L’addio della Tigre valdostana lascia un vuoto nella nazionale femminile difficilmente colmatile: l’eredità peserà soprattutto sulle spalle di Goggia ma anche il resto della squadra deve farsene carico

L’addio di Federica Brignone lascia un vuoto enorme nella nazionale femminile di sci. Inutile nasconderlo che la campionessa valdostana rappresentava un punto di riferimento ma anche una sorta di “scudo” per le sue compagne. Ora la sua eredità deve passare in altri mani, quelle di Sofia Goggia ma non solo. La speranza per il futuro passa anche per altre protagoniste.

Il peso su Goggia

Una rivalità per molti anni, ma anche un rispetto reciproco come hanno dimostrato le parole della bergamasca. Federica Brignone e Sofia Goggia sono state le punte di diamante di un’Italia vincente sugli sci con caratteristiche sulla neve e ai microfoni decisamente diverse. Per anni si sono divise gli onori ma anche gli oneri, ora invece è inevitabile che tutta l’attenzione finisca sulle spalle di Sofia. E’ lei la capitana azzurra e il punto di riferimento, una situazione che arriva in una stagione cominciata con un virus che ha condizionato la sua preparazione in Sud America. Il debutto a Killington dà il via a un nuovo capitolo con le luci dei riflettori che saranno ancora di più su di lei.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il ruolo di Pirovano e Bassino, la speranza Trocker

Il peso dell’eredità di Federica Brignone non può ricadere solo su un’atleta. L’Italia perde una delle sua sciatrici più vincenti di sempre e servirà un lavoro di squadra per non far sentire, troppo, la sua mancanza. Laura Pirovano è esplosa nel finale della scorsa stagione vincendo la coppa di specialità in discesa, da lei ci si aspetta una conferma ad alti livelli anche in questa. Marta Bassino è spesso stata nell’ombra di Goggia e Brignone ma in carriera ha ottenuto risultati importanti, anche lei è chiamata a fare un passo in avanti soprattutto quando l’infortunio al ginocchio della scorsa stagione diventerà finalmente un ricordo. Tra le giovani speranze l’attenzione è tutta per Anna Trocker. La giovanissima azzurra che ha stupito tutti nella scorsa stagione quest’anno non è riuscita a confermarsi. Sarebbe sbagliato metterle sulle spalle troppe responsabilità ma il talento cristallino è dalla sua parte.

La svolta per D’Antonio

Un nome venuto fuori a sorpresa e dal nulla e subito balzato agli onori delle cronache. Giada D’Antonio è stata una delle “notizie” della scorsa stagione di sci alpino, per il suo talento ma anche per quella origine napoletana che poco sembra sposarsi quando si parla di neve. La classe 2009 però ha dimostrato subito gran talento conquistandosi prima alcune apparizioni in Coppa del Mondo e poi la convocazioni per le Olimpiadi di Milano Cortina. Ma proprio ai Giochi un’inforcata nel corso di un allenamento la mette di fronte alla situazione peggiore: rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Un po’ di sconforto poi subito la riabilitazione il ritorno sugli sci. Il talento non passa inosservato con la giovanissima azzurra che proprio negli ultimi giorni è entrata a far parte del Gruppo Sportivo delle Fiamme Gialle, un ingresso che potrà essere fondamentale per darle ulteriori strumenti per la sua crescita.