Dalla papera di San Siro alle critiche in Inghilterra: il portiere azzurro deve ritrovare serenità e fiducia. E portarci al Mondiale con le sue parate decisive

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Il momento è delicato. E in Inghilterra non hanno perso tempo a sottolineare il suo ultimo errore, che ha permesso alla Francia di passare in vantaggio. Ma la Nazionale che sta forgiando Roberto Mancini non è soltanto giovane, ha anche carattere e personalità da vendere. Lo dimostra il fatto che contro le stelle di Zidane gli Azzurri hanno saputo reagire alla topica di Donnarumma, ma anche al rigore sbagliato da Sebastiano Esposito. Ecco, nella notte da sogno di San Siro la nota stonata è rappresentata proprio dal capitano, forse l’unico vero top player al servizio dell’Italia. Ma, si sa, la carriera di un calciatore è costituita da alti e bassi. Vale nello sport come nella vita. È impensabile rimanere sempre sulla cresta dell’onda: significherebbe essere perfetti, sempre. Lo ha ricordato Enzo Maresca, suo allenatore al Manchester City. E lo ha ribadito Mancini. Noi ci uniamo al coro: forza Gigio, abbiamo un lungo percorso da compiere insieme che – questa volta – deve condurci direttamente al Mondiale. Senza se e senza ma.

Donnarumma, ancora un errore: il momento no del capitano della Nazionale

Il gioco con i piedi non è mai stato il suo punto di forza, bisogna riconoscerlo. Ma consegnare il pallone agli avversari dopo appena una manciata di minuti in una partita importante come quella contro la Francia dà l’impressione che dietro l’errore non ci sia soltanto un limite tecnico, ma anche il momento che sta attraversando il capitano della Nazionale.

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Una papera che sembra figlia della mancanza di serenità, una componente fondamentale per chi difende i pali. Certo, Donnarumma ha saputo reagire, compiendo poco dopo una parata delle sue, ma deve lavorare per eliminare quelle amnesie che ultimamente hanno spinto i tifosi del Manchester City a invocare l’impiego del suo vice Rulli.

Gigio può contare sul sostegno di Maresca e Mancini

Gli errori contro PSG, Aston Villa e Lipsia hanno scatenato il malcontento della tifoseria del Manchester City. Dalla conclusione di Nicolas Jackson, lasciata passare sotto il corpo, al tiro di Ridle Baku sul primo palo, il gigante di Castellammare di Stabia ha mostrato un’insicurezza insolita per un portiere del suo valore.

Eppure non è solo: Enzo Maresca continua a difenderlo, riconoscendo gli errori ma ribadendo la fiducia nei suoi mezzi. Anche Mancini, dopo la papera contro la Francia, si è schierato dalla sua parte: “Gli errori capitano, non dovrebbero, ma capitano”. Due attestati di fiducia per un portiere che adesso deve ritrovare continuità e dimostrare di essere ancora quel numero 1 capace di fare la differenza.

Forza Gigio, dimostra a tutti chi sei davvero

Forza Gigio, rialza la testa e ricorda a tutti chi sei davvero. Perché sei stato l’eroe di Wembley, con quei due rigori parati a Sancho e Saka che hanno consegnato all’Italia il titolo europeo. Perché sei stato l’eroe delle notti magiche vissute con il PSG, trascinato verso la sua prima storica Champions League anche grazie alle tue parate decisive contro Liverpool, Aston Villa e Arsenal.

E nel tuo palmares ci sono due Trofei Yashin, il riconoscimento di miglior giocatore di Euro 2020 e quello di miglior portiere del mondo nel 2025. Medaglie che non sono state dimenticate, ma che, anzi, testimoniano e certificano il tuo valore. Come disse Dembelé dopo una delle tue grandi serate europee: “Ci ha salvato con le sue parate incredibili”. Adesso tocca a te, Gigio: torna a farci sognare. Dimostra al mondo che sei ancora il numero 1, in tutti i sensi.