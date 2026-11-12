Mentre Mancini, che era stato scartato dall'ex capitano del Milan e da Leonardo, sta già convincendo tutti come ct, arriva anche l'ipotesi di un sì di Guardiola agli Usa

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Della caldissima estate della nazionale italiana si ricorda poco ormai: i progressi dell’Italia con Mancini alla guida, nonostante le baruffe in Federcalcio tra ricorsi, tesseramenti tardivi e nuove candidature, hanno fatto dimenticare in fretta quel luglio rovente, la scelta di Maldini e Leonardo, l’investitura di Pirlo, il dietrofront e le successive dimissioni dei due ex Milan ma il tempo sta giocando contro la coppia cui era stato messo in mano il destino della Nazionale per neanche un mese.

Cosa ha portato Mancini

Un doppio schiaffo a Maldini e ai suoi programmi arriva dall’attualità. E’ innegabile che la scelta del ritorno in panchina di Mancini, che lui aveva perentoriamente bocciato, si sta rivelando un’intuiizione vincente. Per tornare a vincere servirà tempo ma in pochi mesi il Mancio ha riportato entusiasmo e fiducia, sia tra i tifosi che tra i giocatori. Tutti sanno di poter essere presi in considerazione, si vede una ventata di rinfrescante gioventù, un progetto tecnico serio e a lunga gittata.

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L’avversione di Maldini da cosa nasceva? Forse dalla paura di non dare l’idea di un reale cambiamento? Possibile ma a giudicare da cosa sta facendo la sua prima scelta c’è poco da rimpiangere. Andrea Pirlo, il prescelto di Paolo Maldini e Leonardo, continua ad annaspare negli Emirati Arabi. Il suo Fc United Dubai ha collezionato quattro sconfitte di fila tra campionato e coppa, comprese batoste dolorose (5-1 dall’Al Dhafra e 4-1 dall’Al Nasr).

Pochettino verso il Manchester United

Il secondo schiaffo potrebbe invece arrivare dagli Usa. Si sa che il peggior inizio di stagione in Premier League degli ultimi 20 anni per il Manchester United potrebbe segnare la fine dell’avventura di Michael Carrick che dovrebbe essere esonerato a ore con la squadra in zona retrocessione con una sola vittoria in dieci partite. Il candidato a sostituirlo è Mauricio Pochettino , che ha recentemente rinnovato il suo contratto con la nazionale statunitense fino ai Mondiali del 2030. Il tecnico argentino è pronto ad accettare la sfida e a tornare ad allenare in Inghilterra, dove possiede una casa a Londra e dove ha già guidato Southampton, Tottenham (con cui ha raggiunto la finale di Champions League nel 2019) e Chelsea.

Secondo alcune indiscrezioni, il Manchester United pagherà la clausola rescissoria di 10 milioni di dollari per liberare Mauricio Pochettino dal suo incarico di commissario tecnico della nazionale statunitense. Dopo aver valutato Eddie Howe, Antonio Conte e Julian Nagelsmann, il co-proprietario del Manchester United, Jim Ratcliffe, ha optato per Pochettino, che guiderà comunque la nazionale statunitense nei quarti di finale della CONCACAF Nations League contro Haiti, in programma sabato e martedì.

Guardiola tentato dagli Usa

Se l’addio di Pochettino venisse confermato, gli Stati Uniti avrebbero messo nel mirino Pep Guardiola, secondo quanto riportato da The Athletic. Il tecnico catalano aveva detto no proprio a Maldini, rinunciando a diventare il ct dell’Italia e ha sempre detto di volersi riposare. Ma alcuni fattori potrebbero giocare a favore della proposta americana. Gli Usa avevano già preso in considerazione Guardiola, che anni fa aveva dato più di un segnale positivo. “Gli Stati Uniti sono un paese affascinante in cui provare a costruire un progetto a lungo termine e aiutare la nazionale a fare il passo successivo. Il potenziale negli Stati Uniti è enorme, sia per il numero di persone che per la varietà di sport”, si legge nelle dichiarazioni archiviate del tecnico catalano, che trascorse il suo anno sabbatico a New York dopo aver lasciato il Barcellona e prima di assumere la guida del Bayern Monaco.

Lo si sentì anche dire di avere “molti amici” negli Stati Uniti. L’ex presidente della Federazione calcistica statunitense, Sunil Gulati, mantiene un buon rapporto con Guardiola, ed è stato proprio lui a suggerirgli anni fa che un giorno avrebbe potuto allenare la nazionale. Dopo i Mondiali del 2022, Pep, insieme a Jürgen Klopp, era uno dei candidati per sostituire Gregg Berhalter. Alla fine, la scelta ricadde su Pochettino. Diversi investitori si erano resi disponibili a coprire l’elevato stipendio di Guardiola.

Il calendario della nazionale statunitense potrebbe offrire a Guardiola la pausa che desidera. Dopo le partite contro Haiti, a dicembre ci sarà un ritiro di allenamento prevalentemente in casa, al di fuori della finestra internazionale FIFA. Le prossime partite ufficiali non sono previste prima di marzo. Quindi, in teoria, Guardiola avrebbe tempo per decidere senza fretta. Ma un su sì alla panchina americana suonerebbe come l’ennesimo smacco per Maldini.