire nei mezzi spazi come una mezz’ala o un trequartista. Funzioni che Calafiori ha svolto anche nelle prime uscite della nuova Italia di Mancini: non a caso il Gunner è risultato tra i migliori nelle partite disputate contro Francia e Turchia.

L’avvio complicato con l’Inter

Infine Dimarco potrebbe essere penalizzato anche da un avvio di stagione tutt’altro che facile: il mancino ha accusato un netto calo di rendimento rispetto ai mesi scorsi e ha visto Carlos Augusto insidiare il suo ruolo di titolare sulla fascia sinistra. Qualche segnale di ripresa è però arrivato nelle ultime gare contro Feyenoord e Como: Mancini potrebbe dunque scegliere di rilanciare Dimarco da titolare proprio per verificare la sua ripresa dopo un periodo buio e capire se l’MVP della scorsa stagione è ancora in grado di fare la differenza per l’Italia.