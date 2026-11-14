Gigio Donnarumma resta l’indiscusso numero 1 della nazionale di Mancini ma dopo la papera contro la Francia aumentano e una statistica lo mette in grande difficoltà

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Roberto Mancini non ha nessuna intenzione di mettere in discussione Gigio Donnarumma. Il portiere azzurro è uno dei punti di riferimenti più importanti per il ct e contro il Belgio sarà regolarmente al suo posto. Ma l’errore clamoroso commesso contro la Francia sta alimentando sempre più dubbi soprattutto in Inghilterra.

La statistica che inchioda Gigio

Grandi parate, interventi a volte miracolosi ma anche tanti errori come quello nel match contro la Francia o nelle ultime uscite con la maglia del Manchester City. Dopo una prima stagione in cui Gianluigi Donnarumma ha raccolto quasi solo consensi, nelle ultime settimane i dubbi su di lui cominciano ad aumentare e i tifosi trovano anche nei numeri motivi di critica. Secondo una statistica infatti l’ex portiere di Milan e PSG avrebbe commesso 20 errori diretti nelle 363 partite da lui giocate, uno ogni 18,1 partite. Un dato che lo tiene al primo posto (non proprio invidiabile) precedendo Neuer (un errore ogni 19,1 partite), De Gea (21,6), Onana (24), Raya (30) e il suo precedessore al City, Ederson (46). Ovviamente si tratta di “freddi numeri” che non tengono conto anche tutte le parate decisive del portiere azzurro, ma che allo stesso tempo alimentano una vecchia discussione sul ruolo del portiere: meglio uno capace di essere determinante per la vittoria anche con qualche occasionale errore, oppure un estremo difensore più conservativo ma che “porta meno punti”. Mancini da questo punto di vista sembra aver già deciso.

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Le critiche dopo la Francia

Già all’indomani del match con la Francia, il portiere azzurro era finito nel mirino e anche qui di mezzo ci sono i numeri riportati da Opta che rivela che quello contro i transalpini è stato l’errore numero 39 della sua carriera (31 con i club e 8 con la maglia della Nazionale). Numeri non entusiasmanti e un errore che si va ad aggiungere ad alcuni anche piuttosto evidenti con la maglia del Manchester City. In un momento di difficoltà per la squadra di Enzo Maresca, tutti i giocatori finiscono nel mirino e il portiere azzurro non è escluso al punto che tanti fan Citizens sarebbero già pronti a scaricarli e rimpiangono Ederson.

Trafford titolare con l’Inghilterra

Ad alimentare i dubbi dei tifosi del Manchester City ci potrebbe pensare anche James Trafford. Il 24enne portiere inglese è cresciuto proprio con indosso la maglia del City prima di passare al Burnley dove ha debuttato in Premier League. A luglio 2025 fa ritorno a casa dopo due stagioni ai Clarets per 27 milioni di euro ma finisce per avere il ruolo di “vice” alle spalle di Donnarumma. Una situazione da cui il portiere ha deciso di uscire con la cessione a titolo definitivo al Leeds. Ora però ha la sua grande occasione di brillare anche con la maglia dell’Inghilterra visto che il commissario tecnico Tuchel ha deciso di schierarlo titolare nella sfida contro la Spagna: ora tocca a lui essere in grado di instillare nuovi dubbi nella testa dei suoi ex tifosi.