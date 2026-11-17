Dalla Svizzera fino all'incubo Bosnia Erzegovina e non solo: quali sono le possibili avversarie degli Azzurri nei gironi di qualificazione per Euro 2028

Prima la bellissima vittoria con la Francia, poi la cocente sconfitta con il Belgio: questa pausa nazionali per l’Italia è stata un’altalena di emozioni. L’impressione è che il ct Roberto Mancini sia sulla strada giusta per riportare gli Azzurri a competere ai massimi livelli, ma che ci sia ancora tanto da sistemare. Ora bisognerà cominciare a pensare subito al prossimo impegno, gli Europei 2028 in Regno Unito e Irlanda, e per fortuna l’Italia al sorteggio sarà testa di serie. Grazie al terzo posto nel girone di Nations League, infatti, gli Azzurri sono stati inseriti in prima fascia, insieme a Spagna, Inghilterra, Francia, Belgio, Norvegia, Olanda, Germania, Portogallo, Croazia, Grecia e Danimarca. Questo vuol dire che la squadra di Mancini non potrà affrontare nessuna di queste fortissime squadre, ma questo non vuol dire che gli avversari da temere siano terminati.

Come funziona il sorteggio delle qualificazioni: c’è una novità

Il 6 dicembre alle ore 18:00 a Belfast si terrà il sorteggio per le qualificazioni a Euro2028 (ecco in dettaglio come funziona), che verranno giocate tra marzo e novembre 2027. Le fasce sono cinque: le prime quattro hanno dodici squadre, l’ultima soltanto sei. Si andranno a formare sei gironi da quattro squadre (una per ognuna delle prime quattro fasce) e sei gironi da cinque squadre (una squadra per ognuna delle cinque squadre). Delle 54 squadre che parteciperanno alle qualificazioni, ne passeranno ben 24 (il 44%), ovvero le 12 vincitrici, le 8 migliori seconde e le vincenti dei quattro playoff tra le 4 peggiori seconde e le vincitrici dei gironi di Nations League non qualificate.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La novità più grande riguarda però i paesi ospitanti. Visto che si giocherà in Regno Uniti e Irlanda, le nazioni ospitanti saranno addirittura quattro: Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda (l’Irlanda del Nord ospiterà soltanto i sorteggi). La UEFA ha però impedito che si qualificassero tutte di diritto, riservando loro soltanto un minimo di due posti. Cosa vuol dire questo? Innanzitutto non potranno capitare insieme nello stesso girone. Inoltre, se di queste quattro nazioni solo una dovesse qualificarsi di diritto, allora la migliore delle tre escluse verrà automaticamente ripescata e si giocheranno quindi soltanto tre playoff invece che quattro. Più difficile pensare che nessuna delle quattro si qualifichi visto che è presente l’Inghilterra, ma in quel caso si andrebbero a ripescare due squadre, con soltanto due playoff.

La fortissima Svizzera e i fantasmi del passato: la seconda fascia

La prima squadra da tenere d’occhio per gli Azzurri sarà la squadra pescata dalla seconda fascia. Lo spauracchio più grande è di certo la Svizzera, che nei gironi di qualificazione per i Mondiali 2022 ci ha costretto ad andare ai playoff (poi persi) e che a Euro 2024 ci ha battuto 2-0 negli ottavi di finale. Ma le vecchie conoscenze non sono finite qui. Occhio infatti a Svezia e Bosnia Erzegovina, contro cui l’Italia ha perso ai playoff per i Mondiali 2018 e 2026. Queste tre sono probabilmente le squadre più forti e da evitare, senza dimenticarsi delle altre formazioni della seconda fascia, avversarie di assoluto livello come Austria, Repubblica Ceca, Ungheria, Irlanda del Nord, Serbia, Turchia, Galles, Slovacchia e una tra Irlanda/Kosovo.

Le avversarie da temere in terza fascia

Passando alla terza fascia, il livello delle avversarie diventa più modesto. Non mancano però comunque alcune squadre ostiche, a partire dalla Macedonia del Nord che ha già messo i bastoni tra le ruote all’Italia nei playoff per i Mondiali 2022. Gli Azzurri dovranno prestare particolare attenzione anche a Slovacchia e Scozia, entrambe formazioni solide e difficili da affrontare. Insieme a loro sono presenti poi Albania, Georgia, Islanda, Israele, Montenegro, Polonia, Romania, Ucraina e una tra Irlanda/Kosovo.

Tra speranze e incubi: migliori e peggiori combinazioni

Girone da quattro squadre o da cinque? Dall’Armenia a Malta, con tutto il rispetto per le squadre in quarta e quinta fascia, l’impressione è che nessuna di queste possa seriamente mettere in difficoltà l’Italia. La grandezza del girone è quindi fondamentalmente ininfluente se non per il numero di partite da giocare. La sorte deciderà quali saranno gli avversari dell’Italia, ma in attesa del sorteggio si può provare a prevedere quali possono essere il migliore e il peggiore abbinamento. Il girone più difficile potrebbe essere composto da Svizzera, Scozia e Bulgaria, mentre il migliore Irlanda del Nord, Islanda e San Marino. La speranza? Chiaramente quella di evitare i playoff, che nella storia recente non hanno mai portato bene all’Italia. Non dovrebbe essere il caso, ma mai dire mai.